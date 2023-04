Tisztaságával, üdeségével szinte hívogatja a gyerekeket a Mosolygó-Mocorgó-Motyogó Képességfejlesztő Ház. Az intézmény felszerelt és igényes, minden terápiához, nagymozgáshoz, egyensúlyozáshoz szükséges, illetve szenzorosságot fejlesztő eszköz megtalálható benne.

– A gyerekek abszolút kedvence a labdamedence és a mászófal. A mozgásfejlesztők között találunk olyat, ami a nagymozgásokhoz kell, ami a szenzomotorosságot, illetve, ami a finommotorikát fejleszti. A részképességek fejlesztéséhez szükséges Logico készlet, társasjáték, szenzoros játék, alagút is rendelkezésre áll, a kicsik billenhetnek, csúszhatnak, mászhatnak – sorolta az intézményvezető, Kalmár-Opauszki Anita. A polcokon labdák sorakoznak; klasszikus pöttyös, sőt gyöngy-, tüskés-, terápiás- és nagylabda is.

Kalmár-Opauszki Anita

– A Sindelar-programhoz szükséges eszközök is latba vethetők, a szakképzett kollégák nagyon figyelnek az alkalmazott módszerekre, ötletes feladatokat hoznak, elsősorban a kreativitással fogják meg a gyerekeket. Van két motivációs babánk is, amit a mozgásfejlesztő és a logopédus is használ. Mindig minőségi kellékekkel dolgozunk, a legfontosabb a gyerekek jó közérzete, öröme – sorolta Kalmár-Opauszki Anita. Hozzátette, a Gonge-eszközöket – az érzékelő korongokat, rugalmas karikákat, ejtőernyőt, folyami köveket, bójákat, egyensúlyozó pályát is előszeretettel használják a különféle foglalkozásokon. Ezek mellett a minitrambulin, a Montessori- szivárványhíd, a Montessori-csúszda, a Pikler-mászóka, a pad, a bordásfal, az egyensúlyozó tölcsér, a Bilibo, a mászóalagút, a gördeszka, a babzsák, a billenő talp, a szivacsmodul és a tornaszőnyeg is a felszerelés részét képezi, sőt, a Dúdoló programban hangszerek is előkerülnek.

A Mosolygó-Mocorgó-Motyogó Képességfejlesztő Házba Békéscsabáról, Szarvasról és Kondorosról is érkeznek családok. A gyermekekkel óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus (logopédusok, autizmus spektrum pedagógiája szakirányú gyógypedagógus, hallás- és látássérült szakos tanár és terapeuta, szomatopedagógus), pszichológus és mesterpedagógus foglalkozik újszülött kortól akár 21 esztendős korig. A szülők egyöntetűen azt mondják, térségi szinten nincs hasonló intézmény, amely komplexen megadna mindenféle fejlesztési lehetőséget.

Az elégedettség kiült az arcokra a Baba-mama tornán is, amelybe hét elején csöppentünk bele. A legkisebbek is felszabadultan csúsztak, másztak, bújtak, forogtak és „kézen álltak”, miközben hallgatták a mondókákat, az énekszót, és anyukájuk segítségével követték Kalmár-Opauszki Anita instrukcióit. Az idő gyorsan elszaladt, a foglalkozás végén a szabad játék alatt az édesanyák is megnyíltak.

– A most két és fél éves kislányomat, Larát a beszédindítás miatt hoztam el Anitáékhoz. Nem úgy indult a kommunikációja, ahogy gondoltuk, ezért szombatonként szakember foglalkozik vele, itt a fejlesztőházban. Eleinte félénk és kötött volt, de mára már nyitottabb, rengeteget fejlődött. Amikor a nyolc hónapos kisöccse mellől el tudok jönni, akkor a tornán is részt veszünk. Örülök, hogy nem kell másik településre átutazni – sorolta a kondorosi Apáti Lászlóné. Sáfránné Baranyi Beatrix hozzátette, az ő nagylányát is beszédproblémák miatt „íratták be”. Komplex fejlesztésre jár Mokrán-Pillár Ildikóhoz, akit nagyon szeret.

– A kicsinél, Bernadettnél már szeretnénk a probléma elébe menni, ezért mutattuk meg a szakembereknek. Mindent kipróbál, a labda a gyengéje. Szeretünk Anitánál baba-mama tornázni, végre jön a jó idő is, kevesebbet betegeskednek majd a gyerekek – sorolta.

Nyitás óta látogatják a fejlesztőházat Brachna-Győri Teodóráék is. Több foglalkozáson részt vesznek, a tizenhét hónapos Zente már megszokta a környezetet, a gyerekeket és a többi anyukát.

– Abszolút jó helyen vagyunk, a tornán kívül a Dúdolóra is járunk, ahol sok-sok mondókát tanulunk. Még a tornánál is kötetlenebb, ugyanakkor viszonylag fix a társaság. Zente még nem bölcsis, de szokja a közösségi életet, a légkört, így később az intézményi keretek közé könnyebben beilleszkedhet. A foglalkozás mindig kellemes időtöltés, emellett fejleszt is. A gyerekek elfáradnak, utána jót alszanak – részletezte az édesanya, akinek hatéves lánya iskolaelőkészítőre jár.

– Aggódtam, hogyan fog átállni az óvodai játékosságról a tanulásra, de tudom, hogy a fejlesztőháznak köszönhetően könnyebben veszi majd az akadályokat. Békéscsabára készültünk, de épp nyitott Kondoroson a Mocorgó. Óriási lehetőség arra, hogy itt helyben fejlődjenek a csemetéink – tette hozzá.

Kalmár-Opauszki Anita hangsúlyozta, ezeken a foglalkozásokon a szülők azt is látják, hogy más hasonló korú gyermeke hol tart. Elmondta, hogy az érintettek náluk korosztályos bontásban kaphatnak mozgás-, beszéd-, képességfejlesztést, sőt iskolaelőkészítő és tehetséggondozás is működik. Minden foglalkozás személyre szabott, élményközpontú, játékos, a szakemberek magasan képzettek.

– Manapság sajnos sokszor látjuk, hogy a gyerekek az óvodás kor végére sem tudnak rendesen labdát fogni. Fontos, hogy ne ültessük őket idejekorán interaktív eszköz elé, hagyjuk meg számukra a mozgás szabadságát – sorolta az intézmény vezetője, hozzáfűzve, sokan túlféltik a gyereküket, de ez nem jó, hiszen a nagymozgások csak akkor alakulnak ki, ha a gyerek kúszik mászik, ugrik, fejjel lefelé lóg.