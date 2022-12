Karácsonytól egy kis szünetre vonulunk, de téli álom helyett csak szendergést tervezünk, hiszen 2023. január 19-én, a magyar kultúra napjához kapcsolódóan ismét megnyitjuk a „Munkácsy Mihály – Egy géniusz diadala” című kiállításunkat, mely március 31-éig, csütörtöktől vasárnapig, 10 órától 16 óráig fogadja a látogatókat. A vendégeknek meglepetéssel is szolgálunk január 19-én, hiszen ezen a napon megtekinthetik az „Égi csillag tiszta fénye – Evangélikusok énekeskönyve” című új időszaki kiállítást is, amelyet az újranyitás után április 19-éig mutatunk be az érdeklődőknek. Fontos tudnivaló, hogy a szűkített nyitvatartás alatt a díszbejáraton fogadjuk a hozzánk látogató vendégeket.

A szünet alatt gőzerővel dolgozunk az új időszaki kiállításokon, illetve a szakmai munkákra is jelentős energiákat fordítunk, úgymint a műtárgyak revíziójára és leltározására, valamint a digitalizálási tevékenységünk folytatására. Egy ideiglenes múzeumi bolt kialakítását is tervbe vettük, és a jövőben árusítandó ajándéktárgyak tervezése is folyamatban van. Bővíteni szeretnénk a Gabonamúzeum által nyújtott élmények körét, ennek kidolgozására is jó alkalmat nyújt az év eleje.

Nem maradhat el névadónk, Munkácsy Mihály szobrának koszorúzása sem, melyet a jól megszokott időpontban, február 20-án, a festőgéniusz születése napján rendezünk meg. Bár reménykedünk benne, hogy a tél vége, tavasz eleje már enyhébb időjárást hoz, a tervek szerint a teljes nyitásra április 1-jén kerülhet sor. Ekkor teljes kapacitással nyitunk, az állandó kiállítás mellett az evangélikusok énekeskönyvét bemutató Tranoscius-kiállítással, a „Legjava …” című képzőművészeti, a „Munkácsy fürdőzik” című képzőművészeti-kultúrtörténeti, valamint az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója tiszteletére rendezett tárlattal várjuk a közönséget.

A korábbi hagyományainknak megfelelően április végétől egy hónapon át mutatjuk be a 44. Városi Gyermekrajz Kiállítást. A Munkácsy Negyed szervezésében kerül sor a gyermeknapi programok megrendezésére. Május 11-én mutatkoznak be a váci múmiák is, melyek a Természettudományi Múzeum gyűjteményéből érkeznek Békéscsabára. Képzőművészeti kiállítások is szerepet kapnak múzeumunk kínálatában, Lóránt János Demeter, Megyeri-Horváth Gábor, Schéner Mihály és Klimó Károly művészetébe nyerhetnek betekintést az érdeklődők a tárlataink által. Az Év Természetfotója Békés megyében is izgalmas élményeket nyújt majd, és új helyen mutatkozik be a Jankay–Kolozsváry–Tevan-kiállítás is, egyelőre ideiglenes jelleggel.

Az év eseménye lesz a Múzeumok Éjszakája, és ősszel szeretnénk megrendezni a Tortamustrát is.

Bár a 2023-as évre rányomja bélyegét a takarékosság, úgy gondolom, hogy sikerült egy izgalmas „élménycsomagot” összeállítanunk a nagyközönség számára, melynek eseményeire szeretettel várunk minden érdeklődőt, határon innen és túl.

Dr. Bácsmegi Gábor

múzeumigazgató