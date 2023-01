Január hónap a kultúra jegyében telt a békéscsabai centrumban, minden héten szerdán tematikus nappal készültek a plazmaadók számára, ahol kvízt tölthettek ki, és a játék résztvevői között minden héten 10db könyvet sorsoltak ki, valamint párhuzamosan egy facebook nyereményjátékhoz is csatlakozhattak.

A megszokott extra napok az új évben is tovább folytatódtak. Január 6-án ismét különlegességekkel készültek a békéscsabai plazmaadók számára. Tombolával és számos értékes nyereménnyel várták aznap a segítő szándékú embereket, valamint plusz 1.000 forint juttatásban is részesültek azok, akik az extra nap alkalmával látogattak el a békéscsabai Plazma Centerbe. Valamint egy facebook nyereményjátékban is játszhattak az érdeklődők az extra nap kapcsán. Az új év új lehetőségek című extra nap középpontjában ismét egy jó ügy állt, a plazmaadók plazmaadásukkal aznap az ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesülete számára segítették a gyűjtést.

Sajnos nagyon keveset tudtunk a Plazma Center működéséről, így a támogatási lehetőséget sem vettük számításba. Nagyon megörültünk, amikor megtudtuk, hogy ránk esett a választás a felajánlást illetően.Az egyesület minden évben részt vesz olyan pályázatakon, amelyet civileknek írnak ki, de mint mindegyik más egyesület,- aki szociálisan érintett célcsoportot támogat,- mi is minden lehetőséget kihasználunk a tagjaink támogatásához.

Februárban Farsangi mulatságunk lesz, amelyen a tagság nagy része összegyűlik. Ezen az alkalmon fogjuk kihírdetni, hogy nyertünk 150.000 forint támogatást. Úgy terveztük, hogy a tagságra bíznánk, mire is használjuk fel az összeget, így szavazásra bocsátjuk a lehetőségeket, hogy kirándulásra vagy egy nagyobb rendezvény lebonyolítására fordítsuk - tájékoztatott Schriffertné Lócskai Henriett az ÉFOÉSZ Békés Megyei Egyesületének elnöke.

A centrum második extra napja január 27-én, pénteken volt, amikor ismételten újdonságokkal várták a segítő szándékú embereket. Elsőként azok, akik január 23 és január 28 között két alkalommal is adtak plazmát egy héten belül, közöttük egy Xbox játékkonzolt sorsoltak ki. Továbbá január 27-én plusz 1.000 forintos kifizetéssel szerencsejátékkal, napi nyereménnyel és finomsággal is készültek, nem utolsó sorban pedig az Orosházi Állatmentő Alapítványt számára ajánlottak fel a békéscsabai Plazma Center 150.000 forintot.

2010-ben alakult azzal a céllal, hogy olyan állatokon tudjon segíteni, akik az út mentén gazdátlanul csellengenek vagy valamilyen gyógykezelésre, orvosi kezelésre szorulnak és ezt nem tudja biztosítani neki a gazda, vagy egyáltalán nincs gazdája. Idestova 13 éve működik elhivatottan az Orosházi Állatmentő Alapítvány és nagyon sok kutyuson tudtunk segíteni. Nagyon hálásak vagyunk a felajánlásért, ezúton is köszönjük, ugyanis az alapítvány az 1% adókból és az urna pénzekből tudja fenntartani magát és ebben a nehéz gazdasági helyzetben egyre kevésbé van lehetőség arra, hogy felajánlásokhoz jusson egy-egy szervezet.

A támogatási összeget kutyaházakra szeretnénk fordítani, ugyanis a kutyusok unalmukba megrágcsálták. Továbbá etetni és ellátni kell őket, így megvannak a költségek, amire tudjuk költeni az összeget. Orosházi Állatmentő Alapítvány facebook oldalán minden információ megtalálható azzal kapcsolatban, hogyan és miként lehet minket támogatni, illetve az örökbefogadással kapcsolatban is a facebook oldalunkra töltünk fel mindent - árulta el Dr. Muntyáné Puskás Krisztina az Orosházi Állatmentő Alapítványi tagja.

Krajcsó Ágnes ás dr. Muntyáné Puskás Krisztina

Januárban a szintlépő akció is szintet lépett, azon plazmaadók, akik a már arany szintű kifizetésben részesültek, a negyedik plazmaadásukra a hónapban plusz 5000 forintot kaptak, tehát a megszokott 10.000 forintos költségtérítés helyett 15.000 forint készpénzt vihettek haza.

Nagyon mozgalmas, akciókkal és támogatásokkal teli évet zártunk 2022-ben. Idén is szeretnénk minél több kezdeményezésben részt venni, a jó ügyek mellé állni és természetesen a plazmaadóinknak is remek akciókkal és lehetőségekkel előrukkolni. Továbbra is várunk minden meglévő és leendő plazmaadót februárban karneváli hangulattal és egy fergeteges születésnappal.