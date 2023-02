Azt tapasztaljuk, hogy az extra napok, illetve a születésnapi alkalmak mindig jobban megmozgatják az embereket. Azt szoktuk mondani, hogy ilyenkor duplán is segítenek, hiszen a rászoruló betegeken túl annak az adott szervezetnek is segítenek, amelyet a Plazma Center támogat. Azokon a napokon, amikor gyermekeken vagy állatokon is segíthetnek az emberek, mindig teltház szokott lenni