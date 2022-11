— Közel két esztendő után az egyébként is újnak számító vezetői státuszon a Gallicoop csoport ismét változtatott, és átalakult a felsővezetés szerkezete. Miért döntöttek így, és miért választották ezt az új modellt?

A most létrejött modell elsősorban talán csak Magyarországon nem megszokott, Európa más országaiban már egy jól bevált struktúra. A Gallicoop csoport egy 80-85 milliárdos cég, 4 üzemmel, 7 leányvállalattal, közel 1500 munkavállalóval. A 3,5 millió körüli, önállóan előállított pulyka és ezek feldolgozásának koordinációja bőven ellátja a menedzsmentet feladattal. Cél a mennyiség, valamint a továbbfeldolgozottsági fok növelése a pulykatermékeknél a folyamatos piacbővítés mellett.

— Az évről évre komoly károkat okozó madárinfluenza mellett, az elszálló energiaárak is komoly csapást mértek a baromfiágazatra. Hogy látják, milyen a hangulat a magyar állattenyésztők körében? Milyen helyzetben van ma a Gallicoop?

Ma minden működő vállalkozás – főleg a termelési típusú – nehézséggel küzd. A jelenlegi helyzetben el lehet képzelni, milyen költségei vannak egy óriási alapanyag-és energiaigényű üzemnek, és az állattartók hogy érzik magukat. A madárinfluenza - évek óta az egész európai baromfitenyésztésnek és feldolgozásnak talán a legsúlyosabb problémája. A saját telepeinken tartott pulykaállomány esetében nagyobb kontroll tartható, így a termelési volumenben nem történt visszaesés. Az emelkedő energiaárakat megújuló energiával – kiépített napelem parkkal is – igyekszünk csökkenteni. Az elmúlt években a baromfitenyésztésnek jót tett, hogy tulajdonosi oldalról nagyobb cégcsoportok csatlakoztak az ágazathoz a versenyképesség fokozása szempontjából. Az általában alkalmazott negyedéves pénzügyi jelentések helyett kontrolling osztályunk havi felülvizsgálata azonnali reakcióra ad lehetőséget, így elmondható, a Gallicoop csoport megbízható partner, biztos hátteret nyújtva minden munkatársának és családtagjaiknak.

— Hogyan élte meg a Gallicoop Zrt. az előbb említett kihívásokat? Befolyásolták-e ezek a cégcsoport működését, a munkavállalók megtartását, és ha igen, hogyan?

A rugalmasság versenyelőnyt jelent, a Gallicoop csoport jól alkalmazkodott a kialakult helyzethez. A változó fogyasztói szokásokból eredő lehetőségekkel élve, felülvizsgálatra és átformálásra került az eddig általunk kiszolgált piaci szegmens. Számottevő exportunk során már nem csak a nagyfeldolgozókat, de a kiskereskedőket is elérjük. Büszkék vagyunk arra, hogy a szomszédos országok mellett már Szingapúrban, Japánban is megvásárolható a Szarvason feldolgozott, magyar pulyka. Folyamataink stabilitását a több ponton gépesített, automatizált rendszerek, valamint a megbízható munkaerő teszi lehetővé. Munkatársainkat különböző béren kívüli juttatásokkal, ösztönzővel, partnerkedvezményekkel, melegétkezési hozzájárulással, a családokat díjmentes gyermektárborokkal, beiskolázási, illetve rendkívüli rezsitámogatással segítjük. Általánosságban elmondható, hogy a 2022 esztendő olyan mértékű változásokat eredményezett, amely érzékelhetően több vállalatot megrendített Magyarországon. A fogyasztói piac átalakult, a Gallicoop csoport azonban időben reagálva a változásokra, sikeresen megtartotta pozícióját.

— Az országos főállatorvos májusban engedélyezte a napraforgóolajat helyettesítő növényi olajok használatát. Tervezik a helyettesítő alapanyagok használatát valamely termékkörben?

Az ukrán növénytermesztésre épülő gyárak leállítása komoly hatással volt erre a területre. A több ezer tonna panírozott termékhez havonta 50 ezer tonna napraforgóolajat használunk, amelynek az ára folyamatosan emelkedik. A helyettesítő anyagok megvizsgálása során próbálkoztunk többek között repceolajjal, sertészsírral, de végül egyik sem nyújtotta a vevők által megszokott korábbi minőséget, arról nem beszélve, hogy közben ezek ára is megnövekedett. Így maradtunk a korábban bevált alapanyagnál. A szükséges mennyiség beszerzése gondos, hosszútávú tervezést igényel.

— Az utóbbi időben rengeteget lehetett hallani és olvasni arról, hogy rendkívüli módon megdrágultak az élelmiszerek, így a tojás, a baromfihús és a feldolgozott termékek is. Ez az áremelkedés okozott-e bármiféle változást a fogyasztói szokásokban? Milyen trendek jellemzőek most a magyarok pulykafogyasztására?

A pulykafogyasztás az elmúlt évekhez képest emelkedett, köszönhetően a pulykával kapcsolatos előnyök egyre szélesebb körű megosztásának a vásárlók körében. Ez a típusú húsféle magas fehérjetartalommal rendelkezik, könnyen emészthető és nem utolsó sorban hipoallergén, így nagyon sok területen alkalmazható. A fogyasztói szokások is megváltoztak, egyértelműen kimutatható, hogy kevesebb időt töltünk a konyhában. Eltűnk a hétvégi, akár órákig tartó főzőcskézés, ezt felváltotta a családra vagy önmagunkra fordított több minőségi idő. A jó minőségű, gyorsan elkészíthető termékek kereslete megnövekedett, így termékfejlesztéseink is ezt az irányt célozták meg. Az árak ilyen mértékű emelkedésére reagálva a vásárlók a kedvezőbb árú termékeket is keresik, így ezek gyártása is számottevő.

— A cégcsoport által előállított és forgalmazott termékek közül melyek a magyarok kedvencei? Melyek azok, amelyek inkább külföldön népszerűek?

A vásárlóink tudatos táplálkozása, a napi étkezések összeállítása egészséges alapokon nyugszik, így a magas hústartalmú Gallio termékcsalád és a panírozott késztermékek töretlenül nagy kedvencei a magyar vásárlóknak. A napokban kerül a boltok polcaira a natúr húsgolyónk, illetve ennek panírozott, töltött változatai is. A nemzetközi piac nagy slágere töretlenül a hústermékek közül a pulykamellfilé. Az új termékek iránti kereslet kielégítése, a folyamatos változások követése már életünk részévé vált, hiszen mint tudjuk, az egyetlen állandó a változás maga.