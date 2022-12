Sokak számára a konyha vagy a nappali berendezése a kritikus fontosságú, mások inkább a megfelelő irodai asztalok megtalálására fordítanak több időt és energiát. Ebben a cikkben bemutatjuk azokat a különleges asztalokat, melyek megkönnyítik majd otthon töltött idődet.

Állítható íróasztal

Az egyik nagyszerű segítség számodra az állítható asztal lesz, különösen, ha sok időt töltesz a gép előtt. Általánosságban viszonylag széles skálán mozog a magasságuk, hiszen akár 60 és 120 cm között váltogathatod majd. Ennek nagy előnye, hogy segíti a megfelelő tartást az ülőmunka során, valamint nagyon rugalmas használatot tesz lehetővé. Ennek köszönhetően bármilyen székkel ülve, illetve állva is végezheted munkádat. A kényelmi funkció mellett tehát komoly egészségügyi előnyökkel rendelkezik.

Gamer asztalok

A megfelelő asztal fontossága nem csak a home office miatt vitathatatlan, hanem bizony a gamerek számára is kulcskérdés. Ezt az igényt elégítik ki az állítható magasságú játszóasztalok, melyek a gamerek egyedi igényei alapján készültek. Ezek alapvetően nagyobb terhelést bírnak el, akár 130 kg-ig, valamint a játékot kényelmesebbé tevő extrákkal látták el őket. Ennek köszönhetően extra kényelmes játékot biztosít, valamint megfelelő helyet minden szükséges gamer kiegészítőnek. Ezzel tehát probléma nélkül szerezheted be a neked szükséges legnagyobb méretű billentyűzetet, gamer egeret és egérpadot. Az asztal a kábelek kényelmes elvezetéséről is gondoskodik, tehát ez sem akadályozza majd a játékot.

A fenti két opció sokak számára nem tartozik bele a legszükségesebb bútorok listájába, pedig bizony igencsak megkönnyítik az otthon töltött idődet. Fontos továbbá, hogy nem csak kényelmi funkciót töltenek be, hanem komoly egészségügyi hatásuk is van.