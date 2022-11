Október 31-én, hétfőn Rémisztő rekordnap címmel tartott extra napot a békéscsabai Plazma Center. Az extra nap érdekessége volt, hogy 420 plazmaadást tűzött ki célul az egészségügyi intézmény csapata, amelyet 1 nap alatt terveztek teljesíteni . A tavalyi évben több, mint 400 plazmaadást történt ugyancsak halloweeni, 400-as rekordnap kapcsán. 2022-ben megemelték a számot, így 420 plazmaadás lett a cél.

A halloweeni tematikához illeszkedett a centrum dekorációja és a dolgozók munkaviselete is. Ezen a napon minden plazmaadót, aki csatlakozott a rekordnaphoz plusz ezer forinttal finomságokkal és nyereményjátékokkal lepte meg a békéscsabai Plazma Center, valamint a nap folyamán Dj gondoskodott a remek hangulatért.

Örömmel számolhatok be arról, hogy ismét egy nagyon sikeres napot zárhattunk. Ahogy eddig minden évben, most is számíthattunk a lelkes palazmaadóinkra, így nem is volt kérdés az extrém magas bejelentkezési számokat látva, hogy sikerülni fog a rekordkísérlet. A kérdés inkább az volt, mennyivel sikerül túlszárnyalnunk a kitűzött számot. A kollégák pedig mint minden extra- és rekordnapon, most is lelkesen várták a donorokat, a jó zenékról pedig DJ Effect gondoskodott.

Szeretném megköszönni kollégáimnak a kitartó munkájukat és lelkesedésüket, hiszen ahogy a plazmaadók nélkül, úgy nélkülük sem sikerülhetett volna ilyen eredményesen ez a nap. Kívánom, hogy a következő év is tartogasson számunkra hasonló sikereket, és egy biztos: jövőre is lesz rekordnap - számolt be Krajcsó Ágnes a békéscsabai Plazma Center központvezetője.

A tavalyi évhez hasonlóan ismét októberre tűztünk ki egy rekordkísérletet a halloweeni ünnephez kapcsolódva. Míg 2021-ben 400 plazmaadás, addig idén 420 plazmaadás volt a kitűzött cél. Örömmel jelenthetem ki, hogy ezt sikeresen teljesítettük is. Ezúton is köszönjük minden plazmaadóknak, aki a rekord napon, illetve az év többi napján velünk van és időt, energiát nem sajnálva azon van, hogy plazmaadásával hozzájáruljon a rászoruló betegek életminőségének javításához. Hálánk jeléül a rekord napon plusz 1000 forinttal, finomságokkal és nyereményjátékokkal is vártuk a hozzánk látogatókat. Plazma Centeres kaparós sorsjeggyel játszhattak, valamint a nap végén egy 100.000ft értékű Media Markt utalvány is gazdára talált. A halloween alkalmából a kollégák és a centrum is az ünnepnek megfelelő díszbe öltözött. A szörnyen jó hangulatért Dj gondoskodott, de fotófallal is készültünk a rekord nap alkalmával. Azonban nem csak a plazmaadók, de a kollégák érdeme is, hogy a 420-as rekord napunk sikerrel zárult. Novemberben és decemberben sem állunk meg, további meglepetésekkel és extrákkal szeretnénk plazmaadóinknak kedveskedni, mind nyereményjátékok tekintetében, mind pedig az extra napokat illetően. Decemberben ismét csatlakozunk a Cipősdoboz kampányhoz, valamint idén is várjuk a Mikulásnak szánt kívánságokat, melyek közül néhányat valóra is váltunk. Kedves plazmaadók készüljetek mert varázslatos december vár rátok - tájékoztatott Szabó Rita marketing asszisztens.

Októberben a látás hónapja alkalmából a békéscsabai Plazma Center a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületét támogatta első extra napján, október 14-én, pénteken. Az eseményen 150 ezer forintot sikerült felajánlani az egyesület számára. Az egyesület elnöke Ádász István, valamint Bokor Józsefné Kata irodavezető vette át a felajánlást. A felajánlott 150 ezer forintot irodaszerekre, energiatakarékos égőkre, kirándulásra és karácsonyi ünnepség megszervezésére fordítják majd - tette hozzá Ádász István az egyesület elnöke.

Októberben ismét új akciókkal várták a plazmaadókat azok, akik október 24 és november 22 között elmennek ötször plazmát adni közöttük 300 ezer forintot sorsolnak ki, valamint azok között, akik november 24 és december 22 között ugyancsak ellátogatnak a békéscsabai Plazma Centerbe ötször plazmát adni közöttük is 300 ezer forintot sorsolnak ki, továbbá félmillió forint talál gazdára azok, között, akik október 24 és december 22 között tízszer adnak plazmát. Az új plazmaadók pedig egészen december végéig 5.000ft kifizetésben részesülnk sikeres alkalmassági vizsgálatot követően, első plazmaadásukra pedig 20.000 forint készpénzt kaphatnak. Alkalmassági vizsgálatra az időpontokat https://plazmacenter.hu/orvosi-felmeres/ oldalon vagy a 06/70 795-72-95-ös telefonszámon lehet előzetesen lefoglalni.