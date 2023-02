Az elmúlt évtized energetikai korszerűsítéseinek, megújuló energiaforrásokra épülő beruházásainak köszönhetően Gyula nyitva maradt és nyitva van most is – fogalmazott múlt szombaton megtartott újévi fogadásán dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere.

A városban utoljára több mint 40 esztendővel ezelőtt, 1979-ben épült új gyárépület, a relégyár, amelyet harminc éve zártak be – emelte ki dr. Görgényi Ernő rámutatva ezzel az Airbus beruházásának jelentőségére. Mint mondta, az 1990 utáni két évtizedben számos ipari üzem zárt be, a mélypont a tejporgyár megszűnése volt 2004-ben, amikor 240 embert tettek utcára.

– De mi, gyulaiak összefogtunk, és keményen dolgoztunk, így a mélypont után fordulat jött – hangsúlyozta. – A fordulat a gyulai húsipar újjászervezése volt, amelynek érdekében összefogott a kormány, az önkormányzat és a húsipari szakma. Ezzel kezdetét vette a gyulai ipar újjáélesztése. Elmondta, a víziójuk olyan ipari fejlesztés volt, amely képzett szakemberek tudására épül.

– Ennek megvalósításában támogatott bennünket Magyarország kormánya, majd abban a megtiszteltetésben lett részünk, hogy a világ egyik legismertebb és legsikeresebb légijármű-ipari vállalata, az Airbus városunkat választotta új helikopteralkatrész-gyára felépítésének helyszínéül – tette hozzá.

Dr. Görgényi Ernő kifejtette, ha a jövőbe tekintenek, lelki szemeik előtt megjelenik egy kibővített Airbus-gyár, amelyet a jelenleginél nagyobb iparterületen beszállítók, partnerek sokasága vesz körül újabb és újabb üzemek formájában. Az első partner, a felületkezeléssel foglalkozó STU Kft. hamarosan meg is kezdi termelőtevékenységét, újabb jól fizető munkahelyeket biztosítva a gyulai és környékbeli szakembereknek.

Kiemelte, az Airbusnak köszönhetően Gyula felkerült a világgazdaság térképére is, de a húsipar jövőjében is van okuk bizakodni. A Gyulahús Kft. tavaly is Érték és Minőség díjat nyert, ezúttal a Gyulai Májas egyadagos kiszerelésével. Árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot. A gyulai húsiparban a családi vállalkozások is ígéretesen fejlődnek. A Házi-Hús Kft. tulajdonosa, Harald Schuster Gyulára költöztette húsfeldolgozó csarnokát. A Vereshús Gyulai Kolbász- és Húsmanufaktúra pedig a Hicu-telepi úton alakított ki új húsfeldolgozó üzemet.

Megújult a Tiborc utca, körforgalom épült

A polgármester szólt arról, hogy tavaly megvalósult a Tiborc utca több évtizede esedékes korszerűsítése. Kiemelte, többször nekifutottak, próbálkoztak, és törekvéseiket 2021 nyarán koronázta siker, amikor a kormány 1 milliárd 20 millió forint egyedi támogatást biztosított a célra az önkormányzatnak. A Tiborc utca rehabilitációjával szebb, biztonságosabb és zöldebb lakókörnyezetet hoztak létre a gyulai emberek és a városba látogató vendégek számára.

Elmondta, a kormány támogatásainak köszönhetően tizennégy helyszínen újítottak fel utat, építettek parkolókat. Ennek keretében újították fel a Honvéd utcai lakótelep teljes belső úthálózatát és parkolóit, kiépítették a Popovits Jusztin utcát, felújították az Esze Tamás és a Scherer Ferenc utcákat is. A tornacsarnoknál is régóta szerettek volna körforgalmat, mivel az ott található csomópont a város egyik leginkább balesetveszélyes kereszteződése volt. A megépült körforgalom biztonságosabbá teszi a közlekedést, és gyorsabban át lehet hajtani ezen a nagy forgalmú kereszteződésen.

A vízi gyerekparadicsom újabb attrakciót teremtett a családosoknak.

A turizmus fejlesztése továbbra is kiemelt terület

Dr. Görgényi Ernő elmondta, a turizmus fejlesztése továbbra is kiemelt céljaik között szerepel.

– A Gyulai Várfürdő a gyulai turizmus motorja, ezért a várfürdő fejlesztése érdekében mindig tennünk kell valamit, ami növeli fürdőnk vonzerejét, valamit, ami erősíti a fenntarthatóságát – folytatta a gondolatot. – A legutóbbi európai uniós pénzügyi ciklusban Brüsszel nem engedte uniós támogatásból fejleszteni a magyar fürdőket, ezért a kormány nemzeti forrásból indított fürdőfejlesztési programot. Ennek köszönhetően építhettük meg 2022-ben a vízi gyermekparadicsomot, amely jóval nagyobb a korábbi gyermekmedencénél, és olyan vizes élményelemeket kínál a pancsoló gyermekeknek, amelyeket Magyarországon máshol nem találhatunk. Újabb attrakció, amely új vonzerő, újabb ok arra, hogy a gyermekes családok Gyulára utazzanak kikapcsolódni, a gyulai családok pedig a Gyulai Várfürdőben találják meg a nyári kikapcsolódás felhőtlen örömét.

