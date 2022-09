Egy tisztán elektromos autó: Volvo XC40 Recharge

Megérkezett a svédek első tisztán elektromos modellje, a Volvo XC40 RECHARGE. A már jól ismert XC40-es SUV modell elektromos hajtású változata lehetővé teszi, hogy akkor is használhassuk a kényelmi funkciókat, ha hosszabb távot szeretnénk megtenni. A gyári adatok szerint akár 418 km-t is elmegy egy töltéssel, és mindössze 40 perc alatt éri el a 80%-os töltöttséget.

A két elektromos motornak köszönhetően az XC40 Recharge károsanyag kibocsátás nélkül szeli az utakat. Az összkerékhajtásnak, a beépített Google rendszernek és a Volvo-tól már megszokott kényelemnek köszönhetően felejthetetlen vezetési élményben lehet részünk.

A Volvo C40 Recharge.

Egy Crossover, ami nem ismer lehetetlent: Volvo C40 Recharge

A Volvo Budapest felületén keresztül már előrendelhető a Volvo második tisztán elektromos járműve, a C40 Recharge. Ez a modell az autógyártó első olyan crossover szabadidőjárműve, amibe nem kerül motor. A gyári adatok szerint az elektromos hatótávolság akár 420 km is lehet, ami lehetővé teszi, hogy hosszabb utakat is megtegyünk vele.

Ebben a modellben minden a fenntartható hozzáállást szolgálja: a károsanyag kibocsátástól mentes közlekedést lehetővé tevő elektromos hajtás mellett 100%-ban bőrmentes az autó. A beépített Google rendszer itt is megtalálható, így anélkül használhatjuk vezetés közben a telefonunkat, hogy hozzá kellene érnünk.

További környezettudatos megoldások

A két tisztán elektromos modell mellett a Volvo több modellje is kapható hibrid vagy plug-in hybrid változatban. Az XC40 Recharge alapmodellje, a Volvo XC40 hybrid kivitelben is kapható, épp úgy ahogy az XC60 és az XC90 is. A Recharge pedig tulajdonképpen nem más, mint a Volvo elektromos hálózatról tölthető hibrid modelleit összefogó, új típuscsalád.