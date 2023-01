A zöldség- és gyümölcsnagykernél szebbnél szebb portékát láttam, az almát egyszerűen nem tudtam kihagyni.

A gyümölcsöknél szebbnél szebb, jóízű almákat is kínálnak, nem lehet ellenállni nekik

Békéscsaba Jól eldugták előlem – ez volt az első gondolatom, amikor a megadott címre autóztam a Szőke és Társai Kft. székhelyére a Békéscsabai Almáskerti Ipari Park 18. szám alá. Aztán rájöttem, GPS nélkül is könnyű megközelíteni, és el sem lehet dugni, akkora ez a komplexum. Amit pedig bent láttam, minden képzeletemet felülmúlta. Először a Csaba Kristályban kötöttem ki, mert mellette volt az ideiglenesen kialakított iroda. A régit ugyanis felújítják. A Csabai Kristályban káprázott a szemem, amint megláttam a csillogó konyhai eszközöket, felszereléseket, a különböző formájú tányérokat, poharakat a nagykonyhai berendezéseket. Ami még nagyon lényeges, itt nemcsak nagykeres árusítást végeznek, bárki bemehet vásárolni.

A Csaba Kristályban káprázott a szemem, amint megláttam a csillogó konyhai eszközöket, felszereléseket, a különböző formájú tányérokat

Most csak egy sajtszeletelőt vettem, de ahogy elmeséltem a feleségemnek, hol jártam, mit láttam, azonnal beütötte a számítógépbe a Csaba Kristály Üveg- és Porcelánboltot, és a fotók alapján egyből azt mondta, ott a helye. A kínálatot látva, biztos, hogy nem úszom meg egy sajtreszelővel, de hogy őszinte legyek, nem is akarom.

Népszerűek a magas minőséget képviselő edénykészletek is, megéri szétnézni és vásárolni a boltban

A zöldség- és gyümölcsnagykert sem hagytam ki, mielőtt az irodában végigmentünk volna a cég történetén, aminek kibontása egy egész újságot is megtöltene. Holott a nevük és adószámuk 1991. december 21., az alapítás óta változatlan. Azóta azonban sok mindennel bővült a tevékenységük, raktárakat nőttek ki és bővítettek, létesítettek újakat.

Legfiatalabb „gyermekük” a zöldség- és gyümölcsosztály, ahol a Csaba Kristályhoz hasonlóan elsődleges a nagykeres kiszolgálás, de bárki betérhet ide, és vásárolhat kisebb tételben is. Gulyás Tamás osztályvezető vezetett végig a terülj, terülj asztalkámon, ami azért kitesz 300 négyzetmétert, telis-tele friss gyümölcsökkel, zöldségekkel.

Vissza a zöldségekhez a tv-, vagyis a tölteni való paprikát majd elfelejtettem a bevásárlókosárba tenni

– A helyi és környékbeli termelőkre támaszkodunk az árukészlet zöménél, az importtermékeket a Budapesti Nagybani Piacról szerezzük be – hangsúlyozta Tamás. Szőke János ügyvezető hozzátette, itt is igaz üzleti filozófiájuk: „Csak olyat árusítunk, amit otthon is az asztalra tennénk.” Az ügyvezető elmesélte, egy megyén kívüli konyhára is szállítottak az elsők között sárgarépát és petrezselymet. A tulajdonos az árut meglátva a Szőke és Társai Kft. sofőrének csak annyit mondott: „Nagyon valószínű, hogy eddig én szemetet vásároltam.”

– Tavaly november első napjaiban nyitottuk a zöldség- és gyümölcsnagykert, 550 partnerünk közül 180 már abban a hónapban rendelt tőlünk, összesen 100 tonna árut. Ők azóta is visszatérő vevőink, illetve bővült is a zöldség- és gyümölcsosztályon az üzletfeleink száma. Elégedettek vagyunk azért is, mert vásárlóink elégedettek a portékával – ecsetelte Szőke János.

A téli időszakban nagy a kereslet a déligyümölcsök, így a banán, narancs, mandarin iránt, de zsákszámra vihető a burgonya és a vöröshagyma is

Ezután már tényleg az irodába mentünk, egy jó cappuccinóra. Csodáltam volna, ha valami extrával nem lepnek meg, ez volt a habos kávé tetején egy színes ábra. Megér majd egy külön cikket, hogy varázsolták oda.

– Társaságunk 1991-ben alakult, elsőként a Jókai utcában volt a székhelyünk, az egykori ÁFÉSZ felvásárlási telepén, ahol most gumiszerviz működik. Tömőállományt biztosítottunk integrátorként a Barneválnak, galamb- és nyúlfelvásárlással foglalkoztunk, aprószárnyasokat értékesítettünk – mondta Szőke János. – 1994-ben eladták a telket, így a vasút mellett, a Szabolcs utcában béreltünk raktárt. Itt már elindultunk a konyhák felé zöldség-gyümölcs nagykereskedelemmel, de csak hagymával, almával és burgonyával. Aztán a kínálatot generálta a kereslet, bővült a termékpaletta, és akkor vásároltunk telket az Almáskerti Ipari Parkban. 2006-ban költöztünk ide, és azóta is folyamatosan bővülünk mind kínálatban, mind raktárkapacitásban.