Mint mondta, a családos turistáknak és a gyulai családoknak épül a gyermekszabadidő-központ az egykori alispáni ház felújítása keretében, uniós támogatás segítségével.

– Újabb, városképet meghatározó műemlék épületet újítunk fel, és alakítunk át úgy, hogy az turisztikai funkciót is nyerjen. Az épületben és annak kertjében játszóházat alakítunk ki több korosztály számára, és gyermekmegőrző szolgáltatást is biztosítunk – fogalmazott.

Újabb erdők telepítésével zöldgyűrűt alakítanak ki

Dr. Görgényi Ernő kitért arra, hogy hosszú távon nonprofit feladatként, önkormányzati cég által végzett feladatként tekintenek a gyermekétkeztetésre, a közétkeztetésre. Ezért pályáztak a Gyulakonyha Nonprofit Kft. új épületének kialakítására. Megvásárolták az egykori relégyár pusztuló épületét, majd 725 millió forintos projekt keretében alakították ki benne a Gyulakonyha új, 21. századi, korszerű technológiával felszerelt üzemét.

A polgármester elmondta, céljuk az is, hogy újabb erdők telepítésével zöldgyűrűt hozzanak létre Gyula város körül. Ennek érdekében a Kálvária-domb mögötti önkormányzati tulajdonú területen – kormányzati támogatással – mintegy 10 hektár, őshonos elegyfajokkal gazdagított tölgyerdőt ültettek. Az egykori szennyvíztelep területén, az eleki út mellett 3,5 hektáron ugyanilyen erdőt telepítettek, és dolgoznak újabb területek erdősítésének előkészítésén. Eközben nem hanyagolták el a parkfenntartási, virágosítási feladataikat sem.

– Ezt látják és dicsérik a hozzánk látogató vendégek, a Virágos Magyarország Országos Környezetszépítő Verseny szakmai zsűrije pedig a rangos Aranyfa díjjal fejezte ki elismerését – fogalmazott.

A kultúra kapcsán kifejtette, korszerűsítették a Mogyoróssy könyvtár gyermekkönyvtárát. A Gyulai Várszínház nyári évada jobbára telt házas előadásokkal ment, az Almásy-kastélynak közel 80 ezer, a várnak majd 100 ezer látogatója volt tavaly. Rendkívül népszerű volt a Sisi-kiállítás mintegy 15 ezer belépővel, és a „Magyar Géniusz” kiállítás is nagy sikert aratott.

Egyedi támogatást kaptak a kormánytól

A gyulai önkormányzat tavaly összesen 6 milliárd 114 millió forint összeértékben bonyolított le pályázatokat – mondta dr. Görgényi Ernő. – Ebben az összegben az önkormányzati cégek beruházásai nincsenek benne. A több mint 6 milliárd forintból 419 millió forint az önkormányzati önerő. Hangsúlyozta, a nemzetközi környezet miatti nehéz gazdasági helyzetben, az energiaköltségek jelentős emelkedése mellett is képesek voltak arra, hogy saját adóbevételeikből 419 millió forinttal kiegészítsék a pályázati támogatásokat, így biztosítva a közösségi beruházások megvalósítását.

Hozzátette, 2023 is biztatóan indult. A kormány 430 millió forint egyedi támogatást biztosít az önkormányzatnak, amit a gáz- és villanyszámlák kiegyenlítésére fordíthatnak.

Tavaly a turizmus teljesítménye megközelítette a pandémia előtti utolsó békeév, 2019 számait. A Gyulán töltött vendégéjszakák száma, a Gyulai Várfürdő, a vár és a kastély látogatószáma mind-mind meghaladta a tervezettet.

Hangsúlyozta, idén is fontos fejlesztésekre készülnek. Bicikliutat építenek a Nagyváradi úton. Elkezdődik a Százéves Cukrászda és a Ladics-ház felújítása. Az Airbushoz vezető Rosu utca kiépítése is megkezdődik. Külterületi útjaikat is nagy léptékben fejleszthetik a kormánytól elnyert 284 millió forintos támogatásból. Az év egyik nagy kihívása lesz a Gyulahús Kft. fejlesztési terveinek megvalósítása, amihez közel 5 milliárd forint pályázati támogatást nyertek a kormánytól, s továbbra sem mondanak le a vasútállomás felújításáról, ahogy az energetikai korszerűsítéseket is tovább folytatják.

A Gyulahús nagy méretű napelemes rendszert fejleszt, mint ahogyan a Gyulai Várfürdő is tovább bővíti napelemes kiserőművét. Idén 450 kW csatlakozási teljesítményű napelemes kiserőművet épít ki a meglévő 50 kW teljesítményű napelempark mellé, a IV-es termálkutat újból beüzemelik, a vezetéket felújítják, hőközpontot építenek ki, és fűtésre fogják használni a kút vizét, ennek köszönhetően jövő télen újra működhet az 50 méteres versenyuszoda.