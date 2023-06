Roszik Zoltán múzeumigazgató az előzményeket ismertetve elmondta, tavaly ősszel merült fel a kiállítás ötlete, melyről a támogatóik, a múzeum vezetése és Szarvas város önkormányzata tárgyalásokat folytatott. A tárlat szervezése februárban kezdődött, emiatt az attrakció miatt pedig meg kellett szakítani a Szarvas 300 című kiállítást. A Munkácsy képek elhelyezéséhez szükséges feltételeket májusra teremtették meg a múzeumban. Az igazgató elmondta, a követelmények között volt például az, hogy a múzeumban biztosítani kell az állandó, 20-22 fokos hőmérsékletet és 48-52 százalékos páratartalmat, emellett a sötétítő függönyökkel a napfényt is távol kell tartani a festményektől.

Roszik Zoltán úgy folytatta, a tárlat anyaga május 30-án érkezett meg a helyszínre, a képek pontos érkezési időpontja azonban biztonsági okokból titkos volt. A festményeket a Munkácsy Alapítvány szállította a helyszínre, és annak munkatársai csomagolták ki azokat Hedrich Béla, az alapítvány főtitkára vezetésével. A tárlat kurátora Boros Judit művészettörténész, így az ő útmutatásával történt a művek elhelyezése is.

– A kiállításon megtekinthető többek között az Ásító inas, illetve egy vázlat a Krisztus Pilátus előtt című alkotáshoz. Emellett vannak olyan festmények, melyeket korábban még sehol nem állítottak ki, például a Faust, vagy a Kutyacsalád II. című alkotások – ismertette az igazgató. Hozzátette, a tárlat teljes ideje alatt összesen hetvenkét festmény látható két részletben: jelenleg ötvenhárom kép szerepel a kiállításon, de ennek félidejében, júliusban mintegy 25 darabot lecserélnek közülük.

Az igazgató azt is elmondta, a kiállítással kapcsolatban úgynevezett szubjektív tárlatvezetéseket is szerveznek. Ezeken az alkalmakon egy szarvasi polgár, színművész, festő vagy egyéb közszereplő vezeti körbe a látogatókat a tárlaton, így nagyon érdekes módon, az átlagostól eltérő szemszögből ismerhetik meg a képeket az érdeklődők.

A látogatók a várost is jobban megismerhetik

A kiállítás június 3-án nyílt és szeptember 10-ig látogatható, így egybeesik a Szarvasi Vízi Színház szezonjával, ennek köszönhetően délutánra és késő estére is tudnak kellemes programot biztosítani a városba látogatóknak, akik így Szarvast is jobban megismerhetik. Babák Mihály polgármester a megnyitón úgy fogalmazott, a Munkácsy Most kiállítás befogadásával Szarvas azt bizonyítja, hogy nem csupán az oktatás és az új iránti fogékonyság tulajdonsága a 300 éves városnak, hanem a művészetek iránti érdeklődés, maga a kultúra, és annak megbecsülése is.

Roszik Zoltán kiemelte, nagyon nagy lehetőség a város számára ez a kiállítás, főként a turisztikai szezonban. Aki most Szarvasra látogat, nemcsak a Köröspartot, a Szarvasi Arborétumot vagy a Körösvölgyi Állatparkot ismerheti meg, hanem a Tessedik Sámuel Múzeumot is. Ráadásul a Munkácsy Most kiállításon túl bárki végigjárhatja a múzeum három állandó kiállítását is: a múzeum történeti kiállítását, Szabó Laci bácsi játék- és makettkiállítását, illetve egy interaktív kiállítást is.