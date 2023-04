– A mi feladatunk az, hogy tanítsuk meg őket mindarra, amit a futball kér, fejlesszük az egyéni képességeket, a személyiségüket, bontakoztassuk ki a tehetségüket, és ezek a megmérettetések ezt a célt maximálisan szolgálják. Az ilyen torna is jó visszajelzést ad arra, hogy a játékosaink a többiekhez képest hol állnak. Ez lehetőséget ad arra is, hogy olyan csapatokkal is találkozzanak, akiket a mindennapok során nem tudunk elérni. A St. Pöltenben sorra kerülő európai döntőjére a mi csapatunk, mint rendező, már elve kvalifikálta magát.

Szokolay Sándor operatív vezető elmondta, hogy 10-12 évvel ezelőtt sok nemzetközi tornát rendeztek, ám ez a folyamat később pályák és csarnok híján megakadt.

– Ezután bejött a Bozsik Program, amelyben a kilenc, tíz és tizenegy évesek már az A és a B szintű, az ország legjobb csapataival tudnak versenyezni. Az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztései lehetővé teszik azt, hogy szintet lépjünk és meg tudunk rendezni egy ilyen nagyobb tornát.

A Champions Trophy U11-es korosztály magyarországi selejtezőjét (az U9-est a gyulaiak rendezik meg) április 8-án 12 óra és 15 óra között rendezik meg. Egy időben egyszerre 4 műfüves pályán 8 mérkőzés zajlik 16 együttes részvételével a 4-es Honvéd utcai központban. Az U11-es korosztályú nemzetközi kvalifikációs tornán négy külföldi csapat mellett tizenkettő A és B szintű hazai együttes vesz részt.

– A Champions Trophy torna döntője június 9. és 11. között lesz az osztrák St. Pöltenben, ahol U11-es csapatunk a kvalifikációs torna rendezőjeként eleve ott lesz, de U10-es csapatunkat is beneveztük a fináléba, ahol többek között olyan csapatok képviseltetik magukat, mint a Juventus FC, a Norwich City az FC Porto, a Slovan Bratislava, a Köln, a, a Partizan Beograd, Red Bull Salzburg, az Austria Wien, a Rapid Wien, a Sturm Graz és a Wolverhampton – mondta Szokolay Sándor.

A szakember hozzátette, hogy a körzetközpont válogatottat is elindítják.

– A tornán tizenkét fővel veszünk részt – mindezt már Vass Lóránt mondta, aki tavaly nyártól edzi a békéscsabai U11-es csapatot. – Nagyon ügyes mindenki, az országos tornákon is sikeresek szoktunk lenni, nevesebb akadémiák ellen is jó meccseket vívunk. Az eredmény teljesen másodlagos, a legfontosabb, hogy a gyerekek minél magasabb szinten tudjanak versenyezni, mert így lesznek jobbak. A békéscsabai tornán is fontos tapasztalatokat szerezhetnek majd.