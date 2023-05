Az elveszített első világháború végén, 1918 őszén indult el a menekültáradat Magyarország felé, és egészen 1924-ig folytatódott. A trianoni árvák egy része rokonoknál húzódott meg, de vagy 1500 család évekig vakvágányon veszteglő vagonokban élt. A Mezőhegyesre kerülő árvák szerencsések voltak. Hét-nyolc éves koruktól az állami ménesintézetben fenntartott hadiárva lovászképző tanfolyam keretein belül a ló szeretetére, harci készségekre nevelték őket. Két rend ruhájuk volt ünnepnapokra és munkanapokra, többségük felnőttként „nagyhuszárrá” vált, és fakard helyett igazi kardot vett a kezébe. Tarkó Gábor igazgató úr köszöntőjében a lovas ballagás hagyományairól beszélt a 2023. május 6-án, a Jung József téren megtartott ballagási ünnepségen. „Az első magyar lovas zenekar ezekből a kiskatonákból alakult meg Mezőhegyesen. A gyerekek polgári iskoláztatásuk mellett fúvóshangszereken tanultak meg játszani. A huszonhat fiúból álló lovasított zenekar első bemutatóját 1927 januárjában tartotta a ménesintézet igazgatója, Hajnyi Arthur ezredes és a ménesintézet főtisztviselői előtt. Ispido, a díszszerszámos csacsi húzta a zenekar nagydobját. A gyerekek nagy sikert arattak, s a következő évtizedekben a helyi ünnepségek állandó szereplői voltak. A legújabbkori lovas képzés a kiskatonákkal kezdődött el Mezőhegyesen, ezért 2016 óta élő hagyományunkkal, a lovas ballagással tisztelgünk emlékük előtt.”

Lovas ballagás 2023-ban

Fotó: Molnár László

Míg Igazgató Úr a múlt tiszteletét hangsúlyozta, Bagi Mátyás az Intézmény innovatív, jövőbemutató tevékenységéről beszélt. Sportszervező, -menedzser úr az iskolavezetés nevében köszöntötte a ballagókat. „Azt volt a kérés, hogy a beszédem legyen innovatív és előremutató. Könnyű dolgom van, mert ha szavakkal kellene jellemezni a Ménesbirtokot és az iskolát, akkor ez a két szó: innovatív és előremutató biztosan az elsők között lenne. Miért? Mert az itt dolgozó vezetőkkel az élen, kihasználva a lehetőségeket mindenki a legjobbat hozza a saját területén Mezőhegyesre. Egy négycsillagos szálloda színvonalát hozó kollégium készül el rövidesen, ahol szó szerint otthonos környezetben tölthetik mindennapjaikat a diákok. Mindezt nagyjából 50 méterre az iskolától. Egy minden részében ultramodern könyvtár épült, rengeteg érdekes és értékes, fiataloknak is szórakoztató, oktató könyvvel és hanghordozóval. Azt hiszem, bármelyik tanintézmény szívesen fogadna egy ilyen impozáns létesítményt. És persze a szívem csücske, a Tornacsarnok is nemsokára elkészül. Egy kicsit leragadnék a Tornacsarnoknál, mert hatalmas dolog, ami itt készülőben van. Mondhatjuk nyugodtan, hogy az ország egyik legkorszerűbb sportintézménye épül itt pár méterre tőlünk, hatalmas lehetőségeket kínálva a jelen és a jövő nemzedékeinek is a sportolás és a szabadidő eltöltése területén. Vegyük csak a három mászófalat, a vívást a legmodernebb eszközökkel, a világszínvonalú – és ebben semmi túlzás nincsen, tényleg a jelenleg létező legmodernebb gépek kerülnek ide – edzőtermet. Ha ez nem volna elég, lesz egy olyan dolog is a Tornacsarnokban, ami az országban egyedülálló: E-sport egyesületet tervezünk az iskolába; egész pontosan készül már az E-sport sarok a létesítményben. Ezek után, azt hiszem a helyére is került a két kifejezés, miszerint Mezőhegyes innovatív és előremutató. Mindezt úgy tudja hozni, hogy közben gondosan ügyel a tradíciókra. Mert, ha valami, akkor a mezőgazdaság és a lótenyésztés a legkomolyabb hagyományokkal bír Magyarországon. Amíg vigyázunk rá, és őrizzük hagyományainkat, addig helyén van az identitásunk, és ezt csak erősíti az a modernitás, amit ez az intézmény és a Ménesbirtok kínál.”

Lovas ballagás 2023-ban

Fotó: Molnár László

A Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium évszázados hagyományainak ápolása mellett élen jár a hazai szakképzés megújításában. A műemlék épületek falai között a legmodernebb oktatási eszközök várják a gyerekeket. A fenntartó Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. és más külső képzési partnerek vezető szakemberei tartanak itt órákat. Saját ösztöndíjprogram és mentorprogram is támogatja a tanulók felkészülését a 21. századi, európai színvonalú szakképző intézményben. Jelenleg a rendkívüli felvételi eljárás zajlik – a 0003 számmal jelölt Mezőgazdasági gépész tanulmányi területre 5 fő tanulót, a 0004 számú Gazda képzésre 4 fő tanulót tudnak még fogadni, ahol előnyt élvez, aki Állattenyésztő, vagy Növénytermesztő szakmairányt választ. Minden más az általános felvételi eljárás keretében meghirdetett hely betelt. Érettségi végzettséggel rendelkezők 2 éves technikumi szakmai oktatásra jelentkezhetnek Mezőgazdasági technikus és Mezőgazdasági gépésztechnikus képzésre, valamint szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők jelentkezését várják érettségi vizsgára felkészítő, esti oktatás munkarendje szerint szervezett 2 éves képzésre. Felnőttképzés keretén belül a hagyományos Belovagló, Patkolókovács és Mezőgazdasági gépjavító képzéseket kínálják. Részletes tájékoztatás és a jelentkezési lap az intézmény honlapján érhető el: https://mezohegyes-szakkepzes.edu.hu/jelentkezes/