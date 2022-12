Mi befolyásolja az otthonunk a hőmérsékletét?

Mielőtt megnéznénk, mit tehetünk azért, hogy télen se legyen túl hideg az otthonunkban, miközben nem költünk vagyonokat, jó tudni, hogy mi minden befolyásolja otthonunk hőérzetét. Ez családi házak és lakások esetében más és más tényezőket jelenthet.

Családi házak esetében

Először is fontos a ház hőszigetelő rendszerének állapota: a rosszul hőszigetelt ház rengeteg hőt veszíthet, huzatos lehet, könnyen kihűlhet. Korábban erre kevésbé figyeltek oda, azonban manapság egyre inkább felértékelődik a megfelelő szigetelés. Ennek nemcsak a rezsiárak drasztikus növekedése az oka, hanem a fejünk felett lebegő energiaválság is. Természetesen jelenleg leginkább a hideg időjárás az, ami miatt sokan házszigetelésébe fognak, ám ennek nyáron is érezhetik majd az előnyeit, hiszen egy minőségi hőszigetelő rendszer a meleg bejutását is akadályozza.

De a nyílászárókon keresztül is elszökhet a meleg: egy régi, rossz állapotban lévő ajtó vagy ablak közelében érezni is lehet, ahogy süvít be a hideg. Emellett még ház belmagassága is fontos faktor, hiszen minél nagyobb teret kell befűteni, annál tovább tart és annál több energiába kerül az.

Végül, de nem utolsó sorban pedig a fűtés módja is számít: nem mindegy, hogy gázfűtéssel, elektromos fűtéssel, vagy fatüzeléssel fűtünk. Sőt, még az sem, hogy fűtőtestekkel rendelkezünk, radiátorral, konvektorral, hősugárzókkal, vagy egyéb módon oldjuk meg a fűtést. Az egyes módszerek között nagy különbségek lehet egyrészt az általuk biztosított meleg terén, másrészt pedig az árak szintjén is.

Lakások esetében

A lakások esetében is számít a hőszigetelő rendszer állapota. Ebben szerepet játszik, hogy mikori építésű a lakás és hogy milyen szigetelést kapott. Fontos, hogy milyen alapanyagból épült az adott ház: a panellakások, és a téglalakások más falvastagsággal és hőtartóképességekkel rendelkeznek. Csak úgy, mint a házak esetében, a lakásoknál sem elhanyagolható, hogy milyen állapotban vannak a nyílászárók. Itt elsősorban az ablakok állapota a lényeges, illetve a szabad térre nyíló ajtóké, mint például a teraszajtók, vagy körfolyosós épület esetében a bejárati ajtó.

Számít még, hogy milyen tájolású a lakás, hogy mekkora felületet és milyen hosszan ér napsütés, valamint hogy hányadik emeleti. A tetőtéri és földszinti lakások hidegebbek lehetnek, hiszen nincs felettük, illetve alattuk fűtött helyiség. Szempont még, hogy az épületen belül hogyan helyezkedik el a lakásunk, hány olyan fala van, ami közvetlenül szabad térrel határos. A saroklakások jóval hidegebbek, mint azok, amiket több oldalról is fűtött lakások vesznek körbe. Egy lakás esetében nem igazán lehet változtatni azon, hogy milyen módon fűtünk, viszont a fűtőtesteket esetleg le lehet cserélni, ha szükségesnek gondoljuk.

Mit lehet tenni azért, hogy spóroljunk a fűtéssel, mégse fagyjunk meg?

Családi ház esetén

Több lehetőségünk adódik, ha családi házról van szó – nincs is más dolgunk, mint kiválasztani azt, ami számunkra a leginkább kényelmes és pénztárcabarát. Ha ebben bizonytalanok vagyunk, bármikor kikérhetjük profik segítségét, akik már az alapoktól tanácsokkal láthatnak el minket. Alapvetően jó ötlet, ha a külső hőszigetelési rendszerek kiépítésével indítjuk el a folyamatot – ezt ugyanis utólag is bármikor megtehetjük. Ez a módszer történhet hungarocellel vagy kőzetgyapottal is. A homlokzat, valamint a talpazat hőszigetelésével már érezhetően melegebbé tehetjük otthonunkat, ezután pedig a tetőteret is szigetelhetjük.

Természetesen a belső hőszigetelésre is van lehetőségünk. Ez is megvalósulhat többféle eljárással – tőlünk, illetve a házunk állapotától, a falak minőségétől is függhet, hogy melyik mellett döntünk –, például üveggyapottal vagy gipszkarton lapra kasírozott szigetelőanyaggal, esetleg ezek kombinációjával. Ha ezek mellett döntünk, akkor még a helyiségek hangszigetelését is megoldjuk.

Ezek mellett dönthetünk úgy is, hogy lecseréljük a régi, elavult nyílászáróinkat, amivel szintén nagyon sokat tehetünk a közüzemi számlák csökkentéséért. Ha egy ügyes mesterembert találunk, akkor akár a hőn szeretett régi ablakaink és ajtóink pontos mását is megkaphatjuk – csak jobban szigetelő változatban. Ilyenkor érdemes a hangszigetelésre is hangsúlyt fektetni, és a drágább, de vastagabb anyagok mellett letenni a voksunkat.

Nem utolsó sorban sokat jelenthet az is, ha átgondoljuk, milyen fűtőtesteket használunk, egy nagyobb átalakítással akár a komplett fűtésrendszert is lecserélhetjük. Manapság már elavultnak – és nem túl gazdaságos módszernek – számítanak például a konvektorok, illetve az ad hoc jelleggel használható hősugárzók. A környezetbarát szemléletet is figyelembe véve egyre népszerűbbek az olyan zöld megoldások, mint a hőszivattyú vagy éppen a napelemek. Ha hosszú távra tervezünk, akkor mindenképpen megéri ezekbe befektetni, hiszen idővel bőven visszahozzák az árukat.

Lakások esetében

Egy lakásnál, társasháznál nincs lehetőségünk arra, hogy kívülről egy komplett hőszigetelő rendszert építsünk ki, vagy akár csak a mi lakásunk oldalát burkoltassuk be. Tehát a hőérzetünk javítása érdekében az otthonunkon belül kell változtatásokat eszközölnünk. Az első lépés lehet a nyílászárók felülvizsgálata, és indokolt esetben a cseréje. Ez után a fűtőtesteket kell megnézni, hogy mennyire korszerűek, mennyire jó a hőleadásuk. Elavult fűtőtestekkel sokkal nehezebben lehet felfűteni a lakást, azért érdemes azokat cserélni. Végül pedig plusz belső szigetelést is készíthetünk, főleg azoknál a falaknál javasolt ez, amik mellett nincsenek más lakások, hanem közvetlenül a szabad térrel határosak.

Nemcsak a fűtés maximumra tekerésével és vagyonok elköltésével tudjuk tehát megteremteni a megfelelő hőfokot az otthonunkban, hanem egy kis odafigyeléssel és néhány hasznos átalakítással is. Ezekkel pedig hosszú távon nemcsak a lakásunk hőmérséklete lesz kellemesebb, de a pénztárcánkban is több pénz marad.