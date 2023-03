A cég profilja - kivételes minőség

A Novation Tech HU Kft. olasz anyacégét 1967-ben alapították. Eredeti profilja a sportszergyártás volt, jelenleg 85 százalékban sport-és luxusautó-alkatrészeket, 12 százalékban sportszereket, 3 százalékban pedig repülőgép-ülésvázakat készít. Hazánkban a vállalat 2010 óta van jelen. Olaszországban csaknem ötszázan, a horvátországi telephelyen 125-en, Szeghalmon, a Sárréti Ipari Parkban és Békéscsabán, az Almáskerti Ipari Parkban 630-an dolgoznak a kötelékében. A Békés megyei üzemben két év alatt csaknem megduplázódott a dolgozói létszám, a megrendelések pedig tovább nőnek.

– Különleges technológiával dolgozunk; karbon- és üvegszálas szerkezetű belső autóelemeket gyártunk, amelyek esztétikailag mutatósak, szerkezetileg erősek és könnyűek. A modern autóipar céljait követve számunkra is elsődleges a karbonlábnyom csökkentése – sorolta Fekete László termelésvezető. Hozzáfűzte, produktumuk java részét autóülések adják, de motorháztetőket és alvázakat, illetve kisebb külső és belső alkatrészeket, dekorelemeket is elkezdtek már gyártani. A csúcstechnológiával készült elemeknek köszönhetően az autók össztömege csökken, kisebb teljesítményű motorral is kiválóan működnek.

Háromféle technológiával dolgoznak; az úgynevezett RTM gyártás során száraz üvegszálat és karbon alapanyagot használnak, felinjektálva különböző gyantákkal. Egy kisebb részlegen megmaradt a préseléses technika, ahol sablonok és szilikonok segítségével alakítják ki a formát.

– A harmadik technológia jelenti a gyártás csúcsát: úgynevezett autokláv gépekkel, azaz nyomástartó edényekkel dolgozunk. Sablonokba helyezzük a laminált, gyantával impregnált karbonszálas alapanyagot, amelynek végleges formája nyomás és hő hatására alakul ki. Hat autoklávunk mellé március végén érkezik a hetedik is – tette hozzá Fekete László.

Ferrari, Lamborginhi, McLaren, BMW – a kiválóság a küldetés

A Novation Tech szerencsés helyzetben van: a Covid járvány okozta válság minimálisan érintette. Azt a szegmenst, ahonnan a megrendelések érkeznek, a jelenlegi gazdasági nehézségek sem sújtják. A szeghalmi telephelyen idén 30 százalékos növekedés várható.

– Fő vonalaink a Ferrari, a Lamborginhi, a McLaren, az Aston Martin, a Seat, a Renault, a BMW felső kategóriája. Ezekbe a luxusautókba gyártunk autóüléseket és kisebb terméket; műszerfalelemeket, légbeömlőket, középkonzolokat. A külső esztétikához is hozzáteszünk: légterelő lemezeket, diffúzorokat, látványkiegészítőket adunk ki a kezeink közül – sorolta a termelésvezető. Az alapanyag nyers állapotban, tekercsekben érkezik Szeghalomra, szabászgépekkel kell kivágni a megadott minta szerint. A kivágott részeket a részletes, érthető munkautasítások alapján laminálják, azaz rétegelik be a sablonokba. A váz végleges formáját CNC-gépekkel alakítják ki, az összeszerelésnél a tartókonzolokat és a kisebb elemeket ragasztással rögzítik az ülésekre. A termékek jó részét festett, lakkozott állapotban adják át, a kárpitozást és az elektronikai szerelést már a partnercégek végzik.

– A szerkezetkész elemekből heti szinten öt-hatezer darabot állítunk elő Szeghalmon. A CNC-t leszámítva teljesen manuális a gyártás, nincs automatizált szalagmunka, ugyanis a kisebb szériaszámok miatt nem gazdaságos a gyártás automatizálása – tette hozzá a termelésvezető.

Fotós: Bencsik Ádám

Versenyképes bérek – innovatív, megbízható munkáltató

Szeghalmon – Közép-Kelet Európában egyedülálló technológiával és az olasz munkatársakkal szorosan együttműködve – sikeres sorozatgyártás folyik. Április közepén ragasztási munkát végző robotokat is beállítanak a termelésbe. Alakítják az új laminálószobát, érkezik a hetedik hengerkemence (autokláv) is, ezzel párhuzamosan még több emberi kézre is szükség lesz.

– Megbízható munkáltatónak minősülünk, több szempont miatt is jó nálunk dolgozni. Határozatlan idejű munkaszerződéseket kötünk, hosszú távon gondolkodunk. Tavaly szeptemberben inflációkövető bérelemést adtunk, a munkavállalók számára előnyösen változtattunk a bérstruktúrán, sőt idén januárban is emeltünk, összesen tehát két etapban 20 százalékot, minden bérszinten, bérkategóriában – részletezte Varga Krisztina, HR vezető. Hozzátette, a Novation Tech-ben nem várnak el szakmai előképzettséget, gondoskodnak a betanításról, a szakmai csapat adott. Az operátorok próbaidő alatt betanulási pótlékot kapnak, amíg nem érik el a kívánt teljesítményt. Ha letöltik a próbaidőt és elérik a 80%-os teljesítményt, kapnak belépési bónuszt, és mivel ajánlási bónuszrendszer is működik a cégnél, az őket ajánló munkavállalók is kapnak ajánlási bónuszt.

