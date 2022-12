Ilyen májunk, amely epével, vesénk, ami vizelettel, bőrünk, ami verejtékkel és tüdőnk, ami a kilégzés segítségével végzi el ezt a folyamatot. A máj tehát méregtelenít és óvja testünket a káros anyagoktól.

De mi is az a zsírmáj?

A zsírmáj betegség, a máj kóros elzsírosodását jelenti. A májsejteken belüli kis burkokban zsír képződik, ami miatt a májsejt könnyebben elpusztul, ezért fordulhat elő a betegség végső stádiumában kialakuló májzsugor.

Leggyakrabban a rendszeresen alkoholt fogyasztók körében fordul elő (ez is a legelterjedtebb köznépi magyarázat rá), azonban felhívnánk a figyelmet arra, hogy bizony azoknál is gyakori a betegség, akik szinte soha nem fogyasztanak egy korty alkoholt sem (ez az úgynevezett nem alkoholos zsírmáj diéta). A kórosan elhízottak számára is reális veszélyt jelent ugyanis kialakulása. Ráadásul ezt tekintik a leggyakoribb tartós májbetegségnek, egyes becslések szerint akár minden negyedik embernél jelentkezhet.

Kialakulása viszonylag hosszú ideig tart, több év vagy akár több évtized is beletelhet, mire májunk lassan megadja magát és elzsírosodik. Kivéve, ha akut zsírmájról beszélünk, ami mérgezés, bizonyos gyógyszerek vagy szteroidok szedése, ritkább esetben pedig terhesség alatt alakul ki.

A problémát tovább tetőzheti, ha ez az elzsírosodott máj begyullad, ugyanis az súlyosabb esetben már közvetlenül májzsugort vagy májelégtelenséget is okozhat, amik már igen súlyos betegségnek számítanak.

Kezelése szerencsére legtöbbször nem igényel komoly beavatkozást, tekintettel arra, hogy májunk a legjobban regenerálódó szervünk, képest akár 100%-ra is visszaépíteni magát, ha odafigyelünk rá. Nézzük, mit tehetünk!

Zsírmáj diéta

A zsírmáj megszüntetésekor – jobb esetben preventíven, még kialakulása előtt – az elsődleges feladat az optimális testsúly elérése, amit megfelelő táplálkozással és rendszeres mozgással érhetünk el. A leghatékonyabb diéta zsírmáj esetén a növényi alapú étrend beépítése mindennapjainkba, odafigyelve arra, hogy minél több rostot és friss gyümölcsöt, zöldségeket, valamint magvakat tartalmazzon. Ez érvényes az alkoholos és a nem alkoholos zsírmáj diéta esetén is, előbbi esetben természetesen az alkohol teljes elhagyásával kell, hogy mindez megtörténjen.

Milyen ételeket kerüljünk zsírmáj diétánk során:

Vörös húsok

Sajnos a feldolgozott húsok (különösképpen a vörös húsok) kártékony hatással vannak májunkra. Sovány, fehér húsok fogyasztása javasolt, természetesen a halak is ide tartoznak. Ráadásul ezek a tenyésztett állatokból származó (vörös) húsok elég gyakran tartalmaznak antibiotikumokat vagy hormonokat, amik miatt egyébként is károsak az egészségre.

Só és cukor

Ha túl sok sót fogyasztunk, szervezetünk vízvisszatartása fokozódik, ami káros a májunkra nézve. Emiatt maximum napi 4-5 gramm só fogyasztása javasolt. A cukrok kifejezetten növelik a máj zsírszintjét, így azokat a lehetőség szerint teljesen kerülni kell (semmi édesség, kóla, pékáruk, különben nem lesz hatásos a zsírmáj diéta).

Rossz zsírok és olajban sült ételek

A telített zsírokban gazdag élelmiszerek a szakértők szerint növelik a nem alkoholos zsírmáj kialakulásának kockázatát. Az olajban sült ételekkel pedig az a gond, hogy nagyon sok zsírt tartalmaznak, ráadásul a bevitt kalóriát is indokolatlanul megdobják. Kerüljük ezeket is.

Feldolgozott élelmiszerek

Minimalizáljuk fogyasztásukat, amennyire csak lehet. Vegyünk minél több nyers alapanyagot otthonra (fehér húsokat, zöldségeket) és főzzünk mi magunk. A feldolgozott gabonák, cukrok, fehér rizs és a fehér burgonya is kerülendő.

De akkor mit együnk, ha zsírmáj diétát folytatunk?

Nézzük, melyek az ajánlott ételek a diétánkra:

• Teljes értékű gabonák (ilyen például a hajdina, a barna rizs, vagy a zab), utóbbi kifejezetten ajánlott, mert csökkenti az LDL koleszterinünk szintjét (köznyelvben rossz koleszterinként ismert)

• Hüvelyesek mindenképpen javasoltak, kiváló rostforrások, sok bennük a fehérje és a szénhidrát, valamint emellett kordában tartják a koleszterinszintünket is. Bab, zöldborsó, lencse, mind-mind jöhet, ha diétázunk

• Zöldségek: azokon belül is a “zöldek”, azaz minden olyan zöldség, aminek zöld a levele (pl. spenót, fejes vagy kelkáposzta, rukkola, karfiol, torma, brokkoli)

• Jó zsírok: bizony, ilyen kategória is létezik, az olíva-, a mogyoró-, lenmag- és repceolaj tartoznak ide többek között, mert ezekben vagy egyszeresen vagy többszörösen telítetlen zsírsavak találhatók. Tipp: állati zsiradékokat és pálmaolajat messziről kerüljük el!

Fontos még megemlíteni azokat a vitaminokat és ásványi anyagokat, amik a zsírmáj diétát nem csak hogy kiegészítik, de kifejezetten jótékony hatásuk miatt hatványozottan javasoltak. Ajánlott természetes vitamin komplex szedése, mint a Golden Tree étrendkiegészítők.

Az alábbiakat érdemes beemelnünk az étrendünkbe:

• C- és E-vitamin: előbbi például a paprikában, kiviben és a citrusfélékben található meg legnagyobb koncentrátumban, utóbbi pedig a dióban, mandulában, leveles zöldségekben és növényi olajokban

• Zöld teák, gyümölcsök és nyers fokhagyma fogyasztása azok antioxidáns tartalma miatt javasolt

• D-vitamin, kálium, cink és szelén: ezek hiánya mind elősegíti a zsírmáj kialakulását, így fogyasztásuk a zsírmáj diéta alatt jótékony hatással lesz májunk regenerálódására

Összefoglalva tehát: növényi alapú étrend, rendszeres mozgás és az orvosod által felírt gyógyszerek szedése a siker kulcsa zsírmáj diéta esetén.