Meghatározó működésükben, hogy a vásárlói igények szerint alakítják ki termékpalettájukat. Mára eljutottak oda, hogy náluk mindent egy helyen beszerezhető. Ezt bizonyítják a számok is, 550 partnerük van, 7000 terméket forgalmaznak, 60 munkatárssal és 23 saját gépjárművel rendelkeznek. A társaság megalakulásától kezdve teljes egészében magyar tulajdonú, a céget hárman vezetik, János mellett testvére, László és Dánfi János Debrecenből. Több száz konyhára szállítják termékeiket. Legfőbb vásárlóik a gyermekintézmények, kórházak, szociális intézmények, önkormányzati ellátó társaságok, kereskedelmi vendéglátóegységek. Munkatársaik rugalmas, precíz munkával segítik a partnereket.

Olyan tányér, pohár, csésze, bögre talán nincs is, ami nem kapható a Csaba Kristályban, a kávéhabnyomtató iránt pedig egyre nagyobb a vendéglátósok érdeklődése

Nemcsak a száz százalékban természetes alapanyagokat tartalmazó ételfestékkel színezett ábrát ittam le a habos kávéról, hanem magát az italt is, így Szőke Tamással, János fiával, aki a cég kereskedelmi igazgatója, újabb felfedezőútra indultam. Mégpedig először a szárazáruraktárba. 2500 négyzetméteren minden gasztronómiai, konyhai alapanyag és késztermék megtalálható különböző kiszerelésekben. Csak itt 1300 raklaphely van.

Minőségi késkészletük a tavalyi Csabai Kolbászfesztiválon a legkelendőbb árucikkek közé tartozott, mind elkapkodták a vásárlók. Azóta az üzletben már jó párszor feltöltötték a polcokat, nincs ez másként most sem

Nemcsak élelmiszert kínálnak, hanem úgynevezett non-food termékeket is a tisztítószerektől a műanyag elviteles tálakig, a papír- és csomagolóanyagig.

– A logisztikát jól meg kell szervezni, ehhez hozzátartozik a komissiózás, vagyis a raktárban található áruk összeválogatása a megrendelő igényei szerint. Úgy alakítottuk ki az elrendezést, hogy előbb alulra a nagyobb kiszerelésű áruk kerüljenek, majd ahogy halad munkatársunk tovább, az egyre kisebbek – hangsúlyozta Szőke Tamás. – Valljuk, hogy egységben az erő. Ennek megfeleően 2015-ben csatlakoztunk a Mirbest-csoporthoz, a közös összefogásban rejlő előnyöket mi is élvezzük, és ezt a vevőink javára fordítjuk. A Mirbest-csoport tagjai szervezetten és biztonságosan juthatnak hozzá a szükséges árukészletekhez. Minél többen vagyunk, annál jobb áron vásárolhatunk, és annál kedvezőbb áron szolgálhatjuk ki a vevőinket. A nagy gyártók által fémjelzett árucikkek mellett a Mirbest csoport sajátmárkás termékeinek, a Kuktának is folyamatosan bővül a köre. A Kukta Goldhoz tartozik például a csigatészta, ez olyan, mintha otthon a nagymama sodorta volna. Ezeken felül még kétfajta sajátmárkás termékeket gyárt a csoport, ez a Kedvenc Ízek és a Bovita.

Utunkat Tamással a hűtőtérben, majd a fagyasztókamrában folytattuk, illetve fejeztük be. Utóbbiban mínusz 26 fok a hőmérséklet. Nem dideregtem, mert lekötötték figyelmemet a húsok és az egyéb fagyasztott termékek. Bevallom, egy idő után azonban már felüdülés volt számomra a hűtőkamra, ahol többek között a tejeket, tejtermékeket vettük sorba. A rengeteg áru láttán, az járt a fejemben, micsoda tudás, tapasztalat, rutin kell ahhoz, hogy legyen mindenből, de időben el fogyjon. Minden bizonnyal azért a Szőke és Társai Kft. az egyik legrégebbi a szakmában, mert ezen a téren is profik.

Idén újabb, nagyszabású beruházást terveznek Szőke János elmondta, további fejlesztések is napirenden vannak a cégüknél. Ezek közül kiemelkedik egy már megtervezett beruházás, mellyel a hűtőterüket növelnék, valamint minden igénynek megfelelő, nagyon komoly zöldségfeldolgozó-gépet vásárolnának. Segítségével tisztítva, szeletelve kerülnének vákuumcsomagolásba a friss zöldségek. Ebben ugyancsak a helyi termelőkre támaszkodnának, hiszen az alapanyagok zömét tőlük vásárolnák fel. Remélik, sikerül támogatás segítségével is véghezvinni terveiket, és akkor még idén megvalósulhat a fejlesztés. Az elismerések is elérték a céget. 2007-ben Dél-Alföldi Regionális Minőségi Díjjal ismerte el munkájukat a Békés, Csongrád és Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 2009-ben a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamarától elnyerték az „Év Békés Megyei Kereskedője, Szolgáltatója kitüntetést”.

A Szőke és Társai Kft. elérhetőségei: Cím: Békéscsaba, Almáskerti Ipari Park 18., Rendelésfelvétel, információ: 20/346-8589, e-mail: [email protected], honlap: szokekft.eu