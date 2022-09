Ismerjük meg a helyzetet!

Az eddig ismert lakossági áram- és gázfogyasztás csökkentett árszabályozása 2022. augusztus 1-től ebben a formájában megszűnt, ezért jelentős változásokra érdemes felkészülni. A kedvezményes árat csupán a kormány által megjelölt mennyiséget nem túllépő lakosok – azok, akik „átlag alatt” fogyasztanak – számára biztosítják. Amennyiben áramból nem haladjuk meg az évi 2523 KWh, gázból pedig az évi 63 645 MJ mennyiség fogyasztását, úgy továbbra is a rezsicsökkentett áron kell rendeznünk a számlákat. Ha azonban túllépjük ezeket a határokat, emelt tarifát kell fizetnünk, mely sokszorosa lehet az eddig megszokottnak.

Azt, hogy a fogyasztásunk alapján milyen tarifa megfizetésére vagyunk jogosultak időarányosan, megtudhatjuk a szolgáltatótól. Emellett néhány hasznos, interneten fellelhető kalkulátor segítségével is kiszámolhatjuk, kell-e emelt díjat fizetnünk. Társasházak esetében pedig érdemes a közös képviselethez fordulni a felmerülő kérdéseinkkel.

Tippek az alacsonyabb számlákhoz

Az elektromos árammal működő háztartási cikkeink jelentősen befolyásolhatják azt, hogy milyen összegű rezsiszámlát kell befizetnünk. Ha egy elavult, sokat fogyasztó, nem víztakarékos mosógépet használunk nap mint nap, érdemes lehet azt lecserélni egy energiatakarékosabb változatra. Könnyen lehet ugyanis, hogy a túlfogyasztással terhelt számláinak végösszege megegyezik majd egy vadiúj mosógép árával, amely azonban csak egyszeri költséget jelent, míg a számlák minden hónapban jönnek. Érdemes A vagy A+ jelölésű termékeket keresni, legyen szó háztartási berendezésekről vagy LED-izzókról. Ezek ugyanis azt jelentik, hogy rendkívül sokat spórolhatunk a számlákon az alacsony fogyasztásuk miatt.

Emellett olyan, apróságnak tűnő dolgok, mint egy csöpögő csap megszerelése, vagy a radiátor kitakarítása is sokat javíthat az energiahatékonyságunkon.

Az áramfogyasztás és a fűtés alternatív megoldásokkal is elérhető lehet, ha nyitottak vagyunk az újításokra. A jelenleg is elérhető napelempályázat segítségével 100%-os, vissza nem térítendő támogatást igényelhetünk, amelyet napelemek betelepítéséhez használhatunk. Ez pedig egy rendkívül hatékony és környezetbarát módszer. Segítségével hosszú évtizedekre korszerűsíthető egy épület energiafogyasztása, így még többet spórolhatunk a rezsiköltségeken, nem is beszélve arról, hogy a bolygó is hálás lesz nekünk. A napelempályázat jövedelem alapján, régiónként kerül megosztásra, így érdemes alaposabban tájékozódni a lehetőségekről.

Nézzük a jó oldalát!

Bár a változás sokakat nehezen érintett, rengeteg ország már régebb óta küzd az emelt rezsitarifákkal, így sokat tanulhatunk az ő megoldásaikból. Hosszú távon elkerülhetetlen a bolygó védelme érdekében, hogy minél korszerűbb, energiahatékony megoldásokat építsünk be mindennapi fogyasztási szokásainkba, hogy ne merüljenek ki teljesen a Föld tartalékai. Többek között ezért is nagyszerű, ha napenergia segítségével saját magunk termelhetjük meg az áramot – ráadásul így nem ér majd meglepetés, és mindig aktuális adatokat láthatunk a fogyasztásunkat illetően.

Annak érdekében, hogy minél jobban kezeljük a helyzetet, érdemes apró változtatásokat is beiktatni a szokásainkba. Kapcsoljuk le a nem szükséges lámpákat, mossunk alacsonyabb hőfokon, és válasszuk a zuhanyzást ahelyett, hogy a kádat vízzel engednénk tele! Ha elindulunk otthonról, húzzuk ki a nem használt elektronikai cikkeket, kapcsoljuk le a dugaljakat, hogy ezzel is spóroljunk a fogyasztáson.

Ha pedig a fűtésről van szó, igyekezzünk inkább egy-egy plusz réteget magunkra kapni ahelyett, hogy minden egyes helyiségben magasra tekerjük a hőfokot. Ezzel ugyanis rengeteg felesleges földgázt veszünk igénybe, pláne, ha egy ablak nyitva is marad közben. Fogadjuk meg szüleink és nagyszüleink tanácsait, akik tudják, milyen értékes is az energia, és csengjen a fülünkben jellegzetes intelmük: „Ne fűtsd az utcát!”