A helyi kerékpárosok, illetve a kerékpáros turisták számára Békéscsaba és környéke kedvező adottságokkal rendelkezik. A kerékpáros infrastruktúra folyamatosan fejlődik. Évről évre bővül és újul meg a kerékpáros hálózat. Békéscsabán jelenleg is nagyszabású, turisztikai célú kerékpárúthálózat-fejlesztés zajlik a Magyar Kormány támogatásából.

A Wenckheim turista– és kerékpárút Békés megye történelmének meghatározó szereplőihez, a Wenckheim családhoz kapcsolódó kulturális és építészeti örökségeket bemutató tematikus kerékpárút és szolgáltatáscsomag. Békés megyében 31 kastély van, ezekből 17-et a Wenckheim család tagjai építtettek. A kerékpárút ezek közül érinteni fogja a szabadkígyósi, a pósteleki, a gerlai, valamint a gyulai kastélyt is, de egy kisebb kitérővel akár a dobozi Wenckheim-kripta is megközelíthető lesz. Az útvonal bejárásával a kastélyok mellett megtekinthető lesz a Munkácsy Negyed, vagy a békéscsabai bányatavak gazdag élővilága is. A kerékpározókat információs táblák segítik majd a tájékozódásban. Mindemellett számos komplex és egyszerű pihenőhely is kialakításra került a kerékpárút nyomvonalán.

A tematikus kerékpárút teljes hossza meghaladja a 20 kilométert, és ebből több mint 10 kilométer szakasz új építésű. Rutinos biciklisek egy nap alatt, a családok vagy a kezdő kerékpárosok akár több részletben is teljesíthetik a Wenckheim turista- és kerékpárutat.

A kastélyokat összekötő útvonal a táj adottságai révén remek élményt biztosít a természetkedvelő túrázóknak. A Pósteleki parkerdőben többek mellett megtekinthető a Széchenyi-Wenckheim-kastély romja. A neobarokk kastélynak ma már csak az oldalfalai állnak, azonban még ebben az évben a helyére kerül a kastélyt eredeti pompájában bemutató kronoszkóp. Az extrémebb mozgásformát kedvelők a parkoló mellett kialakított pumpapályát is kipróbálhatják. A jaminai bányatavaknál pedig a gazdag madárvilág megfigyelésére nyílik lehetőség, de a nyugodt és csendes környezet remek horgászati lehetőséget is kínál a megfáradt biciklisnek.

Az útvonal bejárásával a kastélyok mellett kulturális csemegét kínál a formálódó Munkácsy Negyed a látványos kiállításaival, vagy nagyszerű fotótémát kedvelt szelfipontjaival, a festőgéniuszhoz kapcsolód köztéri szobrokkal. Ugyanakkor nagyszerű aktív kikapcsolódásra kínál lehetőséget a CsabaPark, ahol a játszóterek mellett hamarosan kalandparki elemek is várják a családokat.

Aktív kikapcsolódás, kulturális élmények, összességében ezt nyújtja a Wenckheim turista- és kerékpárút az utazónak.

Bővebb információkért érdemes felkeresni a kerékpárúthoz tartozó weboldalt:

www.wenckheimkerekparut.hu