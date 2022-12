Ezen apropó kapcsán a plazmaadóknak meglepetésekkel és nyereményjátékkal is készültek. Az extra nap célja a Pándy Kálmán Alapítvány támogatása volt, azon belül is a pszichiátriai osztály részére szervezték a gyűjtő akciót. A nap végén 150.000ft felajánlást vehett át Dr. Horváth Imre a Pándy Kálmán Alapítvány képviseletében.

· Hosszú évekre tekint vissza az alapítvány múltja. A fő célkitűzése, hogy olyan támogatásoknak a finanszírozására fordítsuk a befolyt összeget , amelyet a kórház nem tud teljesíteni vagy esetleg a finanszírozáson kívül eső lehetőség. Ezek mind olyan lehetőségek, amelyek a kórház dolgozói vagy a betegek érdekét szolgálják, csak nincs meg a kellő anyagi forrás ahhoz, hogy megvalósíthassuk. A jelenlegi gazdasági helyzetben még inkább örülünk minden megkeresésnek. Az a tapasztalatom, hogy az utóbbi időben, nagyot csökkent ezeknek a kezdeményezéseknek a száma. A támogatást célzottan a gyulai pszichiátriai osztály fogja felhasználni - fogalmazott Dr. Horváth Imre Pándy Kálmán Alapítvány kuratóriumi tagja.

November 28-án extrán extra nap volt a békéscsabai Plazma Centerben, ugyanis aznap hosszított nyitvatartással 7 órától egészen 20 óráig várták a plazmaadókat, valamint hősök napja is volt egyben, így plusz 1000 ft kifizetésben részesült mindenki, aki aznap látogatott el a békéscsabai Plazma Centerbe. Az extra nap alkalmával szerencsekerékkel készültek, azok, akik ajándékot pörgettek ki logózott Plazma Centeres termékek közül válogathattak, azoknak, akik a bónusz mezőt pörgették ki, pedig + 2.000ft-os kifizetés lett jóváírva, melyet a soron következő plazmaadásnál kaphattak meg.

Az extra nap jóvoltából a Dr. Réthy Pál Alapítványon keresztül a békéscsabai endokrinológiai osztályt támogattuk, azon belül is a cukorbetegeket 150.000ft-al. Hálásan köszönjük, hogy ismét partnerek voltatok az adományozásban, decemberben is szükségünk lesz a további segítségetekre, hiszen a cipősdoboz kampányhoz is várjuk a felajánlásokat, valamint kupakgyűjtőpontként bárki behozhatja az összegyűlt kupakokat Takács Fanni gyógyulását segítve ezzel is.

Krajcsó Ágnes és dr. Taybani Zoltán

A karácsony közeledtével még inkább beindultak az adományok a békéscsabai Plazma Centerben. November 28-tól egészen december 18-ig leadhatja bárki a Jókai út 1-19. szám alatt a a cipósdoboz felajánlásokat, ugyanis az egészségügyi intézmény idén is csatlakozott a Cipősdoboz kampányhoz. Azonban nem csak cipősdoboz leadóhely az egészségügyi intézmény, kupakgyűjtőpont is, bárki beviheti az összegyűlt kupakokat, mellyel Takács Fanni leukémiás kislány gyógyulásához szeretnének hozzájárulni. Ennek érdekében december 8-án nyílt véradást szerveznek a békéscsabai Plazma Centerben, ahol irányítottan Fanni számára is lehet vért adni.

Decemberben tovább folytatódik a loyalitás program. Azok, akik a program második időszaka alatt, azaz november 24 és december 22 között elmennek ötször plazmát adni közöttük 300 ezer forintot sorsolnak ki, továbbá félmillió forint talál gazdára azok, között, akik október 24 és december 22 között tízszer adnak plazmát. Az új plazmaadók pedig egészen december végéig 5.000ft kifizetésben részesülnek sikeres alkalmassági vizsgálatot követően, első plazmaadásukra pedig 20.000 forint készpénzt kaphatnak. Alkalmassági vizsgálatra az időpontokat https://plazmacenter.hu/orvosi-felmeres/ oldalon vagy a 06/70 795-72-95-ös telefonszámon lehet előzetesen lefoglalni.