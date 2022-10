Szerencsére mára a technológia eljutott egy olyan szintre, hogy annak segítségével, néhány eszközt beszerezve könnyen megoldhatjuk a házunk vagy lakásunk biztosítását. Nézzük, hogyan!

Kezdjük az alapokkal!

Otthonunk biztosítását érdemes az alapoknál kezdeni. Minden otthon, de lakások esetében különösen fontos szerepet tölt be a bejárati ajtó. Most már széles választék van biztonsági ajtókból, egy jól kiválasztott darab pedig meg tudja nehezíteni az illetéktelenek bejutását. A legjobb, ha egy több ponton záródót választunk, amit kiegészítünk valamilyen mechanikai zárral, például egy láncossal. De jó ötlet az is, ha egy ráccsal egészítjük ki az ajtót a lehetőségeinktől függően.

Az, hogy milyen megoldást választunk, függ a hely adottságaitól is. Alacsonyabban fekvő lakásoknál – földszint és első emelet –, valamint házak esetében érdemes az ablakok rácsozásán is elgondolkodni. Kertes házaknál vagy kertkapcsolatos lakásoknál érdemes jól megválasztott kerítéssel is nehezíteni az esetleges nemvárt bejutást.

Használjuk a lehetőségeket!

Ahogyan fentebb már említettük, ma már a technológia is nagy szerepet tölt be az otthonunk, javaink védelmében. Az egyik leghagyományosabb megoldás a riasztórendszer beépítése, ami hangjával nemcsak a szomszédoknak jelezhet, de úgy is beállíthatjuk, hogy a rendőrségre vagy a legközelebbi rokonainkhoz is eljuttassa a betörés hírét. Ennél eggyel modernebb lépés az, ha valamilyen elektromos beléptetőrendszert építtetünk ki, bár ez viszonylag ritka Magyarországon.

Úgy is tudjuk óvni otthonunkat, ha egy kamerarendszert telepítünk be. Ezek közül is a legegyszerűbb a wifi kamera használata, hiszen egyszerű a használata és nem igényel különösebb technológiai hátteret sem. Nézzük, hogy érdemes ezeket beépíteni az othtonunkban!

Kint vagy bent?

Az egyik legelső kérdés, hogy kültéri és/vagy beltéri kamerát szeretnénk-e telepíteni. Kertes házak esetében csupán jól látható helyre kell tenni a kamerát, hogy ezáltal is elrettentsünk mindenkit, aki betörni szándékozna. Lakások esetében nehezebb a kérdés, mert ahhoz, hogy lakáson kívülre telepíthessünk kamerát, valószínűleg engedélyt kell kérni a közös képviselettől.

Okos elrendezés

Beltéri kamera esetén érdemes végiggondolni a bejutási lehetőségeket, és érdemes úgy beállítani a kamerákat, hogy belássák ezeket a pontokat. Egy ügy felgöngyölítésében kifejezetten fontos, hogy a kamera biztos, éles képet adjon az illetéktelenekről. Ezzel pedig el is érkeztünk a következő ponthoz.

Minőség

A megfelelő kamera kiválasztásánál, a fent említettek miatt, érdemes figyelembe venni a felbontás minőségét. Jó választásnak bizonyulhatnak az IP-kamerák, melynek a továbbfejlesztett változatai a vezeték nélküli, azaz wifi kamerarendszerek. Ugyanakkor még mindig a wifi kamerás megoldás az egyik legnépszerűbb, mivel jóval egyszerűbb a telepítése, mindamellett, hogy ugyanazt a képminőséget biztosítja. E kamerák másik nagy előnye, hogy nem terhelik le a hálózatot, ugyanis saját rejtett wifi-hálózattal rendelkeznek, és akár maximum 20-50 méter távolságból is érzékelik azt.

Alternatív megoldások

Hosszú távollét esetén el lehet gondolkodni alternatív megoldásokon – például azon, hogy megkérjük a szomszédot, néhány naponta nézzen körbe nálunk, hogy minden rendben van-e. De lehet ez bármilyen ismerős vagy családtag is, akiben megbízunk. Ugyanakkor ha nem szeretnénk mást ilyesmivel terhelni, akkor érdemes lehet beszerezni néhány okos eszközt is, amelyek távolról is működtethetőek.

Összességében elmondható, hogy akkor vagyunk a legnyugodtabbak, ha mi magunk látjuk, hogy minden rendben otthon, így a nyaralás tényleg arról szólhat, amiről szólnia kell: a pihenésről. Ebben kiválóan segíthet bármilyen kamerarendszer, így akkor nézhetünk rá otthonunkra, amikor szeretnénk, és azonnal tudunk cselekedni, ha bármi nyugtalanítót látunk. Addig is: mindig ellenőrizzük az ajtókat, ablakokat és ne hagyjuk elöl értékeinket!