Mindennapi vitaminjaink

Testünk képes arra, hogy az ételekből kivonja a számára fontos tápanyagokat és vitaminokat. Így joggal gondolhatjuk, hogy a változatos és egészséges táplálkozással testünk hozzájut a szükséges fehérje-, zsír-, szénhidrát- és nyomelem mennyiséghez. Ez persze csak akkor van így, ha a megfelelő táplálékokat fogyasztjuk nap mint nap: a legtöbb hasznos tápanyagot zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával vihetjük be a szervezetünkbe. A tejtermékek, a tojás, a tengeri halak, olajos magvak és a húsfélék szintén tartalmaznak elengedhetetlen vitaminokat és ásványi anyagokat.

Sajnos a rengeteg feldolgozott élelmiszer, a sokszor káros vegyszereket is tartalmazó növényi részek nemcsak kevés tápanyagot tartalmaznak, hanem meg is terhelik a szervezetünket. Érdemes ezért jobban odafigyelni az étkeink minőségére, vitamintartalmára.

7 vitaminforrás, amiről gyakran megfeledkezünk

Természetesen számos olyan vitaminforrás létezik, amellyel hozzájárulhatunk egészségünk fenntartásához. A zöldségek és gyümölcsök közül érdemes az organikus és biotermékeket előnyben részesíteni, hiszen ezekben kevesebb vegyszer található, illetve több tápanyagot is tartalmaznak. Ám nemcsak ezekre támaszkodhatunk, ha vitaminpótlásról van szó!

Napfény

A D-vitamin a bőrünkben keletkezik UV-fény hatására. Nyáron a napozás, illetve a szabadban töltött tevékenységek során viszonylag könnyen hozzájuthatunk a kellő mennyiséghez. A téli időszakban részben szoláriumozással tudjuk a napfényhiányt pótolni, de fogyaszthatunk Life Extension multivitamint is, amelyben a kellő mennyiségű D-vitamin is megtalálható.

A kivi gyümölcs

A téli hónapokban érdemes fogyasztani ebből a zamatos, ízletes déli gyümölcsből. A magas rosttartalma mellett rengeteg C-vitamint is tartalmaz, amely elengedhetetlen az immunrendszer működéséhez. Továbbá számos más életfolyamathoz is hozzájárul, többek között a kollagéntermeléshez, valamint a szív- és érrendszer egészségéhez.

Joghurtok és a kefir

Ez a két tejtermék rengeteg probiotikumot tartalmaz, amelyek elősegítik az emésztőrendszerben élő baktériumok szaporodását. A bélben élő mikroorganizmusok nemcsak az emésztésünkhöz elengedhetetlenek, hanem az anyagcseréjük során hasznos nyomelemeket termelnek, többek között K-vitaminnal is ellátják a szervezetünket.

Tenger gyümölcsei

A tengeri halak húsa omega-3-ban gazdag, amely a megfelelő agyműködéshez, a vérkeringés egészségéhez, de a gyulladások csökkentéséhez is hozzájárul. Továbbá kiváló szelénforrások is a tengeri élőlényekből készült ételek. A szelén segíti az immunrendszer hatékony működését és a sejtek regenerálódását is.

Teljes kiőrlésű gabona

A teljes kiőrlésű gabonákból készült kenyerek, péksütemények több szempontból is hasznosak. Hosszabb ideig tart az emésztésük, ezért kevésbé gyorsan emelik meg a vércukorszintet. Javítják az emésztés hatékonyságát ráadásul B-vitaminokban dús táplálékforrások.

Fokhagyma

A fokhagyma nemcsak kiváló fűszernövény, hiszen – a húsféléktől, a szószokon át a főzelékekig és krémlevesekig – számos ételt ízesíthetünk vele, hanem immunerősítő is. Antibakteriális hatásával támogatja az immunrendszerünket, de kiváló antioxidáns is, ennek köszönhetően a gyulladások visszaszorításában is hasznos.

Alma

Az egyik legolcsóbb és leghasznosabb gyümölcs, amelyben rengeteg vitamin és ásványi anyag megtalálható, ráadásul ízletes is. Hétköznapi volta miatt gyakran megfeledkezünk arról, mennyire kiváló vitaminforrás, pedig a C-, az A- és a B-vitamin mellett olyan hasznos összetevői is vannak mit a vas, a magnézium vagy kalcium. Télen-nyáron könnyedén hozzájuthatunk, érdemes tehát naponta elropogtatni egyet!

Egészítsük ki!

Az egészséges és változatos táplálkozás nagyon fontos, és az egyik alapfeltétele annak, hogy minden tápanyaghoz hozzájussunk. Azonban a modern világunkban a testünk sokkal több negatív hatásnak van kitéve a környezetszennyezés, a stressz és a kémiai adalékanyagok miatt – táplálékaink pedig egyre kevesebb vitamint tartalmaznak. Ezért fontos, hogy időnként – legalább a téli időszakban – táplálékkiegészítőkkel is támogassuk testünk immunrendszerét. A Life Extension multivitamin-készítményben magas dózisban megtalálhatóak a legfontosabb vitaminok. Többek között a C-, a D-, az A- és a B-vitamin-, valamint a vas-, a magnézium- és a kalciumigényünket is kiegészíthetjük a tabletták fogyasztásával.

Rohanó világunkban sajnos hajlamosak vagyunk megfeledkezni egészségünk védelméről. Testünk azonban télen könnyebben kimerül és emiatt ágynak eshetünk influenzával vagy hosszú hetekre náthásak lehetünk. Jobb elkerülni ezeket a kellemetlenségeket, így az egészséges táplálkozás mellett multivitaminokkal is támogassuk testünket