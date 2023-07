Mi az öröklés rendje?

Az öröklés rendje azokat a szabályokat, azt a rendszert jelenti, amelyek meghatározzák az öröklés folyamatát. Ezek a rendelkezések a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hetedik könyvében vannak lefektetve. Az öröklés rendjéről úgy szólnak, hogy örökölni két úton lehetséges: a törvény szabályai szerint vagy végrendelet alapján.

Amennyiben a vagyonunkról saját magunk szeretnénk a halálunk utáni évekre rendelkezni, ezt megtehetjük úgy is, hogy végrendeletet készítünk. Ennek számos előnye van, az alábbiakban összegyűjtöttük a három legfontosabbat:

1. Kontroll.

Sok ember természetéből az következik, hogy akkor érzi magát biztonságban, ha minden helyzetben előre látja, hogy mi fog vele történni. Ez segít uralni a körülményeket, illetve a nyugalmunkat is biztosítja. A halál időpontja is egy viszonylag kiszámíthatatlan esemény, ebből következően sokan szorongással gondolnak rá. Ennek enyhítésére alkalmas eszköz lehet egy végrendelet készítése, amelyben nemcsak vagyonunkról gondoskodhatunk, de a temetés körülményeire is iránymutatással szolgálhatunk, a családi viszályok elmérgesedésének elkerüléséről nem is beszélve.

2. Öröklési szándék.

A törvények is tartalmaznak szabályokat a hagyaték sorsára vonatkozóan, azonban természetesen nem lehetnek tekintettel minden egyes személyes életviszonyra, így amennyiben az általános helyzettől eltérő családban élünk, vagy valamilyen konfliktus árnyékolja be nyugalmunkat, érdemes vagyonunk sorsát végrendeletben rendezni.

3. Kiskorú gyermek.

Sajnos az is előfordulhat, hogy az elhunyt kiskorú gyermekeket hagy maga után. Egy szülő számára elsődleges fontosságú, hogy gyermekeit biztonságban tudja: halála esetére ezt a végrendeletében is megteheti. Például megnevezhetjük benne, hogy ki az a személy, akit a gyám szerepének betöltésére alkalmasnak tartunk.

A végrendelet erősebb, mint a törvény?

Az öröklésre vonatkozó legfontosabb szabályokat - ahogy már fentebb is említettük - a Ptk. tartalmazza. A törvény rendelkezései és a végrendelet kapcsolatáról úgy rendelkezik, hogy az öröklés rendjét az örökhagyó után maradt végrendelet szabályozza, amennyiben ilyen okirat nem maradt fenn, a törvény szabályai fognak érvényesülni.

Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a végrendelet tartalma fontosabb, mint a jogszabály, vagyis elsődlegesen ennek kell érvényre jutnia. Ha az örökhagyó készített végrendeletet, az ő végakaratának kell érvényre jutnia, így ebben az értelemben erősebb lesz, felülírja a törvény szabályait.

Az öröklési szabályok és a végrendeletre vonatkozó rendelkezések megértése és alkalmazása sokunk számára komoly kihívást jelenthet. Nagyon fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a jogszabályi rendelkezések tiszteletben tartása és az egyéni célkitűzéseink megvalósítása között. Ehhez érdemes lehet jogi szakember segítségét kérni, amely a Szerzi oldalán elérhető online jogi tanácsadás keretében könnyedén és gyorsan lehetséges, a választható 18 jogi kategória közül az öröklési jog kiválasztásával.