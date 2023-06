Húzz bele címmel szervezett május 11-én extra napot a Plazma Center. Ezen alkalomból, minden plazmaadó plusz juttatást vihetett haza, valamint számos nyereményjáték és meglepetés várta az aznapi plazma adományozókat. A nap részeként Simon Csaba para agility versenyzőt támogatta a centrum 100.000 forinttal, hogy egyedüli magyarként képviselje hazánkat a hollandiai agility világbajnokságon.

- Világ életemben kutyás ember voltam és a kutyás élet tette lehetővé azt, hogy amikor a szemem elromlott a kutyám és a párom segítségével kilábaljak a traumából. Alapjában véve egy vidám mindenre fogékony ember vagyok. 1986 óta foglalkozom kutyákkal, de az agilityvel, csak 2013-ban kezdtem el. Az agility mikor a gazdi a kutyájával együtt egy ügyességi pályán teljesít. Az elején nagyon nehezen ment, pedig akkor még egy kicsit láttam is, majd a későbbiek során teljesen elvesztettem a látásomat, de így is nagyon élvezem, a kutyáim tanítását és a közös edzéseket és versenyeket. Magyarországon sajnos nagyon kevés lehetőség van arra, hogy sérült emberek versenyezhessenek. Egyetlen ilyen verseny van az országban, így a látók, egészségesek között próbálok felkészülni, verseny szituációkat teremteni, gyakorolni. Négy kutyusunk van ebből kettő közép spicc, velük versenyzem. Tandemben futunk a párommal, én irányítom a kutyát, Ő pedig engem. Nagy örömmel fogadtuk a Plazma Center megkeresését, mert tavaly is volt egy lehetőségünk kijutni Olaszországba a világbajnokságra, akkor nem jött össze. Mikor megtudtuk, hogy idén Hollandiába lesz akkor eldöntöttük, hogy most mindenképp megméretettjük magunkat. Mi nem tartozunk egyetlen sportegyesülethez sem, mint tagok, így támogatásra sem számíthatunk tőlük. Magunknak keresünk támogatókat, akik méltónak találják személyemet a támogatásra és arra, hogy hazánkat képviseljem a hollandiai világbajnokságon. Úgy tudom egyedüli sérült versenyzőként fogok indulni a holland világbajnokságon. A Plazma Center támogatását is a verseny költségeire fogjuk fordítani. Speciális helyzetben vagyunk, mert az ugyancsak sérült, kerekesszékes kislányommal és feleségemmel hárman utazunk autóval, így a szállást illetően is olyat kell keresnünk, amely akadálymentesített. Óriási segítség számunkra a Plazma Center felajánlása ahhoz, hogy erre a versenyre kijussunk - fogalmazott Simon Csaba para agility versenyző.

A hónap második extra napja Májusi Mázli címmel futott, melyet 2023.05. 22-én rendeztek meg. Az eseményen szerencsekerék, plusz juttatást és napi nyeremény is várta a plazmaadókat, amely egy kerékpár volt. Ezen az extra napon sem maradt el a támogatás, a Korábban Érkeztem Alapítványon keresztül a plazma adományozókkal közösen a Gyulai koramentorházat segítették 200.000 forinttal.

- Az alapítványunk 2012-ben jött létre, abból a célból, hogy koraszülött gyerekeket segítsünk. Nagyon fontos, hogy az intenzív osztályok nagyon felszereltek legyenek és, hogy megkapjanak minden segítséget az orvosok és az egészségügyi személyzet. Azonban ezeknek a pici hős gyermekeknek van egy hős családja, akik hétről-hétre, hónapról-hónapra járnak be az intenzív osztályra, akik egy traumatikus élethelyzettel válnak családdá. Ezeket a szülőket segíteni kell, támogatni kell és a családokat egyben tartani. Ennek hatására jött létre a Koramentorház program, ahol olyan önkéntes, laikus segítőket képzünk egy nagyon szigorú protokoll mentén, hogy amikor megszületik egy koraszülött kisbaba, akkor a védőnő azt tudja mondani az érintett családnak, hogy van egy koraszülött család akik tudják már, hogy van élet az intenzív osztály után. A Dél-Alföldi régióban 230 fölött van a mentoraink száma. Nem csak gyerekeket látunk el, nem csak Őket fejlesztjük, hanem az anyukáknak és apukáknak is adunk segítséget, többek közt pszichés támogatást, családterápiát és sorstárs támogatást. Magyarországon minden tizedik gyermek koraszülöttként érkezik a világra, koraszülött az a gyermek, aki a 37. hét előtt született. Nagyon sok látens koraszülött van, akinél az iskolában jönnek rá, hogy idegrendszeri fejletlenség miatt vannak lemaradások. Nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek minél előbb bekerüljenek a rendszerbe. Békés Megye nagyon szerencsés, mert van egy Abdul doktor és profi csapata, hálásak lehetnek az itt élők és hálásak vagyunk nekik mi is, hogy egy kórházba úgy tudunk bemenni, hogy kiválóan tudunk együttműködni. Sajnos népbetegség a koraszülöttség és szeretnénk, ha még több figyelmet és fényt kaphatna. Minden forintért hálásak vagyunk, de már maga a figyelem is nagyon nagy dolog és nagyon sokat jelent számunkra. Minden évben van egy koraszülött piknik, ezt idén is megrendezzük nyáron, egy részét a felajánlott összegnek erre fordítjuk a másik részét pedig arra, hogy minél több mentorunknak tudjunk segíteni és a közösséget egyben tartani - árulta el Rádi Katalin a Korábban Érkeztem Alapítvány, alapítója, aki egyben egy érintett szülő is.

Májusban több kiemelt akcióval is készültek a Plazma Center dolgozói a meglévő plazmaadóknak. Azok között, akik május 8. és 13. között kétszer is ellátogattak a centrumba plazmát adományozni, közöttük egy okos órát sorsoltak ki az akció időtartama alatt. Anyák napján, valamint Gyermeknap alkalmából is gondoltak a segítő szándékú lakosokra, míg anyák napja alkalmából május 6-án virágot, addig május 27-én Gyereknap alkalmából csokival térhettek haza a plazmaadók a békéscsabai centrumból. A kalóriapótlásos juttatásokban is változás történt májusban, ugyanis a hónapban, a plazmaadók nagy örömére túró rudival is kiegészült a választék. Nem késő még csatlakozni a plazma adományozók táborához, időpontfoglalás követően https://plazmaadas.plazmacenter.hu/ várnak minden új és meglévő plazmaadót a békéscsaba Plazma Center dolgozó. Júniusban most igazán megéri segíteni a rászoruló betegeken, ugyanis számos újdonsággal és rendkívüli akciókkal várják mind a leendő és a meglévő plazmaadókat egyaránt.