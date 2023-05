A rendszerváltás előtt, a 90-es évek hajnaláig állandó sörhiánnyal küszködtek Magyarországon. Ezt követően többszáz kisüzemi sörfőzde létesült országszerte, de csak kevés rendelkezett olyan erős küldetéstudattal és minőségorientált gondolkodással, ami meghatározhatta volna a következő évtizedek sörkultúrájának megteremtését. A békésszentandrási Szent András Sörfőzde nem csupán orvosolta a környéken fellépő komoly sörhiányt, de iránymutatásával és a kisüzemi, prémium sörök széles választékának megteremtésével elhozta a sörforradalmat is az országba.

Szent András Sörfőzde – Békésszentandrás

Mára a főzde kisüzem sörei több díjat zsebeltek be, mint ahány év áll a Szent András mögött: több mint félszáz díjnál tartanak, legyen szó hazai vagy nemzetközi éremről, dizájndíjról, vagy az év sörfőzdéje titulusáról. A legutolsó ezüstjüket éppen most születésnapjukra hozták haza Csehország legrangosabbnak számító nemzetközi sörversenyéről, a Arany Sörpecsétről, ahol díjazták a főzde valódi almával, fahéjjal és ugandai vaníliával készült sörét, az Almás Rétes pastry ale-t.

Almás Rétes pastry ale valódi almával, fahéjjal és vaníliával

A Szent András Sörfőzde Magyarország egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező kisüzemi sörfőzdéje. Söreit a Körösök szívében, Békésszentandráson olyan emberek készítik, akik nem csak szeretik a sört, de a tökéletességre törekvés mellett nem ismernek kompromisszumokat. Ezért vannak immáron 30 éve. Ennek apropóján a főzde egy egész évben tartó ünnepléssel, múltidéző sörökkel, nagyértékű ajándékokkal és rögtön egy díszdobozba csomagolt sörpárossal jelentkezik.

A Szent András Sörfőzde 30 éves jubileumi különkiadása

Békésszentandráson 1993-ban egy egyszerű bajor lagerrel kezdődött minden. Egy sörből még egy lett, három évtized alatt pedig többszáz kísérlet és megannyi stílus született meg. A Szent András Sörfőzde évtizedes munkája viszont nem csak a sörről, hanem az emberekről is szól. Sörei között minden ínyenc és hagyománykövető sörkedvelő megtalálja a számára legideálisabb típust, legyen szó erősen komlózott lagerekről, valódi gyümölcsből készült sörökről, vagy modern IPA-ról. Portfóliójukban több mint 30 féle sörtípus megtalálható, melyet az év minden szakában főzött szezonális különlegességek és egyszeri főzetekből álló kísérleti Tesztandrás sörök egészítenek ki. A főzde most debütáló jubileumi kiadásában 30 év útját, töretlen fejlődését és modern gondolkodását rejtette el. A jubileumi díszdobozban a Békésszentandráson legördült legelső sörük, - amit az alapításuk évéről neveztek el - felújított változatát és egy modern, mangóval és habanero paprikával készült hazy IPA-t találunk. A limitált kiadás a főzde partnereinél érhető el, de söreik külön-külön a webshopjukban is elérhetőek.