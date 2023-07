A hónap első Extra Napja július 12-én a Retro Summer - Balatoni Láz nevet kapta. Ezen a napon számos meglepetéssel készültek a plazmaadóknak. Mindenkit Balaton csokival leptek meg, valamint egy hűsítő koktéllal várták az aznapi plazmaadókat. Az Extra Nap egyben Hősök napja is, így minden plazmaadó plusz 1000 Forint kifizetéssel térhetett haza. Napi nyereményként egy Strand Fesztivál belépőt sorsoltak ki, továbbá, az extra Naphoz kapcsolódóan, párhuzamosan a Facebook oldalukon egy nyereményjáték is zajlott. Azok, akik a Plazma Centerben lévő fotófalnál fényképet készítettek, és a megjelölt Facebook poszt alá feltöltötték, egy 20.000 Forint értékű ajándékutalványt nyerhettek a Gyulai Várfürdőbe.

Az Extra Napon az Aerofit DSE -t támogatta a centrum 100.000 Forinttal. Az adományt Hajtman Erika, az egyesület vezetője vehette át.

– Az egyesület már 1997. óta létezik és a FitKid sportággal foglalkozik. Ez egy kimondottan lányoknak szóló sportág, tulajdonképpen egy zenés, táncos, akrobatikus talajtorna. Az utóbbi időben bármilyen kategóriában indultak a gyermekeink a versenyeken mindig az első hat helyezés valamelyikén végeztek. Nemzetközi versenyekre is járunk, idén újra egy Európa Bajnokságra készülünk Spanyolországba – mondta el Hajtman Erika, akinek nagy örömére szolgál, hogy a Plazma Center gondol a civil szervezetekre. Az adományt a spanyoloprszági Európa Bajnokságra való felkészülesre szeretnék felhasználni.

A második Extra Napon is rengeteg nyereményt soroltak

A hónap második Extra napja a Palzma KalandoZoo címet kapta július 24-én. A névadás apropója az volt, hogy az egészségügyi intézmény örökbe fogadta a Szegedi Vadaspark egyik vörös pandáját, a kisállat ezentúl a Plazma Center kabala állata.

Ahogy az Extra napok alkamával lenni szokott, úgy ez alaklommal is rengeteg meglepetéssel, játékkal, ajándékkal, illetve extra kifizetéssel várták az aznapi plazmaadókat, így többek között mindenkit megajándékoztak egy logózott iránytűvel. Az Extra nap mindig Hősök napja is, ezért aznap a plazmaadók az alap költségtérítésen túl plusz 20 ezer forintos kifizetésben is részesültek. Azok között pedig, akik kitöltötték a labirintusos kvízjátékot, egy tíz alkalmas gokartbérletet talált gazdára. A Plazma KalandoZoo Extra nap nagy nyereménye egy ajándékutalvány volt a Szegedi Vadasparkba, amit szintén az aznapi donorok között sorsoltak ki. Ahogy pedig az lenni szokott, ezúttal is pénzadománnyal támogatták egy helyi egyesület munkásságát.

A Körös-Sárréti Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesületnek adományoztak 100.000 Forintot

Szabó Rita, a Plazma Center marketing referense elmondta, az Extra nap alkalmával mindig próbálnak odafigyelni arra, hogy CSR (Corporate Social Responsibility = Vállalati társadalmi felelősségvállalás) tevékenységet folytató egyesületet is támogassanak. Ezúttal 100.000 Forint értékű adománnyal sikerült segíteniük a Körös-Sárréti Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesületet, akik eszközbeszerzésre fordítják majd az összeget. A támogatást Kovács Krisztián, az egyesület elnöke vette át.

– A Körös-Sárréti Katasztrófa- és Polgári Védelmi Egyesületet a 2000-es évek elején hoztuk létre azért, mert azokban az években nagyon sok természeti katasztrófa történt a környezetünkben – ismertette az egyesület elnöke, aki felelevenítette a 2006-os árvizet, illetve a 2008-as dévaványai viharkárt, amelyekre biztosan mindenki emlékszik. – Akkor derült ki, hogy a kisebb települések nem rendelkeznek olyan minőségű és mennyiségű eszközzel, amivel ezeket a károkat el tudják hárítani. Akkoriban nagyon sok házat elöntött a víz, de az önkormányzatok nem rendelkeztek szivattyúkkal, illetve a viharkár felszámolásához szükséges motoros láncfűrészekkel sem. Ezért hoztuk létre az egyesületet, hogy megpróbáljuk orvosolni ezt a problémát – tájékoztatott.

Mint mondta, létrehoztak egy raktárbázist és adományokból, pályázatokból eszközöket szereztek be. Ezeket az önkormányzatok, vagy akár magánszemélyek is ingyenesen használhatják, ha szükség van rá. 2009-ben pályázatokon keresztül sikerült vásárolniuk 5-6 darab szivattyút és ugyan ennyi motoros láncfűrészt, továbbá melegedősátrakat és lámpákat. 2019-ben megalakult a Sárrét Mentőcsoport is, amely a hivatásos erőket segítve részt vesz a káresemények felszámolásában.

Egész hónapban nyereményesővel várják a plazmaadókat

A PlazmAdria elnevezésű akció már több hónapja fut az egészségügyi intézményben. Ennek lényege, hogy azok között, akik június és július hónapban összesen hét alkalommal adnak plazmát, horvátországi nyaralást sorsolnak ki a hónap végén.

Folyamatosan él továbbá a Baráthívó verseny is, ami megújult kifizetéssel és egy versennyel is várja a donorokat. Ennek lényege, hogy azok, akik a legtöbb barátot hívják meg, egy Sziget Fesztivál bárletet nyerhetnek. De nem csak az ajánlókra, hanem az ajánlott barátokra is gondoltak a Plazma Centernél: azok, akik barátként mennek el alkalmassági vizsgálatra az akció időtartama alatt, egy elektromos rollert nyerhetnek.

– Azt tapasztaljuk, hogy nagyon szeretik az Extra napokat , sokan kifejezetten figyelik a programfüzetben ezeket a dátumokat. Többen direkt erre a napra időzítik a havi plazmaadásukat, hiszen tudják, hogy ilyenkor nem csak a beteg embereken segítenek a plazmájukkal, hanem egy adott helyi vagy megyei szervezetnek is. Plazmaadóink szeretik vissza is követni azt, hogy hova került a támogatás és az egyesület mire fordította az összeget.

Júliustól megváltoztak a szakaszos juttatás feltételei. Innentől kezdve minden tizedik plazmaadás után plusz tízezer forint kifizetést kapnak a donorok. Mindemellett augusztusban számos új akcióval is készülnek, többek között változni fognak a kifizetések a meglévő plazmaadóknak.