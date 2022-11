Hogyan működik a porbeles hegesztőgép?

A porbeles hegesztő egy iparban is gyakran használt, fejlett technológiát képvisel, angolul MIG/MAG hegesztőként ismerik. A két rövidítés jelentése: „Metal Inert Gaswelding”, illetve „Metal Active Gaswelding”, amely arra utal, hogy védőgázzal használatos gépekről van szó. A magyar köznyelv általában CO hegesztőnek hívja ezeket a gépeket. Ez azonban nem teljesen pontos, egyfelől, mert szén-dioxidról (CO2) van szó, nem szén-monoxidról, másfelől mert többféle védőgáz is használható (argon, argon + szén-dioxid stb.) attól függően, hogy milyen fémet hegesztünk, és milyen huzalt használunk.

Az eljárást fogyóelekródás hegesztésnek is hívják, mert a gép egy huzaldobra feltekert drótot adagol. Ennek a végén folyik át a hegesztéshez használt áram, amely majd ívet képez, és a fogyóelektróda anyaga (szénacél, bronz stb.) beépül a varratba, ezért is kell folyamatosan pótolni.

Akkor miért porbeles?

A porbeles kifejezés arra utal, hogy a gépet üreges, porral megtöltött fogyóelektródával is lehet használni. Ez a por kétféle funkciót is ellát: egyfelől segít a megfelelő varratok létrehozásában (hozaganyag), másfelől sok esetben védőgázképző anyagot is tartalmaz. Ebben az esetben nincsen szükség külön védőgáz áramoltatására. További előny, hogy ilyenkor a kültéren, nagy szélben történő hegesztés sem jelent gondot: ugyanúgy kielégítő végeredményt kapunk. Fontos azonban megemlíteni, hogy a külön védőgáz nélkül végzett hegesztés egyelőre csak acél munkadarabok esetén használható.

Iweld Gorilla Multiflux 153 fogyóelektródás védőgázas inverteres hegesztő

Forrás: Zákány

A porbeles hegesztő előnyei

A porbeles hegesztő a védőgáznak (származzon ez a gázpalackból vagy a fogyóelektróda belsejében található porból) köszönhetően szép, légtömör és salakmentes varratokat képes létrehozni. A védőgáz ugyanis elzárja a hegesztett felületet a levegőtől, megakadályozva a salakképződést (ennek a vékony fémlemezek hegesztésekor különösen nagy szerepe van). A védőgázas hegesztésnél ráadásul jóval kevesebb utómunkára lesz szükség.

A gépek másik előnye, hogy relatíve gyorsan lehet dolgozni velük, és használatuk is viszonylag hamar elsajátítható. Nemhiába népszerűek az iparban és a hobbi barkácsolók körében egyaránt.

Ezekre figyelj oda a vásárlásnál

Ha nincsen hozzáértő ismerősöd, aki konkrétan ajánlana egy modellt, akkor az alábbi ökölszabályokat érdemes figyelembe venned:

Érdemes jó minőségű, ismert gyártótól származó gépet venned, mert a piacon sajnos előfordulnak olyan hegesztők, amelyek nagyon hamar megadják magukat. Hosszú távon jobban jársz, ha kicsit többet szánsz rá.

A fenti tanács a javítás / pótalkatrészek elérhetősége szempontjából is helytálló. Egy „no name” kínai gép esetén sajnos járhatsz úgy, hogy nem tudsz cserealkatrészt rendelni hozzá.

Mérd fel, hogy milyen gyakran és mire használnád a hegesztőt, és ennek megfelelően döntsd el, mennyire profi gép kell.

A költségek tervezésénél számolj vele, hogy kiegészítőkre, tartozékokra is szükséged lesz (védőgáz, fogyóelektróda). Ha most kezdenél bele a hegesztésbe, akkor a védőfelszereléseket is meg kell venned előbb-utóbb, mert a hegesztés nem játék.

Vásárolni csak a profiktól érdemes

Vásárolni csak a profiktól érdemes

Ha szeretnél jó minőségű porbeles hegesztők vagy egyéb szerszámok közül válogatni, a legegyszerűbb, ha felkeresel egy megbízható webáruházat.