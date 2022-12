Nada Loukillal, a körösladányi Laundry & Home Care gyár vezetőnőjével többek között arról beszélgettünk, hogy milyen érzés nőként férfias környezetben dolgozni. A szakember Tunéziából érkezett családjával Magyarországra. Több mint 10 éve dolgozik a Henkelnél, a termelésről és az üzemi életről nagyon komoly ismeretekkel rendelkezik.

- A nők számára nem kézenfekvő, hogy férfias környezetben kezdjék el kiaknázni a lehetőségeiket. Nem azért, mert nem képesek rá, hanem mert az ilyen környezet nagy stresszt és szorongást generálhat. Olyan nehéz elvárásokat támaszt, mint az állandó utazás és az operatív problémák non-stop megoldása. Emellett a női vezetők számára próbatételt jelent a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtése – tudjuk meg a vezetőtől. Nada Loukil szerint a legnagyobb kihívást a társadalom elvárásai jelentik a nők, anyák szerepével kapcsolatban, a család és a gyerekek vonatkozásában. - A nők gyakran a család elsődleges összetartói és a háztartási feladatok is rájuk hárulnak. Emiatt általában kevés idejük jut a szakmai lehetőségek kihasználására. Ezek az előítéletek nagy feladattá teszik annak bizonyítását, hogy képesek vagyunk kezelni a különböző szerepeket anélkül, hogy bármelyiket kizárnánk, és hogy bebizonyítsuk, egy nő akkor is képes a karrierjére koncentrálni, ha családja és gyermekei vannak – elemez.

Egyenrangú félként

A vezető szerint mivel az ellátási lánc ágazatában a férfiak dominálnak, nehéz a nők számára a saját érdekeik képviselete vagy legalábbis az, hogy egyenrangú félként tekintsenek rájuk a betölthető állásokért folyó versenyben. - Amikor elkezdtem dolgozni, nehéz volt elhinnem, hogy valaha is esélyem lesz feljebb lépni a ranglétrán a vezetői pozíciókig. Úgy látom, hogy a női vezetői tapasztalatok és sikertörténetek megosztása nagyon hasznos a fiatal generáció inspirálásához, motiválásához és bátorításához – elemei ki.

Nada Loukil szerint az ellátási láncban az a legjobb, hogy sokoldalú és dinamikus. - Nem ugyanazt a munkát végzed minden nap, izgalmas és a lehetőségek széles skálája, az, amire karriert lehet építeni. Egy vállalatnál ez olyasvalami, ami értéket teremt az ügyfél számára, és segíthet a versenyelőny kiépítésében. Az, hogy az ellátási lánc szolgáltatásai a leginkább testre szabhatók közé tartoznak, az, hogy minden ügy, amivel foglalkozik, tanulási lehetőség, engem motivál.

Fontosak a női vezetők

A vezető nagyon büszke a karrierjére. Mérnökként lépett be a vállalathoz, és kevesebb mint 6 év elteltével már egy gyárat vezetett. A Henkel kiemelten kezeli a női vezetők fontosságát az ellátási láncban is, ők a pozitív változások bajnokai a szervezeten belül, ami nagyon nagy elismerés. - Én és a szervezet is elkötelezett abban, hogy sikeres legyek az életem két legfontosabb szerepében, anyaként és gyárvezetőként. Nagyon hálás vagyok a folyamatos támogatásért, amelyet a Henkel vezetői nyújtottak nekem az utam minden egyes lépésénél – emeli ki Nada Loukill, majd hozzáteszi: - A sikerem nagy része - azon túl, hogy a szaktudásom és a tapasztalatom motivál - abból fakad, hogy mindig meghallgatom az érdekelt feleket és a kollégáimat. Minden az őszinte beszélgetésekkel kezdődik. Ha az alkalmazottak úgy érzik, hogy értékelik őket és részei a szervezetnek, akkor az elköteleződésük is megnő.

Nada Loukiltól azt is megtudjuk, hogy a külföldi munka nagyon izgalmas élmény, és hatással van az élet különböző szintjeire. - Hatalmas lehetőség egy új kultúra és egy új nyelv megismerése, valamint az, hogy más-más háttérrel rendelkező, új emberekkel, kollégákkal találkozhatok. De bármennyire is vonzónak tűnik mindez, tisztában kell lenni a negatív hatásaival is, például azzal, hogy távol élünk a családtól és a barátoktól. Az átmenethez időre van szükség, és nem biztos, hogy megoldható a család teljes integrációja az új környezetbe. Én most már teljesen otthon érzem magam Körösladányban. A munkahelyem biztonságos, kiváló ez a munkakörnyezet, ahol a tisztelet, az átláthatóság és az őszinteség a legfontosabb alapelvek.