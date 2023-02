Szakál Péter, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) oktatási igazgatója elmondta: a szakokat a munkaerőpiaci és a gazdasági szféra igényeinek megfelelően alakították ki. Azok a hallgatók, akik ezen képzések mellett döntenek Békéscsabán, biztos jövőt és megbecsült javadalmazást biztosító állást kaphatnak. A tapasztalatok alapján nagy a kereslet az ezeken a szakokon végzett szakemberek iránt, a diplomás pályakövetési adatok alapján 1-1,5 hónapon belül minden végzett elhelyezkedik, de sokan már egyetemi tanulmányaik alatt is a képzési területnek megfelelő diákmunkát, gyakornoki munkát végeznek.

Programtervező informatikus

Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar programtervező informatikus képzésének célja, hogy olyan szakembereket képezzenek, akik képesek szoftver orientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési és alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni. Az alapfokozat birtokában a programtervező informatikusok alkalmasak lesznek például vállalati információs és döntéstámogató rendszerek tervezésére és készítésére valamely korszerű modellező eszköz segítségével, valamint az informatika formális modelljeinek alkalmazására, multimédia alkalmazások tervezésére, fejlesztésére és működtetésére.

Gépészmérnök és mechatronikai mérnök

Az SZTE Mérnöki Kar 7 féléves gépészmérnök alapszakának célja, hogy olyan mérnököket képezzenek, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására a munkaerőpiac igényei szerint.

A szintén 7 féléves mechatronikai mérnöki szak célja olyan szakemberek képzése, akik az elsajátított komplex természettudományos, elektronikai, gépészeti, informatikai és gazdasági ismeretek birtokában alkalmasak lesznek mechatronikai eszközök, berendezések felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, minőségszabályozási folyamatok felügyeletére és irányítására, egyszerűbb mechatronikai szerkezetek tervezésére, valamint mechatronikai rendszerek üzemeltetésére és karbantartására.

Ugyanaz a tananyag és a színvonal is

Kiemelte: a tananyag összetétele, a színvonal, valamint a végzettség megszerzéséhez szükséges elvárások ugyanazok Békéscsabán, mint a Szegeden tanulók esetében. A békéscsabai képzésekre jelentkező hallgatók ugyanúgy az SZTE 22 ezres hallgatói közösségének tagjai lesznek, annak minden előnyével és kötelezettségével, lehetőségük van az SZTE szegedi infrastruktúráját használni (könyvtár, sport), pályázhatnak ösztöndíjakra, és részt vehetnek a nemzetközi mobilitási programokban is.

Több éve indult az együttműködés

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő emlékeztetett: az első közös képzéseket 2020-ban indította Békéscsabán a Szegedi Tudományegyetem és a Gál Ferenc Egyetem. Az együttműködés mérnöki és mezőgazdasági szakirányú továbbképzésekkel indult. Ezt követően 2021 szeptemberében iratkoztak be az első hallgatók a békési megyeszékhelyen az SZTE és a GFE által közösen indított alapszakokra. A gépészmérnöki és a programtervező informatikus képzések levelező tagozaton államilag finanszírozott lehetőséget biztosítottak a továbbtanulásra.

Reagálnak a munkaerőpiac igényeire

Hangsúlyozta: a békéscsabai szakok indítása rendkívül fontos azért, reagálhassanak a munkaerőpiaci igényekre. A továbbtanulni kívánó szakemberek és a helyi gazdaság szereplői egyaránt igénylik, hogy Békésben is legyen lehetőség a programtervező informatikus, a gépészmérnöki és a mechatronikai mérnöki alapképzésre. Úgy véli, egy-egy térség lakosságmegtartó ereje növelésében, társadalmi-gazdasági fejlődésében meghatározó szerepe van a felsőoktatásnak. Örömteli ténynek nevezte, hogy a Gál Ferenc Egyetem számára fontos Békés vármegye, és szintén örülni lehet annak, hogy a Szegedi Tudományegyetem vezetése a Természettudományi és Informatikai, valamint a Mérnöki Kar kínálatával lényegesnek érzi, hogy jelen legyen Békéscsabán a felsőoktatási piacon.

– Az egyetem, ha jól működik, mindenütt növeli az értelmiségi lét értékét, tudásbázist jelent, ez pedig gazdagítja az innováció esélyét, a versenyképesség erősödését. Ha piacképes diplomához lehet jutni itthon, akkor nagyobb esélyünk van arra, hogy itthon maradjanak a legjobb szakemberek, sőt, akár arra is, hogy a tanulás révén ide kötődve nálunk telepedjenek le az itt végző levelezős diákok. A nagy Békés vármegyei, békéscsabai cégek jelezték a most meghirdetett képzések indulására az igényüket, hiszen szükségük van a diplomás szakemberekre, az utánpótlásra – mondta Herczeg Tamás országgyűlési képviselő, aki szerint perspektívát, karrierlehetőséget, tervezhető jövőt kínál a két egyetem együttműködése, amely bővülhet is a jövőben.