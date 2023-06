Csizmadia Ildikó, 2022 tavaszán döntött úgy, hogy végre megvalósítja régi álmát és egy kézműves kisboltot nyit. Mindig is vonzotta ez a világ, mivel saját maga is gyárt kézzel készített ajándéktárgyakat, melyek helyet is kaptak a boltban.

Valami egészen egyedit képzelt el, egy olyan kisboltot, amelyben termelői élelmiszerek és kézműves ajándéktárgyak egyaránt vannak.

Egy helyi Műemlék soron, mely Orosházán Meszes-Kisköz néven híresült el, üzlethelyiséget bérelt és minden ehhez a vállalkozáshoz szükséges hivatalos utat kijárt, engedélyeket kapott. Ezzel egyidejűleg helyi és helyközeli kis-és őstermelő partnereket gyűjtött maga köré, majd 2022. november 2-án megnyitott a Kiskosár Kézműves Kisbolt, ahol mára már több, mint húsz kézműves partner terméke megtalálható a polcokon.

A kínálat széleskörű, a házi tészták, szörpök, lekvárok, mézektől kezdve a füstölt áruk és házi sajtokig minden természetes, egészséges finomság.

Teljes kiőrlésű tönkölybúzalisztből készült aprósütemények, vegán termékek, de még kézműves macaronok is. Ildikó minden partnerére nagyon büszke, közülük sokan, díjazott termékekkel rendelkeznek.

Kiemelten hangsúlyozza, hogy boltjában a tejtermék kínálat is igazán egyedi, mert nem átlagos, hanem Jersey típusú szarvasmarha tejéből készült tejtermékeket árul és kecsketejből készült tejtermékek is kaphatóak. A nyitás óta folyamatosan próbálja fejleszteni vállalkozását, igyekszik mindig valami újat mutatni.

Férje nagy támasza döntéseiben, hallgat tanácsaira, így volt ez, az idei év tavaszán is, amikor az ő unszolására beadta pályázatát a Store Insider szaklap és a Tobacco Magazin által meghirdetett Év Boltja 2023 országos versenyre, Sarki kisbolt kategóriában és egy héttel ezelőtt el is hozta a győztes címet Budáról, amelyet az FMCG Top 2023 Jubileumi rendezvényének díjátadóján adtak át.

Ezzel még egy álma valóra vált. Saját szavaival megfogalmazva: „Folyamatosan tanulok vállalkozásomban, de amit már biztosan mondhatok, hogy az, amit szívvel-lélekkel csinál az ember, az előbb-utóbb célt ér és meghozza a gyümölcsét. Ez és vásárlóim bizalma számomra a visszaigazolás, hogy termelő partnereimmel így közös összefogásban jól csináljuk, amit csinálunk. „