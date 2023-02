A zene átszövi az életét

Dr. Veres István életében mindig, jelenleg is fontos szerepet tölt be a zene. Ahogy említettük, a békéscsabai zeneiskola ütő tanszakán tanult zenélni, illetve több zenekara is volt, ilyen a Polgá-rock és a Fall Attack. Ma is szerepet vállal az ügyvédi kamara kórusában, a Próká-torokban, illetve rendszeresen koncerteznek a Smith & Wessons nevű együttessel. Nős, feleségével márciusra várják gyermekük születését.