Szekeres Lajos szakmai vezető elmondta, az Akadémia ezzel az eseménnyel indította útjára szociális érzékenyítő programját. A szakmai vezetés célja, hogy futballon túl a gyermeknek olyan értékeket közvetítsen, amelyek jó irányban formálják a fiatal labdarúgók szemléletét és segítik a társadalmi együttélést.

– Nemrégen volt a vakvezető kutyák világnapja, amelyhez mi is szerettünk volna csatlakozni. Fontosnak érezzük, hogy a fiatal sportolók is megismerjék gyengénlátó vagy nem látó emberek hétköznapjait és megmutassuk a gyermekeknek, hogyan tudnak segítséget nyújtani azoknak az embertársaiknak, akik valamilyen sérüléssel, fogyatékkal vagy elmaradással küzdenek a hétköznapjainkban. Ennek a sportban is van kézzelfogható hatása, hiszen a futball egy csapatsportág, ahol szintén segíteniük kell egymást – ismertette.

Ádász István, a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének elnöke elmondta fiatalon ő is futballozott, de mellette több sportágat is kipróbált, azonban egy betegség következtében elveszítette látást. Az egyesület elnökének segítségével a fiatalok megtudhatták, hogyan tudnak segíteni egy látássérült embernek, akár útbeigazításra van szüksége, akár át kell vezetni egy forgalmas kereszteződésen.

Virág Ida Nikitával, a vakvezető kutyájával látogatott ki az edzőközpontba. Az egyesület tagja elárulta, Magyarországon a látássérült emberek kevesebb mint egy százalékát segíti vakvezető kutya, pedig ezek az állatok a mindennapokban hatalmas segítséget jelentenek gazdájuknak. A labdarúgók a beszélgetés során megtudhatták, hogy a vakvezető kutyák több hónapos kiképzés után állhatnak „szolgálatba”, addig pedig megtanulják a látássérülteket vezetni az utcán és megismerik a vezényszavakat is. A legfontosabb azonban az, hogy a kutyának és a látássérült embernek egymáshoz kell idomulnia, ebben pedig több szempont, tulajdonság is szerepet játszik.

Szekeres Lajos kiemelte, a mostani program nem egyszeri alkalom volt, az egyesület tagjai az összes korosztályos csapathoz ellátogatnak majd, emellett pedig a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia a jövőben rendszeresen szervez majd szociális érzékenyítő programokat.