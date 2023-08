A békésszentandrási srácok immáron 30 éve szenvedéllyel és hatalmas lelkesedéssel készítenek kisüzemi, prémium söröket. Idén nyáron egy régi visszatérő kérést váltottak valóra, ami nem mellesleg nagy vállalás is egy kisüzemi sörfőzde életében. Az első hazai gyártású, folyamatos kereskedelmi fogalmomba kerülő, kisüzemi alkoholmentes sörökön a főzde sörfőzői több évig dolgoztak azért, hogy bebizonyítsák az alkoholmentes sörök ízvilága megtévesztően hasonlíthat az alkoholos testvéreikéhez.

Ezek a sörök nem csak típusuk majdnem tökéletes másai, de intenzív sörélménnyel is megjutalmaznak bennünket, csupán alkohol nélkül teszik ezt. A Szent András Sörfőzde első körben három termékkel vezeti be a kisüzemi alkoholmentes söröket a köztudatba: készült egy MADJNEM PILSNER, egy MADJNEM IPA és egy MADJNEM MANGÓS IPA változat is.

Hazánkban nem a legjobb a tapasztalat az alkoholmentes sörök kapcsán, hiszen eddig többnyire jellemzően nagyüzemi termékeket vehettünk le a boltok polcairól, amik csak igen ritkán sörízűek. A békésszentandrási srácok viszont hisznek a változásban, a MAJDNEM családdal ezért szeretnék bebizonyítani, hogy lehet zavarba ejtően finom alkoholmentes söröket készíteni kompromisszumok nélkül, magas minőségű alapanyagokkal és kellő odafigyeléssel. Mostantól senkinek sem kell lemondania a sörözés nyújtotta élményről még akkor sem, ha sportol, vezet, tudatosan táplálkozik, felelősségteljesen él, vagy csak valamiért épp nem fogyaszthat alkoholt

A MAJDNEM család sörei nem csak alkoholmentesek, de az alkoholos változatokhoz képest minimális kalóriát tartalmaznak (72 kcal -105 kcal/üveg típustól függően), így jó alternatíva lehet azoknak is, akik odafigyelnek az alakjukra, a tudatos táplálkozásra, de nem akarnak lemondani a sörözés élményéről sem.