A Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában közel 300-an tanulnak, és az általános iskolai mellett az alapfokú művészeti iskolai képzésben 136 növendék vesz részt. Az intézményben 42 pedagógus neveli, oktatja a fiatalokat, ezt a munkát további 14 munkát segítő és technikai feladatot ellátó szakember segít. Orbán István intézményvezető kiemelte: egy 21. századi követelményeknek megfelelő intézményt és tornacsarnokot kaptak a fejlesztésnek, valamint az akaratnak, az elszántságnak, a hitnek és az összefogásnak köszönhetően. Ezzel megteremtették a jövő oktatásának, nevelésének is a tárgyi feltételeit.

– Mindenkinek tartoznia kell valahova, egy nemzethez, egy településhez, egy családhoz, illetve egy iskolához is – hangsúlyozta dr. Kovács József országgyűlési képviselő, aki otthonoknak nevezte az iskolákat. Kiemelte, hogy egy-egy intézménynek nemcsak az oktatás, hanem a nevelés is a feladata. A fejlesztésnek köszönhetően komfortosabb, kényelmesebb körülményeket teremtettek Vésztőn, javítva a minőségi oktatás, nevelés feltételeit. Arról is beszélt: a város népességmegtartó erejét ugyancsak növelte a beruházás. A szülők számára fontos lehet, hogy modern intézménybe járhatnak a gyermekeik, és hogy a tornacsarnoknak hála többféle sport kipróbálására, űzésére szintén van lehetőségük.

Karakas Anikó polgármester megerősítette, hogy a város régi vágya teljesült a tornacsarnokkal, amelyet azt követően adhattak át, hogy megújították, kibővítették az általános iskola épületét. Szólt a gyermekekhez, hogy soha ne mérjék magukat másokhoz, hogy a hátrányból kovácsoljanak előnyt, és hogy játsszanak, mozogjanak önfeledten. Bár sok technikai változás ment végbe az elmúlt évtizedekben, az alapvető értékek nem változtak. A tornacsarnok pedig jelkép is: ötvözi a hagyományt és az újdonságot azzal, hogy a gyerekek önfeledten játszhatnak, sportolhatnak egy modern környezetben. A fejlesztés hozzájárult ahhoz, hogy a diákok kibontakoztathassák egyéni képességeiket, és hogy fenntartsák mentális és fizikai egészségüket egyaránt.

A rendezvényen műsort adtak a mazsorettek, az alsó tagozatos tanulók, Bagó Zsófia, valamint a Secret Girls csapata, kiegészülve több diákkal. Emléklapokat is átadtak azoknak a szakembereknek, akik mind a felújítás, mind a tornacsarnok építése során kiemelkedő szerepet vállaltak a kivitelezésben, a tervezésben és az ellenőrzésben. Kepenyes Andrástól és dr. Kovács Józseftől pedig az intézmény közössége nevében Orbán István vehetett át egy emléktablót, amely összegzi a beruházás minden fontosabb elemét.