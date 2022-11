Mielőtt azonban kitérnénk a funkció lényegére és a működésével kapcsolatos részletekre, érdemes a portál más jellemzőiről is ejtenünk néhány szót. Ezek között ugyanis számos további kedvező, az álláskeresőket a sikeres elhelyezkedésben, a munkaadókat a hatékony munkaerő-toborzásban segítő feltételt tapasztalhatunk. Utóbbi kapcsán különösen a hirdetési típusok változatoságát érdemes kiemelnünk, amelyek között a kis-, közép-, és a nagyvállalatok is megtalálhatják a számukra ideális, a toborzási céljaikkal összhangban lévő hirdetési csomagot.

Ez alatt azt értjük, hogy a portálon a hirdetések elérését Békéscsaba városán túl egész Békés megyére, vagy akár országos szintre is ki lehet terjeszteni, ami különösen hatékony eszköz lehet akkor, ha például egy cég nagy számban szeretne álláskeresőket megszólítani, vagy nehezen betölthető pozíciókra képzett szakembereket találni. A széleskörű elérés egyébként azon állásoldal-hálózaton keresztül megvalósítható, aminek a BekescsabaAllas.hu is a része, s amely összességében 200 db regionális állásportált számlál. Ily módon pedig – az arra alkalmas hirdetési csomag megválasztásával – adott hirdetés megjelenése akár több regionális allas.hu-s weboldalon is biztosítható. Az összes békéscsabai álláshirdetés itt elérhető: békéscsabai állások.

Persze a portál előnyei korántsem csak a munkaadóknak nyújtott pozitívumokban mérhetőek. Álláskeresői szempontból mindenképpen érdemes megemlítenünk például a letisztult felhasználói felületet, az álláspályázás menetének egyszerűségét, valamint a feltöltött adatokból történő önéletrajz-generálás lehetőségét. Fontos továbbá az is, hogy új pozíciókról akár gyorsan és rugalmasan, az állásértesítőre való feliratkozással, vagy a Békéscsaba állás Facebook-oldalának bekövetésével is értesülni lehet. Végezetül pedig nem feledkezhetünk meg a lap legfontosabb előnyéről, az álláskínálat változatosságáról sem. Itt ugyanis a betanított munkáktól kezdve, a szakmunkákon át, egészen a diplomás munkakörökig mindenféle pozíció előfordulhat, vagyis valamennyi álláskereső megszólítva érezheti magát a lehetőségek által.

Hogyan működik a videós előszűrési funkció? Miért lehet kedvező a hirdetők számára?

A BekescsabaAllas.hu videós előszűrési funkciója lényegében egy rövidebb állásinterjú lebonyolítását teszi lehetővé a munkaadók számára még azelőtt, hogy közvetlen kapcsolatba lépnének a jelentkezőkkel. Ez a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy a hirdetésük részeként kérdéseket állíthatnak be, amelyekre a pályázóknak előbb külön-külön maximum egy perces videókban kell válaszolniuk, majd a kész videós anyagokat a jelentkezésükhöz csatolniuk. A funkció a Business vagy az Enterprise hirdetési típus választásakor elérhető, és külön előnye, hogy előre megírt, beépített kérdésekkel is segíti a munkaadókat a témafelvetésben. Íme ezekre néhány példa:

Mi az a három szó, amely a legjobban jellemzi Önt?

Miért szeretne nálunk dolgozni?

Mi az eddig elért legnagyobb szakmai sikere?

Hogyan képzeli el későbbi pályafutását?

A beépített kérdéseknek a használata persze opcionális jellegű, vagyis a munkaadók akár saját megfogalmazásukban is érdeklődhetnek az általuk lényegesnek tartott témakörök felől. Bárhogy is döntsenek, a funkció előnyei egészen egyértelműen adódnak: segítségével a toborzók jobban megismerhetik a jelentkezőket, és ezáltal megfontoltabban választhatják ki azokat, akikkel a kiválasztási procedúra következő szakaszába lépnek. Ily módon pedig egyúttal jelentős mennyiségű időt is megspórolhatnak, hisz redukálhatják a végül eredménytelenül záródó személyes interjúk számát.

De miként profitálhatnak ebből a békéscsabai álláskeresők?

A funkció ugyan elsősorban a toborzók dolgát hivatott megkönnyíteni, működéséből akár az álláskeresők is profitálhatnak, hisz számukra egyfajta lehetőséget teremt. Lehetőséget arra, hogy átfogóbban bemutatkozzanak, kiemeljék néhány szakmai eredményüket, továbbá bizonyítsák motivációjukat és eltökéltségüket. Nem beszélve arról, hogy a videókon keresztül felvillanthatják kommunikációs képességeiket, tanúbizonyságot tehetnek magabiztos fellépésükről, valamint nyitott személyiségükről, amelyek szintén fontos kiválasztási szempontok lehetnek különösen egy-egy olyan állás kapcsán, ahol a napi feladatok jelentős részét az ügyfelekkel és partnerekkel való kapcsolattartás teszi ki.