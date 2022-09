Miért nem jó a nagyon meleg hosszú távon?

Számos érv szól otthonunk klimatizálása mellett, azonban a kényelem mellett egészségügyi szempontokat is figyelembe kell vennünk. Rengeteget izzadunk, hogy elkerüljük a test felhevülését, azonban az izzadással fontos ásványi anyagok is távoznak a szervezetből. Ilyen ásványi anyag a magnézium is, aminek a hiánya csökkenti a koncentrációt, kevésbé leszünk szellemileg frissek.

Pénztárcabarát hűtési megoldások

A pénztárcabarát megoldásról első körben a hagyományos ventilátorok juthatnak eszünkbe, azonban mondanunk sem kell, hogy ez kevésbé hatékony megoldás a nyári hőségben. Hosszútávon kifizetődő döntés klíma berendezés vásárlása, hiszen igényeink szerint válogathatunk a típusok és funkciók között.

Mobil klíma

Ez a típus szakember segítsége nélkül is üzembe helyezhető, mozgatható és a lakás bármely részén elhelyezhető. Nem utolsó szempont, hogy tisztításához sem kell szakembert hívnunk.

Inverteres klíma

Az inverteres klímák egy olyan elektromos szabályzóeszközzel vannak ellátva, amely a kompresszor fordulatszámát szabályozza. Ezáltal, ha beállítunk egy adott hőmérsékletet a klímán, a berendezés automatikusan változtatja a keringetett levegő hőmérsékletét, annak érdekében, hogy elérje a beállított értéket. Csendesebb és energiatakarékosabb is mint a nem inverteres társai.

Oldalfali klíma

A klímák között népszerű típus az oldalfali klíma, mely tulajdonképpen a split klímákat takarja, vagyis a legalább két külön egységből álló berendezéseket. Egy külső kompresszor, és egy, multi split klímák esetén akár több, belső egységet. Ez az egyik leginkább elterjedt fajta klíma, hiszen egyszerű a telepítés és számos márka, illetve teljesítményváltozat közül választhatunk.

Korszerű hűtő berendezések

A mai modern berendezések többsége, vagyis az okos klímák már rendelkeznek wi-fi kapcsolattal, így igényeink szerint kapcsolhatjuk őket ki és be, akkor is, amikor a lakáson kívül tartózkodunk. Legtöbbjük öndiagnózis funkcióval is rendelkezik, így nagyban megkönnyítik a mindennapjainkat.