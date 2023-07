Mit kell tudni a személyi kölcsönről?

A személyi kölcsön egyik legnagyobb előnye és legismertebb attribútuma az, hogy gyorsan és egyszerűen lehet hozzájutni. Ha megfelelünk a hitelfelvételi követelményeknek, akkor akár online is intézhetjük a hitelfelvétel teljes folyamatát, és már 24 órán belül megkaphatjuk a pénzt. De haladjunk sorban! Egyrészt: a hitel igénybevételének megkerülhetetlen feltételei vannak, amelyeket jó, ha már a hitelfelvétel tervezésénél ismerünk. Másrészt pedig jól át kell gondolnunk, hogy valóban szükségünk van-e a hitelre, nagyobb gond és kockázat nélkül képesek leszünk-e fizetni a havi részleteket.

A személyi hitel egy jövedelemalapú kölcsön – a bank döntését alapvetően befolyásolja, hogy mennyi a tehermentes, megfelelő munkáltatótól származó nettó jövedelmünk. Legalább féléves munkaviszonyra és a hitel törlesztésével arányos jövedelemre van szükség, ez a JTM-szabály. Sokan nem tudják, de a bank megvizsgálja a munkáltatónkat is, hiszen látni szeretné, hogy a jövedelmünk mennyire biztos és tervezhető. A pénzintézet vizsgálja továbbá a KHR-státuszunkat is, vagyis nem lehet késedelmes hiteltartozásunk, valamint köztartozásunk sem. Az is előny a folyamat során, ha régi ügyfelei vagyunk a bankunknak, ahol felvesszük a személyi hitelt.

Sokan a személyi kölcsön nagy előnyének tartják, hogy ingatlanfedezet nélkül is felvehető. Ez a hitelfelvétel folyamatát valóban jelentősen felgyorsítja, de tévedés lenne azt gondolni, hogy a hitel törlesztésének elmaradása nem von maga után komolyabb következményeket: ha kell, így is jöhet a végrehajtó, és az ingatlanunkat eljárás alá veheti. Tehát óvatosan kell bánni a hitelfelvétellel, csak olyan terhet érdemes bevállalni, amelyet valóban gond nélkül képesek leszünk fizetni.

Emellett néhány dokumentumra is szükségünk lesz, ha felvennénk a hitelt:

személyi igazolvány, lakcímkártya és adókártya,

bankszámlakivonat (saját bank esetén nem kell, mert látják),

közüzemi számlák,

munkáltatói igazolás, jövedelemigazolás (gyakran ez sem kell, mert látszik a számlakivonaton),

hitelkérelem-nyomtatvány,

állandó lakcím, telefonszám, e-mail elérhetőség.

Tudatos hitelfelvétel

Az egy dolog, hogy valaki hitelképes-e, az viszont már egy másik kérdés, hogy valóban igénybe kell-e vennie a személyi kölcsönt. Optimális esetben hosszú évekre előre el tudjuk tervezni a pénzügyi életünket: vannak megtakarításaink, a nyugdíjra és a gyerekek oktatására is tudunk tőkét elkülöníteni. De sajnos nem mindenkinek olyan magas a jövedelme, hogy ezt megtehesse, sokak számára bizonyos helyzetekben a hitelfelvétel jelenti a megoldást.

Természetesen ekkor is érdemes a hitel körülményeit jól átgondolni, a feltételeket megismerni. A tudatosság azt is jelenti, hogy felelősen hozunk döntést a hitel felvételéről, már a megfelelő hiteltípus kiválasztására, a futamidő és a havi részlet tervezésére is kellő időt fordítunk. Összevetjük a különböző banki ajánlatokat, megértjük az egyes költségeket. Nagy segítségünkre lehet ebben például egy személyihitel-kalkulátor.

Az ilyen banki árösszehasonlító oldalak segítségével nemcsak a banki költségeket ismerhetjük meg egyszerűen, hanem kiválaszthatjuk az elképzeléseinknek leginkább megfelelő személyi kölcsönt is. A havi törlesztő és a futamidő megfelelő meghatározásával máris láthatjuk az ügylet legfontosabb paramétereit. A döntésben nagy segítségünkre lesz a THM (teljes hiteldíj mutató), amely azt mutatja meg százalékos formában, hogy mennyit kell összességében évente fizetnünk a hitelért.

Az emelkedő hitelkamatok időszakában egyértelmű, hogy a fix kamatozású hitellel jár jobban az ember, azonban ha a kamatok csökkenni kezdenek, a választás máris nehezebbé válik – hosszabb futamidejű hitel esetén a változó kamatozás néha már előnyösebb is lehet.

Lássunk pár esetet, amikor a személyi hitel felvétele jó döntés lehet:

megtérülő beruházásra fordítjuk (lakás korszerűsítése, szigetelés, értéknövelő beruházások),

nagyobb rossz elkerülése (adótartozás kifizetése, hitelkiváltás, családi segítségnyújtás),

orvosi ellátás költségeire kell a pénz (az egészség a legfontosabb).

Biztosan lehetne még további eseteket is felsorolni, de nézzünk pár olyan példát, amikor nem annyira jó ötlet a személyi kölcsön igénybevétele:

erőn felüli esküvői költségek felvállalása,

luxusnyaralás,

életszínvonalunkat meghaladó kiadások (drága autó vásárlása, a legmodernebb termékek, kütyük, ruhák folyamatos beszerzése),

gyerekeink túlzó támogatása.

Természetesen szinte lehetetlen külső szemlélőként optimális, objektív döntést hozni, inkább szemléltetésképpen hoztunk a fenti példákat. Ezektől eltekintve azonban mindenkinek a saját preferenciáival, teherbírási képességével kell számolnia, amikor egy hitelfelvételen gondolkodik.