A kompresszorok fejlődéstörténete

A kompresszorok fontos kiegészítői lehetnek kisebb-nagyobb műhelyeknek és ipari üzemeknek egyaránt. Nem mindegy azonban, hogy hova milyen berendezést választunk. Mérjük fel helyesen igényeket és bátran forduljunk szakértőkhöz segítségért!

A gázsűrítő megnevezés mára keveseknek jelent bármit, a kompresszorok azonban sokáig ilyen néven futottak a köztudatban. A név átalakulása is jelzi, hogy a berendezések meglehetősen komoly múltra tekintenek vissza. Az első, évszázadokkal ezelőtti próbálkozásokat nem számítva, a légkompresszor fejlődés aranykora a 20. század második felére datálható. Ekkor bukkant fel ugyanis érdemben a piacon az olasz FIAC gyár, akik addig soha nem látott innovatív hozzáállással fogtak bele a gyártásba és kereskedelembe.

A légkompresszor reneszánsz fő letéteményesei alkották meg többet között a hordozható és csendes berendezéseket, de jelentős szerepük van a mára kialakult kínált formálásában is. Bár különféle konstrukciók jöttek és mentek, a légkompresszor forgalmazók polcait mára két termékcsalád uralja le. A dugattyús- illetve a csavarkompresszorok – bár más-más területre alkalmasak – viszonylag kevés modellel is képesek választ nyújtani a legkülönfélébb felhasználói igényekre is. Fontos azonban, hogy jól válasszunk.

Célzott eszközválasztás

A légkompresszorok két típusa ugyan több dologban tér el egymástól, de ezek mind egyetlen okra vezethetők vissza. Az elkülönülés kínálati szinten is a működési elvben gyökerezik. Míg egy dugattyús légkompresszorban egy motor segítségével dugattyúk dolgoznak, addig a csavarkompresszor más elvet alkalmaz. A mérnöki pontossággal elhelyezett, egymással ellentétesen forgó csavarok egy egészen más konstrukciójú és képességű légkompresszor változatot hoznak létre. A helye persze mindkettőnek megvan.

Ha barkács és hobbi célokra, esetleg egy kisebb műhelybe keresünk légkompresszort, a dugattyús változat is bőven elegendő. Teljesítményben kevesebbet kapunk ugyan, cserébe azonban kedvező áron juthatunk hozzá a készülékhez és szervizköltségei is minimálisak. De ha az elvárás ipari szintű légkompresszor, akkor a csavaros verzió jelenti a megoldást. Elengedhetetlen tehát, hogy megfelelően határozzuk meg a saját igényeinket és ennek mentén válasszunk készüléket.

Forrás: btkkft.hu

Szakértő segítség

A légkompresszor kiválasztásának folyamatában tehát nélkülözhetetlen a megfelelő igényfelmérés, de ez önmagában nem oldja meg a kérdést. Bár alapvetően csak két kategóriáról beszélünk, ezeken belül számos különböző teljesítményű, felszereltségű és árú légkompresszor érhető el. Ahogy a dugattyús verziók esetén is találkozhatunk hétköznapibb, illetve speciálisabb területekre alkalmas berendezésekkel, úgy az ipari szériák is sokfélék. A kisebb teljesítményű csavarkompresszoroktól az egészen komoly, mikroprocesszoros vezérlésű modellekig mindent megtalálunk a forgalmazók kínálatában.

A forgalmazók pedig emellett is kiváló segítséget jelenthetnek, hiszen tapasztalataik alapján nagyobb valószínűséggel ajánlanak az igényeinknek megfelelő készüléket. Bár a légkompresszor viszonylag egyszerű berendezés, sok faktort érdemes figyelembe venni. Ahhoz, hogy semmi se kerülje el a figyelmünket, mindenképpen érdemes szakemberekkel konzultálni a vásárlás előtt. Ha így járunk el, minden bizonnyal hosszútávon is sikerrel és költséghatékonyan oldjuk meg a légkompresszor beszerzést.