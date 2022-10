Laszkó István, a Berna Med Kft. alapítója, vezetője és Laszkóné Becsei Bernadett krónikusseb-kezelő elmondta, olyan innovatív tudással vértezték fel az ápolókat, szakápolókat, házi gondozást nyújtókat, szociális otthonokban, kórházakban dolgozó egészségügyi szakembereket, orvosasszisztenseket, sőt a békéscsabai egészségügyi szakközépiskola szakoktatóit, érettségizett, ápolónövendékeit, amelynek közvetett haszonélvezői a cukorbetegséggel, artériás, vénás keringési zavarral, és ezek szövődményeivel küszködők lesznek, szerte a megyében.

Hangsúlyozta, a képzésen elhangzott információkat az egészségügyi dolgozók intézményi körülmények között, a dolgos, rohanó hétköznapokban nem tudnák elsajátítani. A betegek mindennapjai válhatnak egyszerűbbé, könnyebbé, élhetőbbé azáltal, hogy az őket gondozók tisztában vannak a legmodernebb technikai eszközök használatával, újszerű ellátási módokkal.

– A résztvevők megismerhették a sebellátás történetét és a sebgyógyulással kapcsolatos legfrissebb kutatási eredményeket. Átfogó képet kaptak a gyógyulás fázisairól, a megrekedés esetleges okairól, emellett hangsúlyt kapott a sebváladék-kontroll, a váladékkezelés, a higiénia és a sebfertőtlenítés is – emelte ki Laszkóné Becsei Bernadett, a konferencia megálmodója.

Laszkóné Becsei Bernadett sebkezelő mutatja a szakszerű kötözést /Fotók: Für Henrik/

– Fókuszba került a szakember szívügye, a kompressziós terápia is, amely különösen fontos érbetegeknél, de elengedhetetlen a sebkezelésnél is. Bemutatták a Magyarországon még gyermekcipőben járó negatív nyomásterápiát is, amely felfekvések, fekélyek, nehezen gyógyuló sebek esetében gyorsítja fel az egyébként jó keringéssel rendelkező betegek gyógyulását. A képzésen prezentálták az úgynevezett timers keretrendszer lényegét is, amely a modern sebkezelést holisztikus megfigyelésre alapozza, azaz figyelembe veszi az érintettek alapbetegségeit, szövődményeit, folyamatosan szedett gyógyszereit is.

Laszkóné Becsei Bernadett kiemelte, a képzés a szakmai egészségügyi végzettséggel rendelkező résztvevőknek 20 kreditpontot jelentett, de ami ennél sokkal fontosabb az a belső indíttatás, ami valamennyiük szemében tükröződött.

– A cél, hogy szilárd alapokat tudhassanak magukénak, hogy speciális tudásuk elmélyüljön, bátorságuk nőjön, hozzáértésük a betegek javára váljon. Fontos a szakmai utánpótlás, a sikeres elhelyezkedés – tette hozzá, kiemelve, hogy a betegek hozzátartozói sokszor nem tudják, kihez forduljanak, mivel járhat a cukorbaj. A laikusoknak meglepő lehet, hogy egy lábujjseb akár végtagvesztéshez is vezethet, de létezik megoldás. A képzés gondolata már két éve érlelődött a szervezőkben, azonban világjárvány keresztülhúzta a számításaikat. Most viszont, a sikeres rendezvény után bíznak abban, hogy lesz folytatás.

Több mint kétszázharmican vettek részt a konferencián /Fotó: Jánosiné Bujdosó Andrea/