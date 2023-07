Hirdetés 43 perce

Akár novemberig is kitolhatjuk a nyaralásunkat

Tombol a nyár! Észre sem vesszük és már a fele el is telt, és talán nincs is vége augusztus 31-ével! Sokan érezzük úgy, hogy szinte még csak most kezdődött, és szintén sokan tapasztaljuk, hogy a szeptember is egyre inkább a nyári hónapok közé tartozik. Aki élvezni szeretné még a nyári napsütés simogató kényeztetését, nyugodtan gondolkodhat szeptemberben! Sohasem késő kiválasztani a kedvenc úti célunkat. Legyen az aktív pihenés vagy egy semmittevés a Mediterráneumban.

A Z(s)EPPELIN Utazási Iroda egészen novemberig számtalan programlehetőséggel kecsegtet. Akiknek kevés szabadságuk maradt a nyár hátralévő részére, azoknak sem kell búslakodni, hiszen válogathatnak az 1–2 napos, 3–5 napos hosszú hétvégi programokból. Ez a rövid idő is elég egy hatalmas kulturális feltöltődésre, aktív pihenésre. Akik pedig 5 napon túli, vagy akár 8 napnál hosszabb buszos vagy repülős utazásokat vállalnak, számos lehetőség áll a rendelkezésükre: Horvátország, Olaszország, Spanyolország, Törökország, Albánia, Bulgária legszebb és kulturálisan leggazdagabb részei. Ez csupán csak néhány állomás a legkedveltebb úti célok közül. Egészen novemberig válogathatunk a nyárbúcsúztató Z(s)EPPELIN programokból is: Málta, Ciprus, Tenerife csodás tengerpartjai is várják a fürdőzni vágyókat. A hullámzó tenger simogatása, kellemes hőmérséklete őszre mindig csodás élményeket ígér az utazónak. Persze nem lehet megfeledkezni azokról sem, akik inkább a hűvösebb hegyi levegőt, a hegyeket és völgyeket részesítik előnyben. Csodálatos panorámás vonatutak, felvonók, kacskaringós szerpentinek, felfedezésre váró kertek és kastélyok mentén örök élmények várnak minden Z(s)EPPELIN-utazót bármelyik hegyvidéki programon. A Z(s)EPPELIN Utazási Iroda közel 30 éves fennállása óta méltán híres magas színvonalú idegenvezetéseiről és a szakképzett gépkocsivezetőiről egyaránt. A három éve fennálló Facebook zárt csoportjukban, a „Z(s)eppelin Utasok Klubja”-ban – amelyben kizárólag a Z(s)EPPELIN-nel utazott utasok vannak jelen – számtalan dicséret érkezik képes beszámolóval egybekötve egy-egy utazás végeztével. Érdemes a közösséghez tartozni a közvetlen információkért. Közösségük már több, mint 4500 főt számlál. Legújabb Dun&Bradstreet tanúsítványuk is bizonyítja, hogy 2018, 2019, 2020 esztendőket követő Covid-időszak után, 2023-ban továbbra is hazánk legstabilabb pénzügyi hátterével rendelkező cégei közé tartozik. Elérhetőségek: Telefon: +36 62 426 084 Email: [email protected] Web: www.zseppelin.hu

