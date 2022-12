Magassarkú csizmából sokféle létezik, pontosan ezért nem mindegy, milyen szempontok alapján választunk télre. A vízhatlanság és a béleltség mellett ugyanis a stabilitása is rendkívül fontos a cipőnek. Gondoljunk csak bele, hogy a jeges, csúszós úton mennyire könnyű elesni egy tűsarkúban. Ezért mindenképp olyan csizmát nézzünk, aminek vastag a sarka és a talprésze is, valamint utóbbi mélyen barázdált egyben. Ezzel úgy lehetünk nőiesek a magas sarkakon, hogy még a legnagyobb hóban sem fogunk elcsúszni. A CCC áruházában például számtalan ilyen modell kapható magassarkú csizmákból. Ráadásul ezek kifejezetten minőségi márkáktól valóak, ami azt jelenti, hogy hosszú évekig hordhatjuk még ezeket a cipőket. Ám a CCC áruházában nem csak a csodálatos női téli magassarkú csizmákat érdemes megtekinteni. Sokféle más cipőmodellt kaphatunk az egész család számára, nem beszélve a rendkívül trendi táskákról és egyéb kiegészítőkről.

Farmerrel – minden mennyiségben

A magassarkú bokacsizma és más csizmatípusok nagyon jól mutatnak bármilyen farmerrel. Ha elegáns városi viselet a cél, akkor egy fekete slim fit farmerrel kombinálva viselhetjük a bokacsizmát és a hosszúszárú csizmát is. Ha azonban szeretnénk egy kis retrót csempészni a szettünkbe, próbáljuk ki az ismét divatos trapéznadrágok valamelyik modelljét. Ezek nagyon csinosan és jól mutatnak minden alkaton – nem is véletlen, hogy újra divatba jött. Ezen kívül igazán különleges és stílusos hatást érhetünk el, ha a csizmát egy bokáig érő nadrággal viseljük. Az ilyen csizmanadrágok kiválóan mutatnak akár egy üzleties megjelenéshez is.

Bőrnadrágok – vagány és elegáns megjelenéssel

Ami ismét újra hódít és igencsak nagy sláger lett, az egyértelműen a bőrnadrág. Ezeket a nadrágokat műbőr, vegán bőr és valódi bőr verzióban is megkapjuk. Nem csak jó melegek, de rendkívül strapabíróak és tökéletesen működnek bármilyen csizmához. Igazi fekete végzet asszonyai lehetünk, ha a fekete bőrnadrágot egy magasszárú fekete csizmával viseljük. Ám ha kicsit szeretnék tompítani a vadságán, akkor akár egy csinos chelsea csizmával és még egy blézerrel is tökéletes szettbe foglalhatjuk ezeket a bőrnadrágokat.

A bőrnadrág ráadásul kifejezetten hordható elegánsan. Jól megy az üzleties megjelenéshez és egy randihoz is igencsak csinos választás lehet. Ha pedig valami bohém verziót szeretnénk belőle, akkor mindenképp szemléljük meg a különféle velúrbőrből készült modelleket. A velúr kellemes, puha tapintása már szemmel is kikövetkeztethető. Pontosan emiatt a nagy kötött pulcsikhoz és a bohém, kedves kiegészítőkhöz garantált választás lesz.