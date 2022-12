Szőnyeg, Shaggy szőnyeg, sötétítő függöny, lábtörlő – általában ezen termékekre a legnagyobb a kereslet az év végi Metaker-Plus karácsonyi vásárában, hiszen van, ami még ajándéknak is tökéletes. Közel 20 ezer négyzetméteres raktárukból lehet miből válogatni: egyedi méretigények alapján padló- és futószőnyegek, fürdőszobaszettek, kádkilépők, egyedi szőnyegek, csúszásgátlók készülnek, magyarán „minden, ami szőnyeg” – fogalmazott Kincses László ügyvezető, hozzátéve, békési üzletükben lakástextilekkel is várják a vásárlókat: ágynemű-garnitúrákkal, függönyökkel, még karnisokkal, rolettákkal is.

A főleg lakosságnak szóló év végi vásár jelentős akciókkal indult el: a vásárolt termékek összeghatárától függően 5-30 százalék értékű vásárlási utalvány is jár, amely 2023 tavaszáig bármikor levásárolható a békési üzletben.

Az ősz folyamán Medgyesegyházáról Békésre költözött cég a külföldről vásárolt, nagyméretű szőnyegeket kisebb méretekben feldogozza, lakossági és közületi megrendelés alapján körbeszegi és értékesíti, igény esetén házhoz szállítja. Például közületi megrendelésnél kivitelezői csapata a szőnyeget beszabja, a függönyt karnisra szereli. Több, itthon is elérhető multicégnek szállít szőnyegeket, függönyöket, de a külföldi megrendeléseket is teljesít.

Azt jó tudni, hogy ár-érték arányban a megváltozott munkaképességűeket is foglalkoztató, összesen 14 békés megyei telephellyel rendelkező cégcsoport részeként kimondottan alacsony árakon dolgozik: más, hasonló profilú cégek szegési díjaihoz képest 40-50 százalékkal olcsóbbak, és nem kérik el a teljes méretű szőnyeg árát az egyedi méretigény esetén, hiszen a levágott hulladékot is feldolgozzák és továbbértékesítik.