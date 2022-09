Luxusmárkák az elektromos autó piacon

Jó hír a luxusmárkák rajongóinak, hogy már akár a Porsche kínálatából is választhat elektromos autót. Virtuális világpremier keretén belül került bemutatásra a Taycan Cross Turismó modell, amely egy újabb lépés a fenntartható mobilitás felé. A rendkívül sokoldalú modellek mindegyikénél alapfelszereltség a 93,4 kWh-s Performance Plus akkumulátor.

A Porsche mellet a Maserati sportautó-palettáján is találkozhatunk hibrid megoldással. A Grecale névre keresztelt sportterepjáró négy különböző hajtásrendszerrel is gyártásba fog kerülni. Teljesen elektromos változat is csatlakozik a kínálatukhoz, a Grecale Folgore típus megjelenésével.

Az E.ON-nál elérhető legmagasabb hatótávú, a legnagyobb akkumulátorok rendelkező elektromos autók

Több lehetőségünk is van arra, hogy bekapcsolódjunk az elektromos autók világába: a vásárláson túl igénybe vehetünk például különböző flotta szolgáltatásokat is. Az E.ON-nál számtalan jármű közül válogathatunk, segítségül összeszedtük azokat, amelyek a legnagyobb akkumulátorral és a legmagasabb hatótávolsággal rendelkeznek.

BMW iX3 LCI

Városi hatótávolság: 453 km

Akkumulátor: 80 kWh

Végsebesség: 180 km/óra

Hyundai Kona

Városi hatótávolság: 449 km

Akkumulátor: 64 kWh

Végsebesség: 167 km/óra

Mercedes-Benz EQA

Városi hatótávolság: 426 km

Akkumulátor: 66,5 kWh

Végsebesség: 160 km/óra

Ár-érték arányban mi lesz a legjobb választás?

Dacia Spring: az “AUTOBEST – 2022 legjobb ár-érték arányú autója Európában”

Ha a vásárlás mellett döntenél akkor jó döntés lehet a kompakt SUV külsővel rendelkező, de mégis tágas Dacia Spring. 2022-ben az AUTOBEST zsűrije egyértelmű választotta ezt a típust a verseny legjobb és legolcsóbb járművének.