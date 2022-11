Hogyan működik egy áramfejlesztő?

Ezek olyan eszközök, amelyek a külső forrásból nyert mechanikai energiát elektromos energiává alakítja kimenetként. Nagyon fontos, hogy bekapcsolás előtt mindenképpen ellenőrizni kell a gép állapotát és csak ezt követően üzembe helyezni. Ezáltal a legkisebb balesetek és kellemetlenségek is elkerülhetők. Számos különböző típusa létezik, így ennek köszönhetően mindenki megtalálhatja közöttük a számára leginkább megfelelő verziót.

Milyen típusú áramfejlesztők léteznek?

Mind a típusok, mind a teljesítmény kapcsán számos verziót különböztetünk meg az áramfejlesztők világában. A meghajtást tekintve lehet benzines, dízeles, gázzal működő és vegyesen, benzinnel és gázzal egyaránt üzemelő verzió. Nagyon fontos, hogy a benzines típus zárt térben is használható, ellentétben például a gázüzeművel, amely kizárólag kültéren vethető be. Mindezeken felül a teljesítményt is érdemes figyelembe venni a vásárlás során, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy milyen eszközöket és milyen gyakran üzemeltetnék a segítségével.

Az alap, amelyből ki kell indulni az, hogy a működtetni kívánt eszközök összteljesítménye mindig legyen alacsonyabb, mint az áramfejlesztő által kínált teljesítmény. Ajánlott legalább kétszeres szorzóval számolni. Alá semmiképpen ne lőjünk, mert a rendszer jó eséllyel nem fogja hozni az elvárt szintet, ráadásul ha folyamatosan a maximumon járatjuk, egy idő után a minősége is megsínyli azt.

Mikor jelenthet nagy segítséget egy áramfejlesztő használata?

Nagyon sok olyan helyzet van, amikor egy áramfejlesztő nagyon jó szolgálatot tehet. Egy váratlan áramszünet esetén például nem áll meg az élet sem az otthonunkban, sem a munkahelyen, ha kéznél van egy beüzemelésre kész aggregátor. Így a szükséges eszközök újra gyorsan áram alá helyezhetők, ezáltal a probléma elhárulásáig sem kell nélkülözni az áramot.

Ezen felül túrák, kempingezések, házibulik alkalmával sem kell áram nélkül maradni, ha viszünk magunkkal egy ilyen szerkezetet. Így egy áram nélküli nyaraló, egy sátorozás vagy egy pecázás is rögtön komfortosabbá tehető általuk.

Nem teszi tönkre az eszközöket a feszültség ingadozás?

A gyártók ma már erre is gondoltak, ennek orvosolására született meg az AVR. Ennek az elektronikus feszültségszabályozónak köszönhetően nem kell aggódni amiatt, hogy esetleg sérülnek az aggregátor által használt készülékek, ez ugyanis egyenletes feszültséget biztosít. Ha pedig egy áramszünet után visszatér az áram, az ATS lesz a segítségünkre, amelynek funkciója az áramkimaradását figyelése. Ez ha kell, leállítja vagy éppen elindítja az áramfejlesztőt. Ez pedig hatalmas komfortérzetet ad a felhasználók számára.

Vagyis az áramfejlesztők elképesztően hasznos szerkezetetek, amelyek között ha megtalálod a számodra megfelelő verziót teljesítmény és típus szempontjából egyaránt, akkor nem kérdés, hogy nagyon sok szituációban lehet a segítségedre. Az irodában vagy a műhelyben egy aggregátor mellett zavartalanul folyhat a munka áramszünet esetén is, de a semmi közepén is beüzemelhetsz vele egy hűtőt, egy hősugárzót, de még a zenét sem kell mellőznöd.

Ha úgy érzed, neked is szükséged van egy ilyen szerkezetre, érdemes szétnézned a Szerszámkell webáruház virtuális polcain.