Fotós: Bencsik Ádám

Új betanulási rendszer - nagyobb biztonságérzet

A Novation Tech megkönnyíti az új munkatársak beilleszkedését. Korábban a kötelező munkavédelmi oktatás után rögtön a termelési részlegekre irányították az újonnan érkezőket, ahol sok szabállyal, szokással, tudnivalóval szembesültek, a műszakvezetőkre pedig többletfeladat hárult.

– Bevezettük a "beillesztési hetet"; az új dolgozók elsőként elméleti oktatást kapnak, amelyen megismerik a munkavédelmi szabályokat, a cég történetét, szervezeti felépítését, a telephely működését, a gyártási folyamatokat, a szünetrendeket, a szabadság és a táppénz kezelésének módját. Aztán üzembejáráson vesznek részt, majd három napon át gyakorlati oktatást kapnak. Ez még nem betanulás, sokkal inkább ismerkedés a céggel, az eszközökkel – részletezte a könnyebbségeket Varga Krisztina.

Fotós: Bencsik Ádám

Szakmai hozzáértés, vezetői tapasztalat – közvetlenség

Tavaly október óta a három vezető, Fekete László termelésvezető, Kogyilla Tibor gazdasági vezető és Varga Krisztina HR vezető irányítja a vállalatot. Hárman, együtt, megbízott menedzsmentként hozzák a döntéseket szorosan együttműködve az olasz vezérigazgatóval és operatív igazgatóval.

– Egy-egy döntés mindannyiunké, ezért biztosabban működünk. Vállalti közleményeken, hírleveleken keresztül mindenről értesülnek a munkavállalóink, nincsen információhiány. Rendszeresen szervezünk gyárgyűléseket is, ahol az esetleges problémákat, kérdéseket is felvethetik a dolgozók. Három műszakban folyik a munka, hétfőtől péntekig 24 órában. Van túlórázási lehetőség, de mindig önkéntes alapon. A béreket mindig időben, pontosan fizetjük, figyelünk a családi problémákra. A munkavállalók megtalálnak minket és megbíznak bennünk – hangsúlyozta a HR vezető.

Fotós: Bencsik Ádám

Komplex növekedés, tudatosság – energiafüggetlenség

Kogyilla Tibor gazdasági vezető elmondta, már a 2025-ös, 26-os luxusautó-modellekre is gyártanak prototípus alkatrészeket.

– 2021-ben 1,3 millió euró támogatást nyertünk el a 3,9 millió euró technológiai fejleszési célú projektünkhöz a HIPA-VNT3 program keretében. Ennek nagy részét már meg is valósítottuk, ami hozzájárult a termelési kapacitásunk költséghatékony növekedéséhez. Ugyanakkor a tavalyi év jelentős kihívásokat is hozott.

– Az energiaárak és a rendszerhasználati díjak növekedése 1 millió eurós többletköltséget jelentett. Ennek egy részét sikerült áthárítani a vevőkre, kaptunk kompenzációt is, emellett átszervezéseket hajtottunk végre, költségcsökkentő intézkedéseket hoztunk. A nehézségek ellenére szem előtt tartottuk a dolgozóink érdekét, folytattuk a gondoskodó munkáltató programunkat és az éves januári mellett már tavaly szeptemberben is adtunk béremelést. Szeghalmon a két csarnokunk összmérete tízezer négyzetméter. Az idei évre tervezett fejlesztésekkel el fogjuk érni a maximális kihasználtságot. A növekvő vevői megrendelések és hatékony gazdálkodás érdekében megvásároltuk mindkét épületet sőt a mellettünk lévő két telket is. Energiafüggetlenségre törekszünk, hamarosan napelemparkot telepítünk, hogy az éves hat gigawattos fogyasztásunk húsz százalékát ki tudjuk váltani megújuló energiával. Folyamatosan növeljük ingatlanjaink energiahatékonyságát is; szigetelünk, nyílászárókat cserélünk, kazánházakat korszerűsítünk – részletezte. Az eddig fejlesztések mellett csupán önerőből csak a későbbi években tudnánk ezeket az energetikai beruházásokat megvalósítani, ami versenyhátrányt jelentene. Ezért pályázatot nyújtottunk be HIPA Gyármentő programra. Bízunk a pozitív elbíráslában, ami hozzájárul a magyar munkahelyek további növeléséhez.

Fotós: Bencsik Ádám

Stabilitás, hosszú távú tervek – karrierlehetőség

A Novation Tech tavaly nyert a GINOP Plusz 3.2.1-21 150 millió forintos képzési pályázatán: 50 százalékos támogatást kapott képzések megszervezésére, így teljes erőbedobással folyik tizenöt különféle képzés, bevonva a szellemi és fizikai munkavállalókat is. A pályázat keretein belül – többek között - szakmai, nyelvi, informatikai, vezetői képzésen vesznek részt a dolgozók.

– Egészen 2030-ig tízéves távlatokban gondolkodunk, kivételes minőséget tudunk előállítani. Termelésünkben mindent percekben mérünk, vannak ötperces, de hat-hétszáz perces munkafolyamataink is. A gyártás összetett és bonyolult, de tizenkét évnyi tapasztalat van a hátunk mögött, a tudást kifejezetten jól át tudjuk adni az újonnan érkezőknek. Van karrierlehetőség, aki agilis, előre juthat; a műszakvezetők is az operátorok közül kerülnek ki – sorolta Fekete László. A termelésvezető hangsúlyozta, huszonkét településről szállítják céges buszjáratokkal a dolgozókat Szeghalomra, másoknak megtérítik az utazása költségeit. Egy nyolcszáz négyzetméteres csarnokot már Békéscsabán az Almáskerti Ipari Parkban is működtetnek, ahol jelenleg csiszolási munka folyik, tervben van egyéb termelési fázisok kialakítása is.