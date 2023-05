Kezdetnek rántsuk le a leplet a Lollo Rossóról. Az elnevezés egy fodros tépősalátát takar, ott van az ehető virágok mellett az idén 32 éves Szőke és Társai Kft. békéscsabai raktáráruházában. No, azért a 300 négyzetméteren nem ez teszi ki a termékskála javát, hanem rengeteg zöldség és gyümölcs, az említett növények igazából a díszítést szolgálják a tányéron.

A zöldségek zöme helyi, környékbeli termelőktől származik

Azt is megtudom Szőke Tamás cégvezetőtől, hogy C+C-ben járok. Cash and Carry, azaz vedd és vidd! Önkiszolgáló raktáráruház, de szakmai, eladói segítséggel. Az alapoknál kezdek: krumpli és hagyma. „Mezei” vásárlóként is megvehetem minden más zöldséghez és gyümölcshöz hasonlóan nagykereskedelmi áron. A krumplinál itt az új is, lelki szemeim előtt már látom a petrezselymes burgonyát a rántott hús mellett, mellé uborkasaláta. Ez nem tépett, hanem méhkeréki. Ottani termelőktől érkezett ugyanis maga az uborka, Ha úgy teszi kedvem, mosolygós salátát, vagyis tzatzikit is készíthetek belőle. És hogy miért mosolygós? Fotós kollégám egyik kulcsszava a tzatziki, amikor a fotón mosolygós riportalanyt akar látni.

A háromszáz négyzetméteres zöldség- és gyümölcs raktáráruházban széles, sokszínű a kínálat, és bárki vásárolhat

– A többi zöldség zöme is helyi, környékbeli termelőktől származik – hangsúlyozza Gulyás Tamás, a Szőke és Társai Kft. zöldség- és gyümölcsosztályának vezetője. – A fejeskáposztát medgyesegyházi, a a paradicsomot orosházi, a karalábét nagykamarási, a t. v. és az erőspaprikát Gyuláról szállítják be. Ha már t.v.paprika, sokáig nem tudtam, mi köze a televízióhoz. Lényegében csak annyi, hogy tévénézés közben is lehet enni kolbásszal, szalonnával vagy éppen zsíroskenyérrel. Igazából a tölteni való paprikának a kezdőbetűit takarja, nálunk ezt hívták szervián- vagy fehérpaprikának.

Nem összekeverendő a fehér retekkel, ami ugyancsak megtalálható a raktáráruház polcain, a piroshoz hasonlóan. Hozzá egy kis zöldhagyma, és kész is a bevásárlókocsiban a magyar trikolor. A zöldhagymáról megboldogult Boncz Géza humorista barátom jut mindig eszembe, az ő mindása volt: „Már az újhagyma se a régi.” Az új vöröshagymára még várni kell, de a régi is megteszi. Egyből ismerősöm birkapörköltje és szavajárása ugrik be: „Bő zsírban, vöröshagymával indítjuk a pörköltet. Miután megittuk a háromcentest.”

Ötvenezer forint feletti vásárlásnál házhoz szállítják az árut

Mondhatnánk, hogy a kocka el van vetve, de a Szőke és Társainál ez nem igaz. Ők ugyanis pucolt, kockára vágott burgonyát is kínálnak, ötkilós kiszerelésben. Aki volt katona vagy segít a feleségének, az tudja, mekkora kínlódás a krumplipucolás. Több raklapnyi zsákos burgonyát is látok, ez egy honvédségi századnak is feladná a leckét.

Újságírói leleménnyel azt írnám, rogyadoznak a zöldségek és a gyümölcsök alatt a polcok, de ez sem igaz a raktáráruházban, mert modern polcrendszerük mindent elbír.

A szamóca az első szabadföldi gyümölcs Békésben, ez is kapható a Szőke és Társainál

– Élelmiszer-nagykereskedéssel már 32 esztendeje foglalkozunk. Többek között éttermeknek, szállodáknak, közétkeztetési, gyermekélelmezési és kórházi konyháknak 7000-féle termékből szállítunk ki, de a profiból korábban hiányzott a friss zöldség és gyümölcs – ecseteli Szőke Tamás. – Tavaly novemberben kezdtük el ezzel is a nagykerezést, majd teljesen felújítottuk, bővítettük a zöldség- és gyümölcs raktáráruházunkat. – A napokban készültünk el a felújítással, melynél kiemelt szempont volt, hogy a megfelelő hőmérsékletet biztosítsuk az áruknak nyáron is. Emellett úgy döntöttünk, hogy nyitunk a lakosság felé is, mégpedig nagykereskedelmi árakkal.

Szóval, bárki nyugodtan kijöhet akár két almáért is – ha már Almáskerti Ipari Park –, de a minősági árukészletet látva, biztosan nem éri be ennyivel. Komoly pénztárgépet állítottak be, készpénzzel és bankkártyával egyaránt lehet fizetni. Sőt, 50 ezer forint feletti vásárlásnál ingyenesen házhoz szállítják az árut.

A citromfogyás összefügg a bodzaszörppel, a limonádéval

Az elsőosztályú termékeket helyezik előtérbe, de még többet spórolhatunk, ha a másodosztályú gyümölcsöknél, zöldségeknél is szétnézünk. Ezeket külön sorban kínálják, szépséghibások, de ugyanolyan ízletesek, ugyanúgy fogyaszthatók, mint elsőosztályú társaik. A forgalom pedig igazolja, hogy erre szükség van, igénylik a vásárlók. Sok esetben inkább a pár pettyes banánt viszik, ami érettebb, így finomabb is, a lényeg, hogy mihamarabb megegyék.

Ha már gyümölcsök, a banán is kelendő, de az alma vezet a Szőke és Társainál. Gulyás Tamás számomra meglepőt mond: az idared magasan a legkeresettebb. Ez egy kicsit savanykásabb fajta, idáig azt hittem, az édesebb almákat kedvelik a vásárlók. A citromfogyás még inkább meglepett, hiszen nincs is influenzaszezon, Ugyanakkor itt a bodza, és ma már szinte mindenhol készítenek otthon is bodzaszörpöt, ahhoz pedig kell a citrom. Ugyanúgy, mint a limonádékhoz, de a narancsot is viszik, gyümölcslének is. A szamóca az első igazi szabadföldi gyümölcs Békésben, és ez sem maradhat ki a C+C raktáráruház kínálatából.

A Csaba Kristályban a hámozáshoz, szeleteléshez, daraboláshoz, díszítéshez és tálaláshoz is árusítanak eszközöket

A nyárhoz kapcsolódik a grillszezon is, így egy kis visszakanyar a zöldségekhez. A grillezéshez leginkább a patiszon és a padlizsán, a kaliforniai és a kápia paprika a legkelendőbb. A „mesés” kínálatot végignézve, és kikanyarodva a raktáráruházból, mi mással is fejezhetném be: „Aki nem hiszi, járjon utána!”