Február 28-án, Összefogás a békéscsabai gyermekosztályért címmel szerveztek extra napot a Plazma Centerben. Ezen apropó kapcsán az egészségügyi intézmény a Békéscsabai Réthy Pál Kórház Gyermekosztályát támogatta 150.000 forinttal. Asztalosné Guttin Andrea a Békéscsabai Réthy Pál Kórház Gyermekosztály főnővére elmondta, hogy az összeget a nemrég felújított játszószobára fordítják, ahová babzsákfoteleket vásárolnak, hogy még kényelmesebb legyen a gyermekek számára, illetve társasjátékokat és kártyajátékokat szeretnének beszerezni. A főnővér hozzátette: az általános gyermekosztály 0-tól 18 éves korig lát el betegeket ezen kívül pedig van endokrin, diabétesz profilunk is abból adódóan, hogy az osztályvezető, részlegvezető adjunktus endokrinológus, 2021 óta dolgozunk vele, így azóta cukorbeteg gyerekeket is ellátunk.

Most is nagy örömmel fogadtuk az együttműködést a Plazma Center részéről, mindig hasznos, hogy ha támogatást kapunk annak ellenére, hogy az igazgatás is nagyon támogató irányunkban, mert mindig van hova költenünk a pénzt. Igyekszünk azon lenni, hogy minél barátságosabb körülményeket, minél jobb műszerezettséget biztosítsunk az ellátáshoz - számolt be a főnővér.

Március 13-án, újabb meglepetésekkel és akciókkal készültek a plazmaadóknak a Turbózd fel magad extra napon. Friss gyümölccsel, plusz kifizetéssel és nyereményjátékokkal várták a segítő szándékú embereket. A kiemelt nap támogatottja a békéscsabai Remény-Lak Állatvédő Egyesület volt, akik a nap végével 150.000 forint felajánlással térhettek haza.

Malatyinszki Tímea rehabilitációs kutyakiképző a Remény-Lak Állatvédő Egyesület önkéntese elmondta, hogy Bencsik Tiborné az egyesület elnöke 2016-ban hozta létre a szervezetet.

Jelenleg 100 feletti létszámmal dolgozunk, nagyon sok munkánk van. Rengeteg kidobott kutya van és ezeknek a mindennapos ellátása sok időt és munkát vesz igénybe. Az elmúlt hetekben ugyan sikerült örökbe adnunk több kutyust is, de volt olyan időszak, hogy 20-30 kutya került be hozzánk egyetlen hét alatt. Rengeteg a kidobott kutya Békés vármegyében és sajnos attól függetlenül, hogy most volt egy jobb időszakunk ezt leszámítva nem dicskedhetünk az örökbefogadásokkal.

Aki szeretne örökbe fogadni az szeretettel várjuk a menhelyen, támogatás szempontjából pedig a facebook oldalunkon lehet minket követni, ahol minden információ elérhető a támogatással kapcsolatban. Sajnos évről évre romlik a helyzet, egyre több állat kerül be hozzánk, így a fenntartásuk is egyre több költséget von maga után.

Nagyon hálásak vagyunk a Plazma Center megkeresését, örömmel fogadtuk hogy gondoltak ránk. Valószínűleg villanyszámlára vagy állatorvosi költségekre fordítjuk a felajánlott összeget - tájékoztatott Malatyinszki Tímea.

Március 22. a víz világnapja újabb apropó volt a felajánlásra, így ezen a napon a békéscsabai Plazma Center Zöld 14 egyesületet támogatta ugyancsak 150.000 forinttal.

Az élet elixírje extra napon logózott Plazma Centeres pohárral készültek a plazmaadóknak de plusz fizetés és nyereményjáték várta Őket.

Dr. Duray Balázs a Zöld14 Egyesület elnöke tájékoztatott:

2008-ban alakult a Zöld 14 egyesület, a célunk a fenntartható életmód, a fenntartható fejlődés propagálása és szemléletformálása. Kis projektekből és kampányokból nőttük ki magunkat az évek során. A belvárosban van egy Zöld Pont Irodánk, ahol környezetvédelmi tanácsadás, öko klubok és foglalkozások vannak, valamint online és offline adatbázissal is rendelkezünk, amit bárki használhat, aki betér hozzánk. Negyedik éve üzemeltetünk Békéscsaba külterületén, Doboz irányában egy levendulást, amely egy olyan rekreációs tér is ahol kisiskolásoktól kezdve az egyetemistákig foglalkozunk diákokkal. Májustól egészen októberig szervezünk osztálykirándulásokat, délutáni és napközis táborokat kézművesekkel, helyi termelőkkel és partner szervezetekkel közösen. Emellett nagyon népszerűek a nyári táboraink is, azonban nem csak csoportok, hanem családok számára is biztosítani tudjuk ezt a rekreációs teret. Minden programunkat áthatja a környezeti ökológia fenntarthatóság, valamint próbáljuk a szemléletet is formálni.

Egyre tudatosabb és zöldebb a lakosság a városban, de azok, akik hozzánk járnak rajtuk egyértelműen látszik az efféle nyitottság és hozzáállás. Közhely, de valóban egyre fiatalabb korban kell elültetni a környezet és zöld tudatosság magjait a gyerekekben. Közösségi média, online felületen a facebookon és az instagramon is megtalálhatóak vagyunk, honlapunk a www.zold14.hu, ott például a táborokkal és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban is lehet informálódni.

Nagyon örülünk a Plazma Center megkeresésének, egyrészt azért mert pont egy olyan cég keresett meg minket, akik az egészséges életmód egyik szemléletformálója, részben ezért is örülünk a felajánlásnak. Igaz sok tevékenységet folytatunk, de arra gondoltunk, hogy egy összegben szeretnénk az idei táborban valamilyen foglalkoztató játék beszerzésére fordítani a támogatást ezzel is színesíteni a lehetőségeinket. le

