A szakmai alapokon kiépített folyamataink működtetéséhez elengedhetetlen a stabil, megbízható munkaerő. Békés vármegye második legnagyobb foglalkoztatójaként a pulyka alapanyagaink, termékeink minősége mellett kiemelten fontosak számunkra a munkavállalóink. A folyamatosan változó piaci körülmények között a hatékonyabb szervezeti működés és munkatársaink elégedettsége az irányt mutató társaságunk számára. Az üzleti szempontok előtérbe helyezése mellett a dolgozói érdekeket is figyelembe vesszük döntéseink során. Időben kommunikáljuk a változásokat és a terveket, hiszen ezek elérése közös cél, a bevonás a termelési feladataink teljesítéséhez kapcsolódóan elengedhetetlen. A személyes egyeztetések, megbeszélések mellett az üzemi tanács szerepét is kiemelten kezeljük, hiszen a dolgozói vélemények eljuttatása rajtuk keresztül egy jelentős kommunikációs csatorna.

A gazdaságot érintő intézkedések okán, a háztartások kiadásainak növekedésével a dolgozók a bevételeik emelkedésére számítanak. A bérek átlagosan 8-12%-os növelését tudtuk megvalósítani márciustól, a tavaly augusztusi átlagosan 10%-os emelést követően. A megnövekedett feladatok mellett a munkavállalók létszámának emelkedésével számolunk.

Vállalatunk a béreken túl egyéb ösztönzőkkel is hangsúlyozza, hogy az élethelyzetekért is felelősen nyújt biztos hátteret azoknak, akik tagjai csapatunknak. Cafetéria rendszert működtetünk, melyben havonta választható SZÉP kártyára vagy Ajándék utalvány kártyára utalt összeg. Minden munkatársunk – a vezetők kivételével - kiemelt rezsitámogatásban részesült a tél folyamán, mellyel a megemelkedett energiaköltségek viselésén kívántunk enyhíteni. Az iskolakezdéshez anyagi támogatást nyújtunk, valamint színvonalas saját táborral segítjük a családokat a gyermekek nyári elhelyezésében, tartalmas programokat szervezve több korosztály számára. Minden évben hozzájárulunk húsvét alkalmából a családi készülődéshez egy-egy tartalmas ajándékcsomaggal. Ezt az őszi-karácsonyi időszak alkalmából is ugyanígy, személyesen ajándékozzuk munkavállalóinknak, megköszönve egész éves hozzájárulásukat a fejlődéshez.

Támogató háttérként állunk mögöttük a váratlan, sajnálatos élethelyzetekben is, a minden munkavállalónkra kiterjedő élet- és balesetbiztosítással.

A térségi és szakmailag kapcsolódó távolabbi felsőoktatási intézményekkel - a Szegedi Tudományegyetemmel, a Magyar Agrártudományi Egyetemmel és az Állatorvostudományi Egyetemmel - szoros kapcsolatot ápolunk a szakember utánpótlásunk érdekében. Duális és gyakornoki képzésben fogadjuk a diákokat, ösztöndíjat alapítottunk a Magyar Agrártudományi Egyetemmel a Talentis Agro Cégcsoport cégeivel közösen, felelősséget és szerepet vállalva a tudományos-gyakorlati képzés megvalósításában.

A térségi munkaerő piaci helyzet több nemzet munkatársainak együttélését teremti meg, melyhez türelem szükséges a betanító munkatársaink részéről, valamint a helyi lakosság részéről is. A mongol, az indonéz és az indiai kultúra a magyartól ugyan alapvetően eltérő, de egymásra figyelve a feladatainkat közös munkával tudjuk teljesíteni.

A Gallicoop teljes csapata azon dolgozik nap, mint nap, hogy pénzügyi stabilitását megtartva a változó vásárlói igényekhez alkalmazkodva új, egészséges termékeket alkosson, és értékesítsen, teljes biztonságot nyújtva ezzel a közel 1400 munkatársának.