A tizennyolc éves játékos hatévesen került a lila-fehér klubhoz, kezdetben a barátai miatt látogatta az ovifoci foglalkozásait. Az évek folyamán azonban példamutató kitartással járta végig a békéscsabai egyesület korosztályait és váltott először kispályára, majd keresztpályára, 13 évesen pedig a nagypályás futballba is belekóstolhatott.

Marik László, az U19-es csapat edzője – aki egyben a játékos édesapja is – elmondta, Soma kezdetben nem volt a legjobbak között, azonban ahogy teltek az évek, a fejlődéssel együtt a korosztályos csapatok meghatározó játékosai közé nőtte ki magát.

Marik László kiemelte, Soma két évvel ezelőtt, az U17-es korosztályban robbant be igazán a legjobbak közé, amikor közel húsz gólja és annál is több asszisztjával egy kiemelkedően jó szezont tudott nyújtani.

A támadásban és védekezésben is kiváló teljesítményt nyújtó fiatal játékos az U19-es csapat tagjaként rendszeresen a Békéscsaba 1912 Előre NB III.-as gárdájában is komoly szerepet kapott, amikor pedig Blrázs Gábor NB II.-es együttesét sérülés- és betegséghullám sújtotta az NB II.-es nagycsapat keretébe is megkapta behívóját.

Marik Soma

Marik Soma elmondta, hatalmas megtiszteltetés volt számára, amikor a Kórház utcai stadionban pályára léphetett, amely egyben meghatározó pillant is volt, hiszen egy hosszú és nehéz út egyik legfontosabb állomásához ért karrierjében. Mint mondta, tudatában van annak, hogy ezzel a pát perccel utat tudott mutatni a korosztályos békéscsabai labdarúgóknak, hogy kitartó munkával egy nap a felnőttcsapat mezében futhatnak ki a gyepre.

Soma számára ezért is volt különleges ez a pillanat, mert követhette édesapját, hiszen Marik László korosztályos válogatottként az NB I.-es Békéscsabai Előre Spartacus színeiben kétszer is pályára léphetett a felnőttcsapatban. A Marik-család egyébként is ezer szállal kötődik a békéscsabai sportélethez, elég, ha csak Marik Lászlónét (Soma nagymamáját) említjük, aki csaknem ötven évig tevékenykedett a Békés megyei sportéletben versenyzőként, edzőként, vezetőként és 1990-es megalapításától kezdve elnökként irányította a Békés Megyei Sportszövetségek Érdekszövetségi Egyesületet.

A fiatal játékos azonban nem áll meg ünnepelni, hiszen már a következő cél lebeg a szeme előtt, azért dolgozik, hogy állandó kerettagja lehessen a Brlázs Gábor vezette NB II.-es csapatnak.

Marik Soma jelenleg az U19-es és az NB III.-as keretben lép pályára, ám azt biztosra vehetjük, hogy a klub összes korosztályát példamutatóan végig járó játékos nevét belátható időn belül a nagycsapat összeállításában is olvashatjuk.