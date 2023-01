Megújult formában kínáljuk országos beiskolázású lovas képzésünket leendő diákjaik figyelmébe. A Gazda szakképző iskolai képzés nem csak lovász, hanem állattenyésztő és növénytermesztő szakmairánnyal is folyik az iskolában. A Ménesbirtok Lótenyésztési Igazgatóságának folyamatosan szüksége van az iskola által kibocsájtott szakemberekre, a lóállomány jelenleg 260 egyedből áll. Tanulóink a 2018/2019-es tanévben a Lovász Szakma Kiváló Tanulója Versenyen II. és IV. helyezést értek el – a legrangosabb országos szakmai versenyt 2019 áprilisában Mezőhegyesen rendeztük. A 2022. évi Lovász SzKTV országos, bábolnai döntőjében a 8. helyen végeztünk. 2018-ban és 2019-ben is a „Magyarország az én hazám” országos közismereti vetélkedőt az iskola háromfős Lovász csapata nyerte meg. A Mezőhegyesen végzett lovas szakemberek keresettek a hazai és a külföldi (Ausztria, Hollandia, Skócia) ménesekben, sikereket érnek el több lovassport szakágban, de még a Nemzeti Vágtán is. A Magyar Lovas Szövetség minden évben szervez rajtengedély vizsgát Mezőhegyesen a fogathajtó, a díjugrató és a díjlovas szakágakban. Fenntartónk a 10. évfolyamtól szakképzési munkaszerződést köt a tanulókkal. Vidéki tanulóinknak az intézmény székhelyén ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítunk, hétvégéken is, havonként egy kötelező hazautazással.

Az iskola új, John Deere JD 6120R típusú oktató traktorja az idei tanévnyitó ünnepségen (2022. IX. 01.) – Kovács Bence felvétele

Mezőgazdaság és erdészet ágazatban az ötéves Mezőgazdasági technikus képzést kínáljuk, ahol a 11. évfolyamtól tanulóink állattenyésztő vagy növénytermesztő szakmairányt választhatnak. A Ménesbirtok iskolája nem csak 21. századi oktatótermeket, technológiát és gépeket, hanem ösztöndíjat is biztosít a képzésekhez. Az iskola saját ösztöndíjprogramja a Kozma Ferenc Szakképzési Ösztöndíj középértékének megfelelő nettó 20.000 forintot az iskolai tanulmányi átlag, de legalább 3,5 átlag feletti tanulmányi eredménnyel kaphatják meg a gyerekek – ehhez a 2022/2023-as tanévben 3,69 tanulmányi átlag felett kell teljesíteniük. A Gluzek Gyula Agráripari Mentorprogramba pályázat útján léphetnek be az intézmény ifjúsági képzésben tanuló, legkiválóbb diákjai. A mentorált tanulók hét szakirányú képzési területen, valós üzemi körülmények között szerezhetnek alapos szakmai ismereteket a Ménesbirtoknál és akár havi nettó 100.000 forint juttatásban részesülhetnek. A képzési területek: 1. Precíziós gazdálkodás, az agrárium digitalizációja; 2. Szántőföldi öntözés; 3. Vetőmagüzemi technológia; 4. Szarvasmarhatelepi technológia – automatizált istálló, robotos fejés; 5. Lovassport és lovas menedzsment; 6. Erdészet és vadgazdálkodás; 7. Modern sertéstelepi technológia – a hiperszapora genetika menedzsmentje. A szakképzés színvonalának növelése érdekében együttműködési megállapodásokat kötöttünk a mezőgazdaság helyi és regionális szereplőivel. Célunk tanulmányi kirándulások és külső gyakorlatok szervezése, a Ménesbirtok és a külső partnerek vezető szakembereinek bevonása a képzésbe. Számunkra a mezőgazdasági innováció kiemelt fontosságú területei a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem.

Tanévnyitó ünnepség (2021. IX. 01.) – Molnár László felvétele

Technikumban mezőgazdasági gépésztechnikusokat képzünk, míg szakképző iskolában folytatjuk a mezőgazdasági gépészek képzését. A traktoros jogosítvány megszerzését ingyenesen biztosítjuk. Az iskola fenntartója az intézmény egyetlen és kizárólagos duális képzési partnere, mintegy 37,5 ha állandó gyakorló területet biztosít a képzésekhez, ugyanakkor a Tangazdaság egész területére kiterjesztettük a duális képzést. Az elmúlt tanévben több, mint 500 ha területet műveltünk meg a gyerekekkel, többek között címerezőgéppel steril hibridkukorica vágását végeztük 1-2 menetben, takarmány- és vetőmagbúzát, napraforgót takarítottunk be, megműveltük a vadföldeket. A tanulók a legkorszerűbb erő- és munkagépekkel dolgoznak, mérhető eredményekkel. Megismerkednek az AgroVIR rendszerrel és a precíziós gazdálkodás helyben bevezetett elemeivel. Az idén nyáron ötödik alkalommal megszervezett Birtoktáborban 200 erdélyi és 64 magyarországi tanuló dolgozott a kukoricaföldeken.

