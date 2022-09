Szeptemberben alkalmasító hónappal várták a leendő plazmaadókat, az akciónak köszönhetően 5.000 Ft kifizetés járt sikeres alkalmassági vizsgálatot követően, valamint azok, akik életükben először adtak plazmát a hónapban 20.000ft készpénzt vihettek haza. A békéscsabai centrum az alkalmassági hónapot kiegészítette egy Roadshow-val, amely részeként 30.000 Ft készpénz kifizetést kaptak azok, akik a kitelepülések során a Plazma Center standjánál regisztráltak, valamint ők egy nyereményjáték részeként 100.000 Ft értékű élelmiszer vásárlási utalványt is nyerhettek. Szeptember elsejével elindult a 15 adás akció, melynek feltétele, hogy ha valaki ellátogat december 31-ig 15 alkalommal plazmát adni, az plusz 20.000 Ft készpénz kifizetésben részesül. 2022.09.12-10.08. között a Lombhullató akció részeként minden héten 50.000 Ft talál gazdára azok között, akik heti 1 alkalommal adnak plazmát az időszak alatt. Ugyancsak szeptemberben vette kezdetét a közszolgálati akció, ezzel a közszolgálati igazolvánnyal rendelkező plazmaadókat részesítik plusz 1.000 Ft kifizetéssel plazmaadásonként december 31-ig. A sok új akción túl az egészségügyi intézmény három extra nappal is készült.

Szeptember 12-én, hétfőn Mozdulj rá címmel a Békéscsabai Diák Kézilabda Sportjáért Egyesületet támogatták 140.000 forinttal. Az extra napon logózott müzlis pohárral leptek meg mindenkit, valamint a nap végeztével egy 20.000 Ft értékű Decathlon utalványt is kisorsoltak.

Forczek Győzőné az egyesület elnöke kiemelte: 10 évvel ezelőtt alakult az egyesület, 7 éves kortól 23 éves korig foglalkozunk a gyerekekkel. Fiúkat és lányokat is egyaránt edzünk. Jelenleg 15 csapatot versenyeztetünk. Nagyon sok az útiköltség, rengeteg mezre, melegítőre van szükségünk, hideg csomaggal készülünk a mérkőzésekre a gyerekeknek, ezt a támogatást, amelyet a Plazma Centertől kaptunk is gyerekekre fordítjuk. Célzottan az U8-as korosztály számára vásárolunk mezeket a támogatás összegéből. Nagy örömmel fogadtuk a megkeresést és hálásan köszönjük a Plazma Center csapatának és a plazmaadóknak, hogy hozzájárultak egyesületünk munkájához.

Szeptember 20-án már zsákbamacska nappal várták a segítő szándékú embereket. Ezen az extra napon a Catbaby Alapítvány részére ajánlottak fel 60.000 Ft-ot. A centrum dolgozói a nap folyamán meglepetéssel, kvízzel és nyereményjátékkal is készültek.

10 éve foglalkozom cicamentéssel, először csak pár cicát fogadtam örökbe a Csabai Állatvédőktől, hogy segítsek a mentésben és onnantól kezdve folyamatosan hordtam haza a cicákat. A pici babacicákat legtöbbször kidobva találjuk meg kartondobozba, zacskóba, kukába és így kerülnek hozzám elég rossz állapotban, kihűlve. Cumisüvegből megpróbálom felnevelni, ami sok esetben sikerül is, baba cicákra és kutyákra országosan se sok megoldás van. Én elmenni nem tudok a cicákért, de ha elhozzák, mindig fogadom őket, mert itt minden óra számít és tudom, hogy milyen kétségbeesett az ember, mikor ott áll a pici cicával és nem tudja mit adjon neki. Nagyon szorít az idő, mert az első 24 óra alatt, ha nem kap táplálékot, már nagyon nehéz őket megmenteni. Mindenki szajkózza az ivartalanítást, de valóban ez egy nagyon fontos lépés, az állatvédő szervezetek most már nagyon sokat segítenek ivartalanításban, nem is kerül költségbe. A felajánlott összeget a Rózsika nevű idős mamacicánk állatorvosi költségeire fordítjuk, ha pedig marad belőle, akkor azok a kiscicák lesznek beoltva belőle, akiket Rózsika most nevel - emelte ki Schneider Viktória.

Szeptember 23-án, pénteken a Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium stábját, a Begletic-et támogatta a Plazma Center 100.000 forinttal, ezzel is segítve a diákok felkészülését és programját a Garabonciás napokra. PlazmArt extra napon egy festőkészletet sorsoltak ki azok között, akik az extra napon adtak plazmát.

Szeptemberben az a megtiszteltetés érte a békéscsabai Plazma Centert, hogy első alkalommal nyerhette el Az év Békés megyei adományozója díjat a Békés Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ által szervezett rendezvényen. A Plazma Center hivatása a segítségnyújtás, mely a mindennapi munka szerves része, azonban az egészségügyi intézmény ezt a segítségnyújtást szeretné folyamatosan tovább fokozni és kiterjeszteni. A békéscsabai Plazma Center lehetőségeihez mérten szeretne további támogatást biztosítani nem csak a rászoruló betegek számára, hanem a Békés megyében élőknek is. Ezt leginkább azáltal tudja megtenni, hogy a megyei civilszervezeteket, alapítványokat és egyesületeket támogatja, extra napjai révén hónapról hónapra. A békéscsabai Plazma Center 2020. októberétől közel 4 millió forintot adományozott több mint 30 békés megyei szervezetnek. Több olyan békéscsabai vagy megyei alapítvány és egyesület van, amellyel az együttműködésük hosszútávú vagy több alkalomra szóló volt, ilyen például a Békéscsabai Előre Úszó Klub, vagy az AUT-PONT, Autista Gyerekekért és Fiatalokért Alapítvány vagy éppen a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány is. Az elismerést dr. Kecskés Péter, a Miniszterelnökség Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztályának osztályvezetője adta át Krajcsó Ágnesnek, a Plazma Center békéscsabai központ vezetőjének és Dobráné dr. Magyar Zsuzsannának, a magyarországi plazma centerek cégvezetőjének.