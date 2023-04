Most szombaton indul az elektormos roller hálózat Békéscsabán. Ennek érdekében több edukációs napot is tartottak a közelmúltban a Bird Magyarország helyi képviselői, hogy a közlekedési eszközök helyes, biztonságos használatára tanítsák a lakosságot és a fiatalokat. Ezt egészítik most ki egy oktatóvideóval, amiben Cservenák Csepel mutatja be a rollerekkel való helyes közlekedést.

– Gyalogátkelőhelyen szabályosan áttoljuk, a közlekedés többi résztvevőjére pedig fokozottan vigyázunk – kezdi felvezetőjét a videóban Cservenák Csepel, az Exatlon Hungary korábbi kihívója. Az egyébként gyulai születésű Csepel ismerős lehet az extrémsportolók körében is. A BMX-es a szabályok fokozott betartása mellett, körültekintő rollerezésre tanítja Békéscsaba lakosságát, fiatalokat és idősebbeket egyaránt.

– Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata javaslatára a Kulturális és Városmarketing Csoporttal közösen álmodtuk meg oktatóvideónkat, mely a közösségi rollerek helyes használatát mutatja be – ismerteti Für Henrik, a Bird regionális menedzsere, hozzátéve, nagyon fontosnak tartják a biztonságos közlekedést. Emellett, a rendezett városkép elősegítése érdekében videójukban még a rollerek helyes parkoltatására is felhívják a figyelmet.

A videóból az is kiderül, lesznek olyan pontok a városban (például forgalmasabb kereszteződések), ahol csak alacsony sebességgel lehet majd haladni, ezt a rollerek használatához szükséges applikácó központilag szabályozza.

A Bird helyi üzemeltetője azt is elárulta, hogy pénteken egy nagyszabású nyílt napot tartanak Békéscsaba főterén 10-től 18 óráig, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak ingyenes próbalehetőséggel, ráadásul meglepetés kedvezményekkel is készülnek.