Hatékony együttműködést folytatunk a kamarákkal és más szakmai szervezetekkel. A Szegedi Tudományegyetemmel közös kutatás-fejlesztés projektünk keretén belül hibridkukorica címerfelismerő rendszert tervezünk. 2022 novemberében kutatási programunk elfogadásra került, az iskolánk által benyújtott pályázat I. helyen végzett, így a Szegedi Tudományegyetem Kutatóiskolája lettünk. Az ágazati alapozó képzés időtartama alatt felértékelődött az üzemlátogatások, a szakmai rendezvények és kiállítások, valamint a szakkörök (precíziós gazdálkodás, lovaglás, dróntechnológia, robotika) szerepe. Az iskola sportéletében kiemelt fontosságú a vívás, technikumban vívás tantervű testnevelés órákat tartunk. Rendezvényeink palettája rendkívül gazdag: „Varnyúavató” – az iskola gólyabálja, Szakmai Nap – nyílt nap, Adventi Nap – karácsonyi rendezvény, szalagavató, Régi idők majálisa – diáknap, ballagás, Múzeumok Éjszakája stb. Nagy igénnyel – iskolai színdarabokkal, filmekkel – emlékezünk meg nemzeti ünnepeinkről. Tanulóink rendszeresen utazhatnak külföldre a mentorprogram, valamint az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet támogató programja az Erasmus + program és a Határtalanul Program keretein belül. Az iskola mellett élő, közhasznú alapítvány működik. Nagy hangsúlyt helyezünk a gyerekek iskolai nevelésére, például 2022 februárjában adománygyűjtő akciót hirdettük az orosz-ukrán háború elől menekülők megsegítésére, az adventi időszakban templomlátogatásokat szervezünk, a kollégista gyerekek az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében segítenek a majori lakosságnak. Az iskola szép és informatív honlapja mellett a közösségimédia-felületeket is folyamatosan fejlesztjük. Középtávú stratégiai célunk a Mezőhegyesi Agrár Vizsgaközpont mint regionális akkreditált vizsgaközpont létrehozása, magyar és angol nyelven történő vizsgalehetőséggel. Az intézmény keretein belül autósiskolát és műszaki vizsgáló állomást is szeretnénk működtetni.

Nemzeti Öntözési Mintaprogram – mentorált tanulónk, Dombi János vezérli Európa egyik legnagyobb és legkorszerűbb öntözőrendszerét (2022. X. 27.) – Tarkó Gábor felvétele

A most zajló beruházásokat követően iskolánk lesz Hazánk legszebb és legjobban felszerelt szakképző intézménye, amely nem csupán megjelenésében, de szakmai munkájában is méltó rá, hogy a Ménesbirtok iskolája legyen. 2021-ben átadásra került a főépület, a korábbi állatkórház homlokzatának és a tetőhéjazatának teljes műemléki felújítása mellett fontos szerepet kapott az energetikai korszerűsítés, valamint a bútorzat és a tanműhelyek eszközparkjának megújítása. A Tanári épületének teljes felújítása során a főállatorvosi villa visszanyerte eredeti alaprajzát és romantikus stílusú arculatát. A közeljövőben újabb tanműhely és könyvtár, a 2023/2024-es tanévben a megújult és kibővített kollégium, valamint új tornacsarnok kerül átadásra.

Válaszd a legkorszerűbb tudást, válaszd a 21. századi szakképzést Mezőhegyesen!

Összefoglaló a képzésekről:

A 2023/2024-es tanévben induló képzéseink

TECHNIKUM:

Tanulmányi terület kódja: 0001

Ágazat: MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET; Szakma: Mezőgazdasági technikus, ÁLLATTENYÉSZTŐ VAGY NÖVÉNYTERMESZTŐ SZAKMAIRÁNY (508111709)

5 éves technikumi szakmai oktatás és érettségi vizsga

Tanulmányi terület kódja: 0002

Ágazat: MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET; Szakma: Mezőgazdasági gépésztechnikus (508101708)

5 éves technikumi szakmai oktatás és érettségi vizsga

SZAKKÉPZŐ ISKOLA:

Tanulmányi terület kódja: 0003

Ágazat: MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET; Szakma: Mezőgazdasági gépész (408101707)

3 év szakképző iskolai szakmai oktatás

Ingyenes „T” kategóriás jogosítvány

Tanulmányi terület kódja: 0004

Ágazat: MEZŐGAZDASÁG ÉS ERDÉSZET; Szakma: Gazda, LOVÁSZ VAGY ÁLLATTENYÉSZTŐ VAGY NÖVÉNYTERMESZTŐ SZAKMAIRÁNY (408111704)

3 év szakképző iskolai szakmai oktatás

Mezőhegyesi Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 23.

Telefon: +36 70 400 2550, +36 68 466 006; Fax: +36 68 468 258

Honlap: www.mezohegyes-szakkepzes.edu.hu

Közösségi oldalak: www.facebook.com/mezohegyes.szakkepzes

www.tiktok.com/@mezohegyes_szakkepzes

E-mail: [email protected]

Tarkó Gábor igazgató